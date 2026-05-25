Mùa vàng Tam Cốc khiến du khách mê mẩn giữa non nước di sản
Nguyễn Thuấn
25/05/2026, 14:08
Từ nghi lễ rước rồng trên sông Ngô Đồng, dâng sản vật lên Đức Thần Nông đến cánh đồng nghệ thuật “Song mã chầu báo công”, lễ hội mang đến một bức tranh mùa vàng vừa linh thiêng vừa rực rỡ, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước...
Trong khuôn khổ Tuần Du lịch Ninh Bình 2026, ngày 24/5, Khu
du lịch Tam Cốc - Bích Động trở thành tâm điểm của dòng người đổ về chiêm ngưỡng
mùa vàng đẹp nhất trong năm và hòa mình vào không khí lễ hội đậm sắc màu văn
hóa truyền thống.
Trên dòng sông Ngô Đồng thơ mộng, nghi lễ rước rồng được tổ chức trang trọng từ bến thuyền Tam Cốc đến đền Thần Nông, mở đầu cho chuỗi hoạt động đặc sắc của Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An.
Trong không gian núi non trùng điệp, cánh đồng lúa chín vàng
óng trải dài hai bên dòng sông tạo nên khung cảnh đẹp như tranh thủy mặc. Đoàn
nghi lễ mang theo những sản vật tiêu biểu, cây thuốc quý và đặc sản đặc trưng của
34 tỉnh, thành phố trên cả nước dâng lên Đức Thần Nông như lời tri ân với nghề
nông truyền thống và cội nguồn dân tộc.
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mỗi lễ vật còn chứa đựng ký
ức quê hương, tri thức bản địa và nét văn hóa riêng của từng vùng miền. Những
bông lúa vàng, ngũ cốc, trái cây đặc sản được nâng niu trong nghi lễ như lời cầu
mong mùa màng bội thu, cuộc sống an hòa và thịnh vượng.
Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay là cánh đồng nghệ thuật
“Song mã chầu báo công” nổi bật giữa mùa lúa chín, thu hút đông đảo du khách
ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.
Nhiều người thích thú trải nghiệm gặt lúa,
tìm hiểu cách thức canh tác nông nghiệp sơ khai của cha ông hay hòa mình vào
các màn đồng diễn sôi động bên dòng Ngô Đồng. Giữa không gian văn hóa đậm đà bản
sắc, mùa vàng Tam Cốc không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là nơi lưu giữ
hồn cốt văn minh lúa nước ngàn đời của dân tộc Việt Nam.
