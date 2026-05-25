Thứ Hai, 25/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Tasco Pharma trở thành cổ đông lớn tại Dược liệu Pharmedic

Hà Anh

25/05/2026, 13:52

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam thông báo bán hết cổ phiếu PMC đang nắm giữ trong khi Tasco Pharma thông báo nâng số lượng nắm giữ từ 0% lên hơn 15%...

Sơ đồ giá cổ phiếu PMC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PMC trên TradingView.

CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã PMC-HNX) vừa báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn công ty.

Cụ thể: ngày 14/05, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Dược phẩm Việt Nam đã bán 1.082.494 cổ phiếu PMC. Qua đó, giảm sở hữu từ 1.482.494 cổ phiếu, chiếm 15,89%, xuống 400.000 cổ phiếu, chiếm 4,29% và không còn là cổ đông lớn của PMC.

Cùng ngày 14/05, Công ty TNHH Sinh phẩm và Dược phẩm Tasco (Tasco Pharma) thông báo đã mua 1.082.494 cổ phiếu PMC và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 1.082.494 cổ phiếu, chiếm 11,6% vốn tại PMC.

Đến ngày 19/05, Tasco Pharma tiếp tục mua thêm 400.000 cổ phiếu PMC, nâng tổng lượng sở hữu lên 1.482.494 cổ phiếu, chiếm 15,89% vốn tại PMC.

Theo dữ liệu trên HNX, ngày 14/5 có giao dịch 1.082.494 cổ phiếu PMC PMC trị giá hơn 152 tỷ đồng và 400.000 cổ phiếu PMC vào ngày 19/5 trị giá 56,2 tỷ đồng.

Như vậy, sau giao dịch này, Tasco Pharma trở thành cổ đông lớn thứ 3 tại Pharmedic, xếp sau cổ đông Nhà nước là Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI.

Kết thúc quý 1/2026, PMC ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ từ 125,6 tỷ lên hơn 138,6 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng tăng nhẹ từ 27,7 tỷ lên hơn 28,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ từ gần 22,7 tỷ lên hơn 22,9 tỷ đồng.

PMC cho biết, doanh thu năm nay tăng 10,30% so với năm trước do giá bán các mặt hàng tăng tuy nhiên doanh thu hoạt động tài chính giảm đáng kể so với năm trước do công ty đã tất toán các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn. Ngoài ra, công ty mở rộng quy mô kinh doanh (mở chi nhánh hoạt động tại Hà Nội) nên bước đầu chi phí hoạt động tăng so với năm trước. Do đó, lợi nhuận kế toán trước thuế năm nay tăng 0,99% so với năm trước.

Chứng khoán SHS muốn thoái hết vốn tại PMC

19:59, 14/08/2025

PMC chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 80%

07:41, 01/11/2023

PMC chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 80%

Từ khóa:

chứng khoán cổ đông lớm PMC

Đọc thêm

Tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng bị bắt vì làm giả tài liệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

“Bán chui”, người nhà Tổng giám TLH bị phạt tiền và bị đình chỉ giao dịch 4 tháng

Bà Phạm Thúy Liễu - người liên quan của bà Phạm Thị Hồng, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã TLH-HOSE) đã bán 2.398.662 cổ phiếu TLH nhưng không báo cáo

Vinaconex phát hành hơn 51 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2025, chi 500 tỷ tăng vốn tại Giầy Thượng Đình

Vinaconex đăng ký mua 53,1 triệu cổ phiếu GTD, tương đương dự kiến chi khoảng 531 tỷ đồng để tham gia đợt chào bán. Trong khi đó, An Quý Hưng Holding có thể bỏ ra gần 520 tỷ đồng.

Cen Land đặt mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng trong 2026

Cen Land đặt mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ đồng trong 2026

Năm 2026, Cen Land đặt mục tiêu: doanh thu thuần đạt 3.420 tỷ đồng, tăng 158%; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 196% so với kết quả thực hiện của năm 2025...

Thêm Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố và bắt tạm giam

Thêm Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố và bắt tạm giam

Ngày 07/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá xăng cao khiến người tiêu dùng Mỹ bi quan chưa từng thấy

Thế giới

2

Thanh khoản “thủng đáy”, cổ phiếu dầu khí lao dốc

Chứng khoán

3

Liệu Chủ tịch Fed có hạ lãi suất như Tổng thống Trump mong muốn?

Thế giới

4

Vinhomes không trực tiếp đổi vàng lấy nhà

Bất động sản

5

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về lợi ích của xăng E10

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy