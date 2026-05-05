Trang chủ Thị trường

Cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh xăng dầu từ năm 2026

Song Hà

05/05/2026, 09:27

Lĩnh vực xăng dầu ghi nhận những thay đổi mạnh mẽ nhất nhằm giảm bớt gánh nặng hồ sơ cho các đơn vị kinh doanh…

Đơn giản hóa, cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu. Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP tập trung vào việc đơn giản hóa, cắt giảm các rào cản hành chính và điều kiện kinh doanh trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là xăng dầu, nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp.

BÃI BỎ NHIỀU THỦ TỤC CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TỔNG ĐẠI LÝ XĂNG DẦU

Theo Nghị quyết mới ban hành, Chính phủ quyết định thực hiện việc phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính cùng điều kiện kinh doanh trong 10 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Các lĩnh vực này bao gồm: Hóa chất, điện lực, thuốc lá, xăng dầu, thương mại điện tử, thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, hoạt động sở giao dịch hàng hóa và công nghiệp địa phương. Trong đó, lĩnh vực xăng dầu ghi nhận những thay đổi mạnh mẽ nhất nhằm giảm bớt gánh nặng hồ sơ cho các đơn vị kinh doanh.

Điểm đáng chú ý trong Nghị quyết 19/2026/NQ-CP là việc dừng thực hiện một số thủ tục hành chính cụ thể đối với mô hình Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, không thực hiện các thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Không thực hiện các thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung đối với loại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xăng dầu gồm: thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu; thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; thủ tục cấp, cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

NỚI LỎNG CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN VÀ CỬA HÀNG

Nghị quyết 19 cũng quy định chi tiết việc cắt giảm điều kiện kinh doanh cho từng loại hình thương nhân xăng dầu.

Đối với thương nhân đầu mối, yêu cầu có cầu cảng chuyên dụng (tối thiểu 7.000 tấn), kho tiếp nhận (tối thiểu 15.000 m3) và hệ thống phân phối gồm ít nhất 10 cửa hàng bán lẻ (với ít nhất 5 cửa hàng thuộc sở hữu) cùng 40 tổng đại lý/đại lý trong hệ thống.

Riêng thương nhân đầu mối nhiên liệu hàng không, bắt buộc phải có hệ thống phân phối quy định tại khoản 5 Điều 7 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP nhưng phải đáp ứng thêm điều kiện, như có phương tiện vận tải, xe tra nạp nhiên liệu hàng không phù hợp với quy định, tiêu chuẩn mặt hàng nhiên liệu hàng không thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ 5 năm trở lên. Có kho tiếp nhận tại sân bay với các trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn của mặt hàng nhiên liệu hàng không thuộc sở hữu hoặc thuê với thời hạn thuê từ năm 5 năm trở lên. Có phòng thử nghiệm đủ năng lực thuộc sở hữu hoặc thuê để kiểm tra chất lượng mặt hàng nhiên liệu hàng không theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế theo quy định hiện hành.

Đối với thương nhân phân phối, phải có hệ thống phân phối tối thiểu 5 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc thuê (trong đó ít nhất 3 cửa hàng thuộc sở hữu) và 10 cửa hàng thuộc các đại lý hoặc thương nhân nhận quyền.

Đối với cửa hàng bán lẻ, phải đáp ứng các tiêu chuẩn về thiết kế, xây dựng, an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đặc biệt, nếu thuê cửa hàng, thương nhân đi thuê phải là người đứng tên trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ.

Nghị quyết quyết định bãi bỏ hoàn toàn điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu và dịch vụ vận tải xăng dầu.

Nghị quyết 19/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành (29/4/2026). Tuy nhiên, riêng Điều 3 và Phụ lục I của Nghị quyết sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Nghị quyết dự kiến sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01/3/2027, trừ trường hợp các nội dung này được luật hóa hoặc đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực trước thời điểm đó.

Nhiều điểm mới về quản lý và hoạt động kinh doanh xăng dầu

VCCI: Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu vẫn gây khó khăn cho doanh nghiệp

Giá sầu riêng tại Đồng Tháp và nhiều tỉnh miền Tây đang giảm sâu, trong khi ngành hàng đối mặt đồng thời với áp lực cạnh tranh, vướng mắc kiểm nghiệm và yêu cầu kiểm soát chất lượng ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu...

Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, do phát hiện chứa cereulide – độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ...

Chính phủ vừa ban hành kế hoạch phòng, chống 3 dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi giai đoạn 2026 - 2030; trong đó, đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm kiểm soát dịch bệnh và giảm thiểu thiệt hại...

Sau ba lần mời thầu, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 57.524 tỷ đồng vẫn chưa tìm được chủ đầu tư. Tại thời điểm đóng thầu ngày 20/4/2026, hệ thống không ghi nhận bất kỳ nhà đầu tư nào đăng ký, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp dự án trọng điểm này thất bại trong việc thu hút đầu tư...

Trong tháng 4/2026, TKV đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu. Doanh thu hợp nhất đạt trên 17.100 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 2.262 tỷ đồng...

