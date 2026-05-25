Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

AI đang thay đổi cách nhà đầu tư cá nhân giao dịch chứng khoán

Hoài Thu

25/05/2026, 13:52

Theo tờ báo Nikkei Asia, AI đang bắt đầu thay đổi cách nhà đầu tư cá nhân giao dịch cổ phiếu, khi các công cụ tự động có thể tiếp nhận chiến lược đầu tư và thực hiện giao dịch thay người dùng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia
Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia

Vào tháng 4/2026, công ty môi giới chứng khoán bán lẻ hàng đầu Trung Quốc East Money tổ chức một cuộc thi giao dịch trực tuyến, trong đó người dùng được yêu cầu sử dụng ứng dụng AI OpenClaw để giao dịch một danh mục cổ phiếu. Cuộc thi có giải thưởng 500 nhân dân tệ, tương đương 73,5 USD.

Dù cuộc thi chỉ mang tính mô phỏng và không dùng tiền thật, việc dùng bot AI để giao dịch cổ phiếu đã không còn là ý tưởng xa vời, mà đang trở thành một công cụ thực tế đối với các nhà đầu tư cá nhân.

Về cách vận hành, nhà đầu tư có thể kết nối một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với giao diện lập trình ứng dụng (API) của công ty môi giới chứng khoán. Sau đó, họ nhập chiến lược giao dịch và để AI tự phân tích, viết mã hoặc hỗ trợ thực hiện các bước tiếp theo.

XU HƯỚNG DÙNG AI TRONG GIAO DỊCH

Tại Trung Quốc, một số công ty môi giới lớn, trong đó có East Money, đã triển khai tính năng cho phép nhà đầu tư cá nhân kết nối OpenClaw với cơ sở dữ liệu của công ty. Nhờ đó, người dùng có thể nhận bản tóm tắt thông tin thị trường và khuyến nghị cổ phiếu.

Tuy nhiên, việc sử dụng AI trong giao dịch chuyên nghiệp vẫn bị kiểm soát chặt. Các công ty môi giới tại Trung Quốc hiện vẫn cấm nhân viên dùng công cụ AI để giao dịch, do lo ngại về bảo mật dữ liệu và rủi ro khi AI tham gia quá trình thực hiện lệnh.

Ông David Friedland, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của công ty môi giới Interactive Brokers (IBKR), đơn vị vận hành nền tảng giao dịch điện tử lớn nhất tại Mỹ, cho biết các nền tảng như IBKR hiện khó xác định liệu khách hàng có đang dùng một công cụ AI tự động như OpenClaw để giao dịch thay mình hay không.

“Chúng tôi có thể theo dõi tốc độ và thời gian các lệnh được gửi vào hệ thống, nhưng những tín hiệu đó cũng có thể đến từ một chương trình máy tính thông thường. Vì vậy, rất khó để xác định khách hàng thực sự đang sử dụng công cụ nào. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều người dùng mô hình AI để tự viết mã giao dịch”, ông Friedland nói với tờ báo Nikkei Asia.

Tại Hồng Kông, nhà đầu tư cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận nhiều sản phẩm tài chính trên các thị trường quốc tế, từ cổ phiếu đến phái sinh. Vì vậy, các công ty môi giới chứng khoán tại đây đang nhanh chóng bổ sung tính năng AI vào nền tảng giao dịch của mình. Tuy nhiên, các công ty này vẫn rất thận trọng với việc để AI tự động đặt lệnh do lo ngại rủi ro pháp lý.

Dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn của DeepSeek, hồi tháng 3, công ty môi giới chứng khoán Futu Holdings đã ra mắt trợ lý AI “Skills”. Futu có trụ sở tại Hồng Kông, tập trung vào khách hàng cá nhân và sở hữu hai nền tảng giao dịch Futubull và Moomoo.

Khách hàng có thể cài đặt Skills trên các nền tảng mã nguồn mở như OpenClaw, Claude Code và Cursor để triển khai chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, ở bước cuối cùng, người dùng vẫn phải nhập mật khẩu giao dịch để xác nhận lệnh.

Futu cũng đã ra mắt các dịch vụ AI cho phép nhà đầu tư tạo chiến lược giao dịch định lượng bằng các câu lệnh thông thường, mà không cần phải tự viết mã lập trình.

“Tác động của AI đối với hoạt động giao dịch có thể chưa quá rõ trong ngắn hạn, nhưng vai trò dài hạn là điều khó phủ nhận. Chúng tôi nhận thấy mức độ sử dụng AI có mối tương quan tích cực với hoạt động giao dịch”, ông Vincent Yao, người đứng đầu trung tâm tăng trưởng AI của Futu Holdings, cho biết.

