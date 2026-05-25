Đà tăng của giá vàng miếng và vàng nhẫn chỉ bằng 30% so với thế giới

Sau nhịp giảm mạnh cuối tuần trước (23/5), giá vàng trong nước đã quay đầu tăng nhẹ trong phiên sáng 25/5. Tuy nhiên, mức điều chỉnh của vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” chỉ khoảng 0,31%, thấp hơn nhiều so với mức tăng gần 1% của giá vàng thế giới…

Kết thúc tuần giao dịch từ 18–23/5, giá vàng miếng SJC ghi nhận xu hướng giảm khá rõ rệt. So với đầu tuần, giá mua giảm khoảng 2,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giảm 2,3 triệu đồng/lượng. Riêng khu vực phía Nam, mức điều chỉnh dao động từ 2,3 đến 2,5 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều.

Bước sang phiên sáng 25/5, thị trường nhanh chóng đảo chiều khi giá vàng đồng loạt đi lên tại các doanh nghiệp. Ngay từ đầu phiên, giá bán vàng miếng SJC phổ biến quay lại mốc 162 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đều thấp hơn phía Bắc khoảng 1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua ghi nhận sự phân hoá. Trong khi Mi Hồng niêm yết giá mua nhỉnh hơn gần 1 triệu đồng/lượng thì tại Ngọc Thẩm, giá mua vẫn thấp nhất thị trường.

Tính đến 11 giờ ngày 25/5, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 159 triệu và giá bán là 162 triệu đồng/lượng, giữ nguyên trong suốt phiên sáng. Mức giá này tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước (23/5).

Mức giao dịch 159 triệu – 162 triệu đồng/lượng cũng là mặt bằng giá chung được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Tính đến 11 giờ, mức giá trên vẫn không đổi, tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 158 triệu – 161 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Trong khi đó, tại Mi Hồng, giá mua, bán vàng miếng SJC mở cửa phiên điều chỉnh tăng mạnh nhất với 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này đưa giá giao dịch vàng miếng tại 159,7 triệu – 161,2 triệu đồng/lượng (mua – bán) và giữ nguyên trong phiên sáng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong phiên sáng 25/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Thị trường vàng nhẫn “4 số 9” sáng nay cũng ghi nhận xu hướng tăng giá đồng loạt tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh. Mức điều chỉnh phổ biến khoảng 500 nghìn đồng/lượng, gần như song hành với diễn biến của vàng miếng SJC.

Trong phiên sáng ngày 25/5, thương hiệu Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn 9999 trong khoảng 148 triệu – 151,5 triệu đồng/lượng. So với phiên ngày 23/5, mức giá này đã nhích thêm 500 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, đồng thời giữ ổn định suốt buổi sáng. Đây tiếp tục là đơn vị có mức giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường hiện nay.

Trong phiên giao dịch sáng 25/5, giá miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” đồng loạt tăng nhẹ 500 nghìn đồng/lượng, tương đương 0,31% so với giá chốt phiên 23/5. Trong khi đó, giá vàng trên thị trường thế giới bật tăng gần 1%, gấp hơn 3 lần so với giá vàng trong nước.

Đáng chú ý, Ngọc Thẩm là đơn vị ghi nhận giá giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn “4 số 9” đều thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. Trong phiên sáng, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 9,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty SJC mở cửa phiên sáng với giá mua là 158,5 triệu đồng/lượng và bán là 161,5 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn “4 số 9”. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

So với giá chốt phiên 23/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. So với giá niêm yết vàng miếng, giá vàng nhẫn “4 số 9” chỉ thấp hơn 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Ngược lại, các doanh nghiệp lớn khác cũng điều chỉnh theo xu hướng chung nhưng giá vàng nhẫn “4 số 9” đều neo ở mức tương đương so với giá vàng SJC trong phiên sáng nay.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong phiên sáng ngày 25/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 159 triệu – 162 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng (mua – bán). Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, cao hơn 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 23/5

PNJ cũng duy trì mức giá tương tự cho vàng nhẫn trơn 9999, dao động trong khoảng 159 – 162 triệu đồng/lượng. Mức giá này được giữ ổn định trong suốt phiên sáng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 23/5.

Sau khi giảm tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng mỗi trong phiên hai phiên cuối tuần (22-23/5), giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt tăng trong phiên sáng nay.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 159 triệu – 162 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 11 giờ, các doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Tương tự, tại Phú Quý, doanh nghiệp này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 159 triệu – 162 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 23/5, giá vàng nhẫn tại Phú Quý cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.