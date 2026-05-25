Mùa vàng Tam Cốc khiến du khách mê mẩn giữa non nước di sản

Nguyễn Thuấn

25/05/2026, 14:08

Từ nghi lễ rước rồng trên sông Ngô Đồng, dâng sản vật lên Đức Thần Nông đến cánh đồng nghệ thuật “Song mã chầu báo công”, lễ hội mang đến một bức tranh mùa vàng vừa linh thiêng vừa rực rỡ, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước...

Đoàn thuyền nghi lễ xuôi dòng Ngô Đồng giữa mùa lúa chín vàng rực

Trong khuôn khổ Tuần Du lịch Ninh Bình 2026, ngày 24/5, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động trở thành tâm điểm của dòng người đổ về chiêm ngưỡng mùa vàng đẹp nhất trong năm và hòa mình vào không khí lễ hội đậm sắc màu văn hóa truyền thống. 

Trên dòng sông Ngô Đồng thơ mộng, nghi lễ rước rồng được tổ chức trang trọng từ bến thuyền Tam Cốc đến đền Thần Nông, mở đầu cho chuỗi hoạt động đặc sắc của Lễ hội Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An.

Nghi lễ rước rồng trên sông Ngô Đồng mở đầu chuỗi hoạt động lễ hội

Trong không gian núi non trùng điệp, cánh đồng lúa chín vàng óng trải dài hai bên dòng sông tạo nên khung cảnh đẹp như tranh thủy mặc. Đoàn nghi lễ mang theo những sản vật tiêu biểu, cây thuốc quý và đặc sản đặc trưng của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước dâng lên Đức Thần Nông như lời tri ân với nghề nông truyền thống và cội nguồn dân tộc.

Những sản vật đặc trưng từ nhiều vùng miền được dâng lên Đức Thần Nông.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mỗi lễ vật còn chứa đựng ký ức quê hương, tri thức bản địa và nét văn hóa riêng của từng vùng miền. Những bông lúa vàng, ngũ cốc, trái cây đặc sản được nâng niu trong nghi lễ như lời cầu mong mùa màng bội thu, cuộc sống an hòa và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng hàng nghìn du khách dự lễ khai hội.
Dòng thuyền nối dài tạo nên khung cảnh ấn tượng giữa mùa vàng Tam Cốc.
Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân gian tạo điểm nhấn cho lễ hội.
Du khách được trải nghiệm hoạt động văn hoá đặc sắc như: Hát quan họ, hát then, hát xẩm, đàn bầu...
Nhiều tiết mục hát múa của các đồng bào dân tộc Mường, Thái… xuyên suốt lễ hội.
Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần Du lịch Ninh Bình 2026.
Những màn trống hội rộn ràng khuấy động không khí lễ hội bên dòng Ngô Đồng.
Người dân địa phương tái hiện hình ảnh lao động nông nghiệp truyền thống.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội năm nay là cánh đồng nghệ thuật “Song mã chầu báo công” nổi bật giữa mùa lúa chín, thu hút đông đảo du khách ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

Cánh đồng nghệ thuật “Song mã chầu báo công” nổi bật giữa núi non Tràng An.

Nhiều người thích thú trải nghiệm gặt lúa, tìm hiểu cách thức canh tác nông nghiệp sơ khai của cha ông hay hòa mình vào các màn đồng diễn sôi động bên dòng Ngô Đồng. Giữa không gian văn hóa đậm đà bản sắc, mùa vàng Tam Cốc không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt văn minh lúa nước ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