Theo Futu, công ty này đo mức độ sử dụng AI dựa trên cách người dùng tương tác với các nội dung do AI tạo ra, chẳng hạn các báo cáo phân tích tài chính. Tuy nhiên, ông Yao cho biết một số tính năng của chatbot NiuNiu AI vẫn chưa thể triển khai đầy đủ do chưa đáp ứng các quy định của pháp luật. Dù được phát triển để hỗ trợ nhiều tác vụ, công cụ này hiện mới chỉ được sử dụng trong phạm vi hỏi - đáp.

AI NGÀY CÀNG LẤN SÂN SANG TÀI CHÍNH

Về phần mình, các công ty AI hàng đầu thế giới đang mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ tài chính nhằm tiếp cận thêm khách hàng doanh nghiệp. Tuần trước, công ty AI Anthropic của Mỹ ra mắt 10 công cụ AI mới, hướng tới những tác vụ mà công ty cho là tốn nhiều thời gian nhất trong ngành này. Các công cụ này có thể hỗ trợ lập tài liệu chào bán, rà soát hồ sơ xác minh khách hàng (KYC) và xử lý các nghiệp vụ khóa sổ kế toán.

Tuy nhiên, trên thị trường tài chính, AI đang làm ranh giới giữa phân tích dữ liệu và tư vấn đầu tư trở nên khó phân định hơn. Tại hầu hết thị trường chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng, trong đó có Hồng Kông, tư vấn đầu tư là hoạt động phải được cấp phép. Khi đó, các công ty cung cấp dịch vụ không chỉ phải tuân thủ yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt hơn, mà còn phải chịu trách nhiệm lớn hơn đối với khách hàng.

Hiện Hồng Kông chưa có quy định riêng về AI đối với các tổ chức tài chính, mà vẫn áp dụng các khung quản lý hiện hành. Trong thông báo công bố vào tháng 11/2024, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC) xác định việc dùng AI để đưa ra khuyến nghị đầu tư, tư vấn hoặc nghiên cứu là “trường hợp sử dụng AI gây rủi ro cao”, đồng thời yêu cầu các công ty được cấp phép phải có biện pháp giảm thiểu rủi ro.

“AI đang thay đổi quá nhanh, trong khi khung quản lý cần thêm thời gian để bắt kịp”, ông Friedland của IBKR nói với Nikkei Asia.

Nói về rủi ro trong giao dịch tài chính bằng AI, ông Friedland cho rằng công nghệ này có thể tạo cảm giác rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành “nhà giao dịch quyền chọn giỏi nhất thế giới”.

“Nhưng trên thực tế, nhà đầu tư vẫn cần được đào tạo và có kinh nghiệm để hiểu rõ rủi ro đằng sau mỗi giao dịch”, ông nói.

Cũng giống Hồng Kông, nhiều nền kinh tế châu Á hiện chưa xây dựng một khung quản lý riêng biệt hoàn toàn cho AI trong lĩnh vực tài chính. Thay vào đó, họ chủ yếu dựa trên các quy định chứng khoán và tài chính hiện hành, đồng thời bổ sung thêm hướng dẫn hoặc công cụ quản lý rủi ro đối với những ứng dụng AI cụ thể.

Tại Singapore, vào tháng 11 năm ngoái, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) công bố tài liệu tham vấn về hướng dẫn quản lý rủi ro AI. Theo đó, các tổ chức tài chính phải đánh giá mức độ rủi ro của từng ứng dụng AI trước khi triển khai, đồng thời bảo đảm các rủi ro còn lại không vượt quá ngưỡng chấp nhận của doanh nghiệp. Đến tháng 3 năm nay, MAS tiếp tục ra mắt một bộ công cụ nhằm hỗ trợ các tổ chức tài chính kiểm soát rủi ro liên quan đến AI.

Trong khi đó, Trung Quốc đưa AI trong lĩnh vực tài chính vào khuôn khổ quản lý công nghệ vốn đã chặt chẽ, thông qua nhiều lớp quy định chuyên ngành. Nhà chức trách nước này xem những khuyến nghị giao dịch do AI tạo ra là lĩnh vực cần giám sát chặt. Năm 2025, một công ty chứng khoán tại Thượng Hải bị phạt 2 triệu nhân dân tệ vì không công bố đầy đủ các hạn chế của thuật toán trong khuyến nghị đầu tư do AI tạo ra.

Dù các công ty môi giới và nhà đầu tư cá nhân ngày càng quan tâm đến AI, công nghệ này đến nay vẫn chưa chứng minh được khả năng tạo ra mức sinh lời vượt trội một cách ổn định.

Vào cuối năm 2025, Nof1 - một đơn vị nghiên cứu AI chuyên về tài chính - tổ chức cuộc thi giao dịch giữa 8 mô hình AI hàng đầu. Mỗi mô hình AI được cấp 10.000 USD để giao dịch cổ phiếu công nghệ Mỹ trong 2 tuần, đồng thời được phép chấp nhận rủi ro và sử dụng đòn bẩy.

Kết quả cho thấy AI không phải “cỗ máy kiếm tiền” ổn định khi chỉ 6 trong tổng số 32 lượt thử nghiệm có lãi. Mô hình Grok 4.20 đạt kết quả cao nhất, với mức sinh lời 34,59%.

“Việc ngày càng nhiều người đổ xô sử dụng bot AI để kiếm tiền chỉ còn là vấn đề thời gian”, ông Friedland nhận định.

Theo Jingxin Du, người phụ trách sản phẩm TigerAI tại công ty môi giới Trung Quốc Tiger Brokers, cuộc cạnh tranh tiếp theo giữa các công ty môi giới sẽ không chỉ xoay quanh tốc độ giao dịch. Thay vào đó, lợi thế sẽ thuộc về những công ty có khả năng biến dữ liệu thị trường thành các nhận định đầu tư hữu ích cho nhà đầu tư. Tiger Brokers đặt trụ sở tại Singapore và tập trung vào thị trường Hồng Kông và Mỹ.

Theo ông Du, đến cuối tháng 3, tổng số lượt tương tác toàn cầu với TigerAI đã vượt 10 triệu, tăng 500% so với thời điểm ra mắt một năm trước. Trong cùng giai đoạn, tổng lượng người dùng TigerAI tăng 148%.

Ông Daniel Tse, CEO tại Futu, cho rằng AI có thể được ứng dụng nhiều hơn trong lĩnh vực tư vấn đầu tư trong tương lai. Tuy nhiên, để làm được điều này, các nhà cung cấp dịch vụ vẫn phải giải quyết nhiều thách thức lớn, từ tuân thủ quy định đến bảo đảm chất lượng và tính khách quan của các khuyến nghị đầu tư.

“Vấn đề không chỉ là tuân thủ quy định. Thách thức lớn hơn là làm sao huấn luyện AI để các khuyến nghị đầu tư khách quan. Đây vẫn là bài toán mà toàn ngành đang tìm cách giải quyết”, ông Tse chỉ ra.

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

15:50, 13/05/2026

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

IMF cảnh báo các mô hình AI mới có thể gây ra cú sốc tài chính

13:42, 08/05/2026

IMF cảnh báo các mô hình AI mới có thể gây ra cú sốc tài chính

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

14:06, 05/05/2026

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Từ khóa:

AI giao dịch chứng khoán nhà đầu tư cá nhân thế giới

Đọc thêm

Vì sao tâm lý người Mỹ xuống thấp kỷ lục, chứng khoán Mỹ vẫn thăng hoa?

Vì sao tâm lý người Mỹ xuống thấp kỷ lục, chứng khoán Mỹ vẫn thăng hoa?

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh như thời bong bóng dot-com, tâm lý người tiêu dùng nước này lại tụt xuống mức thấp nhất 70 năm...

Giá xăng cao khiến người tiêu dùng Mỹ bi quan chưa từng thấy

Giá xăng cao khiến người tiêu dùng Mỹ bi quan chưa từng thấy

Khảo sát cho thấy người tiêu dùng Mỹ lo ngại rằng giá xăng dầu tăng cao sẽ lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế, khiến các hàng hóa và dịch vụ khác trở nên đắt đỏ hơn...

Liệu Chủ tịch Fed có hạ lãi suất như Tổng thống Trump mong muốn?

Liệu Chủ tịch Fed có hạ lãi suất như Tổng thống Trump mong muốn?

Tổng thống Donald Trump đã chọn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng rằng ông sẽ hạ lãi suất - điều mà ông chủ Nhà Trắng đã kêu gọi Fed trong suốt thời gian qua...

Nhật Bản xuất khẩu kỷ lục 25 tỷ USD vàng

Nhật Bản xuất khẩu kỷ lục 25 tỷ USD vàng

Đây là mức cao nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu theo dõi dữ liệu xuất nhập khẩu vàng vào năm tài khoá 1988...

Chiến tranh Iran có thể khiến Mỹ tốn thêm nhiều tỷ USD tiền lãi nợ công

Chiến tranh Iran có thể khiến Mỹ tốn thêm nhiều tỷ USD tiền lãi nợ công

Việc nhà đầu tư bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh ở Iran đang đẩy lãi suất đi vay của Chính phủ Mỹ tăng mạnh...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá xăng cao khiến người tiêu dùng Mỹ bi quan chưa từng thấy

Thế giới

2

Thanh khoản “thủng đáy”, cổ phiếu dầu khí lao dốc

Chứng khoán

3

Liệu Chủ tịch Fed có hạ lãi suất như Tổng thống Trump mong muốn?

Thế giới

4

Vinhomes không trực tiếp đổi vàng lấy nhà

Bất động sản

5

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lợi ích của xăng E10

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy