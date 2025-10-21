Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro thủng 1600 điểm sau phiên giảm lịch sử?

Hà Anh

21/10/2025, 08:18

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/10/2025

VnEconomy

Kết phiên 20/10, VN-Index giảm 94,76 điểm, tương đương 5,47% xuống mốc 1.636,43 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 13,09 điểm, tương đương 4,74% xuống 263,02 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 1.600-1.610 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 1.600-1.610 điểm khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có tính chi phối điểm số thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Diễn biến thị trường sau đó có thể cân bằng và chuyển sang trạng thái phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Các nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc có sử dụng margin nên ưu tiên quản trị rủi ro danh mục bằng các cơ cấu đưa tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục về mức thấp.

Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn và khẩu vị chấp nhận rủi ro cao có thể cân nhắc mở vị thế mua trading nếu thị trường tiếp tục có hiện tượng bán tháo trong phiên mai”.

Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới, quan sát xem đà bán tháo có chững lại không

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Thị trường giảm ngay từ lúc mở cửa nhưng đến cuối phiên chiều đà bán tháo đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đẩy VN-Index xuống đóng cửa tại mốc 1.636,43 điểm, giảm gần 5,5% so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 18/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông, Tài nguyên cơ bản, Hóa chất, Bảo hiểm đều giảm trên 6%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng gần 2 nghìn tỷ trên sàn HSX. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới, quan sát xem đà bán tháo có chững lại không”.

VN-Index sẽ tiếp tục chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1.540 điểm - 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Chỉ số VN-Index đã tạo đỉnh ngắn hạn vùng giá 1.780 điểm - 1.800 điểm và chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 08-09/2025 như đã nhận định. Hiện tại diễn biến thị trường kém tích cực hơn với vùng giá 1.700 điểm trở thành kháng cự của VN-Index. VN-Index sẽ tiếp tục chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1.540 điểm - 1.600 điểm. Trong đó 1.600 điểm là vùng giá thấp nhất tháng 08, 09/2025 và 1.540 điểm là vùng giá quanh giá cao nhất năm 2022.

Trong báo cáo trước, chúng tôi cho rằng vùng giá quanh 1.700 điểm cũng không phải là vùng giá hấp dẫn để giải ngân đối với với nhiều nhóm mã, nhất là các nhóm mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh đột biến trong năm nay. Tuy nhiên diễn biến thị trường trong phiên khá bất ngờ. Một phần xuất phát từ kết luận của thanh tra Chính phủ về các sai phạm trong phát hành trái phiếu. Một phần áp lực bán mạnh cuối phiên đã kích hoạt các vị thế bán, giảm mạnh tỉ lệ vay margin, được cho là sẽ rất cao sau khi kết thúc quý III/2025 và có thể sẽ được công bố trong những phiên đến. Hiện tại chỉ số VN-Index cũng đang cho tín hiệu kết thúc giai đoạn tăng giá mạnh từ tháng 4/2025 đến nay. Trong những phiên tới, có thể lực cầu ngắn hạn sẽ gia tăng nếu VN-Index tiếp tục giảm điểm kiểm tra lại quanh vùng giá 1.570 điểm - 1.600 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Lực bán vẫn còn có thể khiến thị trường tiếp tục giảm và hướng đến hỗ trợ quanh mức 1.600

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 95 điểm (-5,5%), đóng cửa ở mức 1,636.4 điểm. Chỉ số giảm điểm nhẹ trong phiên sáng. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh trong phiên chiều lan tỏa trên toàn thị trường khiến chỉ số giảm điểm mạnh.

