Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro thủng 1600 điểm sau phiên giảm lịch sử?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/10/2025

Kết phiên 20/10, VN-Index giảm 94,76 điểm, tương đương 5,47% xuống mốc 1.636,43 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 13,09 điểm, tương đương 4,74% xuống 263,02 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 1.600-1.610 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 1.600-1.610 điểm khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có tính chi phối điểm số thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Diễn biến thị trường sau đó có thể cân bằng và chuyển sang trạng thái phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Các nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc có sử dụng margin nên ưu tiên quản trị rủi ro danh mục bằng các cơ cấu đưa tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục về mức thấp.

Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt lớn và khẩu vị chấp nhận rủi ro cao có thể cân nhắc mở vị thế mua trading nếu thị trường tiếp tục có hiện tượng bán tháo trong phiên mai”.

Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới, quan sát xem đà bán tháo có chững lại không

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Thị trường giảm ngay từ lúc mở cửa nhưng đến cuối phiên chiều đà bán tháo đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đẩy VN-Index xuống đóng cửa tại mốc 1.636,43 điểm, giảm gần 5,5% so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 18/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông, Tài nguyên cơ bản, Hóa chất, Bảo hiểm đều giảm trên 6%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng gần 2 nghìn tỷ trên sàn HSX. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới, quan sát xem đà bán tháo có chững lại không”.

VN-Index sẽ tiếp tục chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1.540 điểm - 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Chỉ số VN-Index đã tạo đỉnh ngắn hạn vùng giá 1.780 điểm - 1.800 điểm và chịu áp lực điều chỉnh kiểm tra lại vùng giá quanh 1.700 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất tháng 08-09/2025 như đã nhận định. Hiện tại diễn biến thị trường kém tích cực hơn với vùng giá 1.700 điểm trở thành kháng cự của VN-Index. VN-Index sẽ tiếp tục chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1.540 điểm - 1.600 điểm. Trong đó 1.600 điểm là vùng giá thấp nhất tháng 08, 09/2025 và 1.540 điểm là vùng giá quanh giá cao nhất năm 2022.

Trong báo cáo trước, chúng tôi cho rằng vùng giá quanh 1.700 điểm cũng không phải là vùng giá hấp dẫn để giải ngân đối với với nhiều nhóm mã, nhất là các nhóm mã đã có giai đoạn tăng giá mạnh đột biến trong năm nay. Tuy nhiên diễn biến thị trường trong phiên khá bất ngờ. Một phần xuất phát từ kết luận của thanh tra Chính phủ về các sai phạm trong phát hành trái phiếu. Một phần áp lực bán mạnh cuối phiên đã kích hoạt các vị thế bán, giảm mạnh tỉ lệ vay margin, được cho là sẽ rất cao sau khi kết thúc quý III/2025 và có thể sẽ được công bố trong những phiên đến. Hiện tại chỉ số VN-Index cũng đang cho tín hiệu kết thúc giai đoạn tăng giá mạnh từ tháng 4/2025 đến nay. Trong những phiên tới, có thể lực cầu ngắn hạn sẽ gia tăng nếu VN-Index tiếp tục giảm điểm kiểm tra lại quanh vùng giá 1.570 điểm - 1.600 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Lực bán vẫn còn có thể khiến thị trường tiếp tục giảm và hướng đến hỗ trợ quanh mức 1.600

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 95 điểm (-5,5%), đóng cửa ở mức 1,636.4 điểm. Chỉ số giảm điểm nhẹ trong phiên sáng. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh trong phiên chiều lan tỏa trên toàn thị trường khiến chỉ số giảm điểm mạnh.

TVS Research nhận thấy hiện chưa có sự thay đổi nào trong các yếu tố vĩ mô có thể tác động tiêu cực đến thị trường. Do đó, chúng tôi cho rằng phiên giảm hôm nay có thể do tâm lý bán tháo của nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực từ một số thông tin trong thời gian qua. Thanh khoản thị trường tăng mạnh và tập trung vào khoảng 30 phút cuối phiên cho thấy lực cầu đã xuất hiện và hấp thụ lực bán từ nhà đầu tư. Mặc dù vậy, trong phiên tiếp theo, chúng tôi cho rằng lực bán vẫn còn có thể khiến thị trường tiếp tục giảm và hướng đến hỗ trợ quanh mức 1.600. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng ở mức hiện tại và cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của VN-Index tại hỗ trợ nói trên”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.600 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.600 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chúng tôi cho rằng thị trường có thể sớm xác lập vùng cân bằng trong 1-2 phiên tới. Theo quan sát của chúng tôi, thị trường sớm cân bằng trở lại sau 1 phiên giảm mạnh kế tiếp hoặc cũng sẽ nhanh chóng kết thúc sau nhịp giảm mạnh trên 5%.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức tăng xuống giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ưu tiên hạ margin hoặc đưa tỷ lệ margin về mức an toàn và không cần thiết bán tháo ở giai đoạn hiện tại”.

Hiện tại, hỗ trợ ngắn hạn gần nhất ở chỉ số VN-Index là vùng 1.570-1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Hiện tại, hỗ trợ ngắn hạn gần nhất ở chỉ số VN-Index là vùng 1.570-1.600 điểm và giai đoạn điều chỉnh đã hình thành. Lực cầu giá thấp quanh hỗ trợ nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong ngày mai, tạo nên nhịp hồi phục kỹ thuật nhưng các phản ứng bán ngắn hạn sẽ còn xuất hiện quanh kháng cự 1.670-1.685 điểm trong thời gian tới”

Phiên giảm mạnh đưa chỉ số VN-Index quay về vùng tích lũy 1.610 – 1.690

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.636,43 điểm, giảm mạnh 94,76 điểm (-5,47%). KLGD khớp lệnh 1,6 tỷ đơn vị.

Phiên giảm mạnh đưa chỉ số VN-Index quay về vùng tích lũy 1.610 – 1.690. Các chỉ báo động lượng duy trì trong vùng suy yếu. Nếu tiếp tục đánh mất vùng biên dưới 1.610, chỉ số có thể bước vào xu hướng Giảm ngắn hạn với hỗ trợ kế tiếp quanh vùng 1.560 – 1.570 điểm.

Ngược lại, kháng cự tiềm năng của các nhịp hồi phục kỹ thuật được xác định quanh vùng 1.660 – 1.670”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.