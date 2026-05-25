Tasco Pharma trở thành cổ đông lớn tại Dược liệu Pharmedic

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam thông báo bán hết cổ phiếu PMC đang nắm giữ trong khi Tasco Pharma thông báo nâng số lượng nắm giữ từ 0% lên hơn 15%...

CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX) vừa báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn công ty.

Cụ thể: ngày 14/05, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam đã bán 1.082.494 cổ phiếu PMC. Qua đó, giảm sở hữu từ 1.482.494 cổ phiếu, chiếm 15,89%, xuống 400.000 cổ phiếu, chiếm 4,29% và không còn là cổ đông lớn của PMC.

Cùng ngày 14/05, Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm Tasco (Tasco Pharma) thông báo đã mua 1.082.494 cổ phiếu PMC và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 1.082.494 cổ phiếu, chiếm 11,6% vốn tại PMC.

Đến ngày 19/05, Tasco Pharma tiếp tục mua thêm 400.000 cổ phiếu PMC, nâng tổng lượng sở hữu lên 1.482.494 cổ phiếu, chiếm 15,89% vốn tại PMC.

Theo dữ liệu trên HNX, ngày 14/5 có giao dịch 1.082.494 cổ phiếu PMC PMC trị giá hơn 152 tỷ đồng và 400.000 cổ phiếu PMC vào ngày 19/5 trị giá 56,2 tỷ đồng.

Như vậy, sau giao dịch này, Tasco Pharma trở thành cổ đông lớn thứ 3 tại Pharmedic, xếp sau cổ đông Nhà nước là Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI.

Kết thúc quý 1/2026, PMC ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ từ 125,6 tỷ lên hơn 138,6 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng tăng nhẹ từ 27,7 tỷ lên hơn 28,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ từ gần 22,7 tỷ lên hơn 22,9 tỷ đồng.

PMC cho biết, doanh thu năm nay tăng 10,30% so với năm trước do giá bán các mặt hàng tăng tuy nhiên doanh thu hoạt động tài chính giảm đáng kể so với năm trước do công ty đã tất toán các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. Ngoài ra, công ty mở rộng quy mô kinh doanh (mở chi nhánh hoạt động tại Hà Nội) nên bước đầu chi phí hoạt động tăng so với năm trước. Do đó, lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay tăng 0,99% so với năm trước.