TVS Research nhận thấy hiện chưa có sự thay đổi nào trong các yếu tố vĩ mô có thể tác động tiêu cực đến thị trường. Do đó, chúng tôi cho rằng phiên giảm hôm nay có thể do tâm lý bán tháo của nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực từ một số thông tin trong thời gian qua. Thanh khoản thị trường tăng mạnh và tập trung vào khoảng 30 phút cuối phiên cho thấy lực cầu đã xuất hiện và hấp thụ lực bán từ nhà đầu tư. Mặc dù vậy, trong phiên tiếp theo, chúng tôi cho rằng lực bán vẫn còn có thể khiến thị trường tiếp tục giảm và hướng đến hỗ trợ quanh mức 1.600. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của VN-Index tại hỗ trợ nói trên”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.600 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.600 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chúng tôi cho rằng thị trường có thể sớm xác lập vùng cân bằng trong 1-2 phiên tới. Theo quan sát của chúng tôi, thị trường sớm cân bằng trở lại sau 1 phiên giảm mạnh kế tiếp hoặc cũng sẽ nhanh chóng kết thúc sau nhịp giảm mạnh trên 5%.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức tăng xuống giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ưu tiên hạ margin hoặc đưa tỷ lệ margin về mức an toàn và không cần thiết bán tháo ở giai đoạn hiện tại”.

Hiện tại, hỗ trợ ngắn hạn gần nhất ở chỉ số VN-Index là vùng 1.570-1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Hiện tại, hỗ trợ ngắn hạn gần nhất ở chỉ số VN-Index là vùng 1.570-1.600 điểm và giai đoạn điều chỉnh đã hình thành. Lực cầu giá thấp quanh hỗ trợ nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong ngày mai, tạo nên nhịp hồi phục kỹ thuật nhưng các phản ứng bán ngắn hạn sẽ còn xuất hiện quanh kháng cự 1.670-1.685 điểm trong thời gian tới”

Phiên giảm mạnh đưa chỉ số VN-Index quay về vùng tích lũy 1.610 – 1.690

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.636,43 điểm, giảm mạnh 94,76 điểm (-5,47%). KLGD khớp lệnh 1,6 tỷ đơn vị.

Phiên giảm mạnh đưa chỉ số VN-Index quay về vùng tích lũy 1.610 – 1.690. Các chỉ báo động lượng duy trì trong vùng suy yếu. Nếu tiếp tục đánh mất vùng biên dưới 1.610, chỉ số có thể bước vào xu hướng Giảm ngắn hạn với hỗ trợ kế tiếp quanh vùng 1.560 – 1.570 điểm.

Ngược lại, kháng cự tiềm năng của các nhịp hồi phục kỹ thuật được xác định quanh vùng 1.660 – 1.670”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Thị trường chìm trong hoảng loạn, 1 phiên giảm bằng cả tháng tăng

15:33, 20/10/2025

Thị trường chìm trong hoảng loạn, 1 phiên giảm bằng cả tháng tăng

Dòng tiền hờ hững chờ, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại rút ròng gần 1.100 tỷ

12:03, 20/10/2025

Dòng tiền hờ hững chờ, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại rút ròng gần 1.100 tỷ

VN-Index giảm gần 36 điểm, công ty chứng khoán lo ngại gì khi cổ phiếu trụ bị bán tháo?

16:15, 18/10/2025

Từ khóa:

áp lực bán chứng khoán gãy trụ Khuyến nghị cổ phiếu nhận định thị trường chứng khoán của công ty chứng phiên giảm điểm lịch sử VN-Index

Đọc thêm

Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

Cá nhân thoát hàng bán ròng 2.700 tỷ, khối ngoại gom mạnh

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 2749.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 2689.3 tỷ đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 2 Phó Chủ tịch mới

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi vừa trao các Quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/10/2025

Cổ phiếu đất hiếm

Cổ phiếu đất hiếm "lên cơn sốt" giữa căng thẳng Mỹ - Trung

Giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm đang trong xu hướng tăng mạnh, cùng với sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc...

10 cổ phiếu lọt rổ chỉ số tăng trưởng chi trả cổ tức VNDIVIDEND

10 cổ phiếu lọt rổ chỉ số tăng trưởng chi trả cổ tức VNDIVIDEND

Chỉ số VNDIVIDEND giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi hiệu quả của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, lịch sử chi trả cổ tức tăng trưởng và ổn định

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong các phiên tới chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, hướng đến mục tiêu 1.700 điểm

Chứng khoán

2

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương với nghi thức cấp Nhà nước

Tiêu điểm

3

FPT báo lợi nhuận 6.800 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ

Doanh nghiệp niêm yết

4

Tỏi Sanuki mở hướng kinh tế mới cho đồng bào Mông ở Na Ngoi

Nông sản

5

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy