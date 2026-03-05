Hà Nội giải quyết trực tuyến toàn trình 10 dịch vụ công lĩnh vực bảo hiểm
Nhật Dương
05/03/2026, 06:55
Các dịch vụ công toàn trình trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được triển khai cho phép tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử...
Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội phối
hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chính thức công bố danh sách 10 dịch vụ công trực
tuyến toàn trình lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được
cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Qua đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách
thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.
Các dịch vụ công toàn trình được triển khai cho phép tổ chức,
doanh nghiệp và người dân thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử - từ nộp hồ sơ, thanh toán
(nếu có), đến nhận kết quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, mà không phải nộp hồ sơ giấy trực tiếp.
Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, việc công bố 10 dịch vụ công toàn trình nêu trên góp phần chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo hướng
số hóa toàn bộ vòng đời thủ tục; tăng tính công khai, minh bạch trong xử lý hồ
sơ; rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh
nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ tại các trung tâm/điểm phục vụ
hành chính công trên địa bàn Thủ đô.
Tại các chi nhánh và điểm tiếp nhận, cán bộ, công chức được
bố trí hỗ trợ, hướng dẫn người dân tạo tài khoản, xác thực định danh điện tử, nộp
hồ sơ trực tuyến, bảo đảm mọi đối tượng đều có thể tiếp cận dịch vụ công số, đặc
biệt là người cao tuổi, người lao động tự do, lao động ngoại tỉnh.
Cùng với việc công bố danh sách dịch vụ công toàn trình,
Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội cũng giới thiệu “Sổ tay thực hiện
chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn TP. Hà Nội”.
Sổ tay không chỉ là tài liệu tham khảo mà còn là công cụ
nghiệp vụ chuẩn hóa quy trình tại các điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn TP. Hà Nội.
Tài liệu giúp thống nhất cách hiểu và áp dụng quy định pháp
luật; hạn chế rủi ro nghiệp vụ trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; nâng cao chất
lượng tư vấn, hướng dẫn; góp phần cải thiện mức độ hài lòng của người dân,
doanh nghiệp.
Trong bối cảnh đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công toàn trình
trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Sổ tay đóng vai trò nền tảng bảo đảm quá trình
chuyển đổi số lĩnh vực an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, đúng quy định và
hiệu quả.
Tài liệu được thiết kế ngắn gọn, dễ tra cứu, phù hợp cho cả
cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục và người dân, doanh nghiệp có nhu cầu tìm
hiểu chính sách. Bên cạnh bản in, Sổ tay cũng được cung cấp dưới dạng điện tử
tích hợp trên hệ thống dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập,
khai thác mọi lúc, mọi nơi.
Trong thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp để rà soát,
tái cấu trúc quy trình, mở rộng thêm các dịch vụ công trực tuyến toàn trình,
góp phần hiện đại hóa nền hành chính, bảo đảm chính sách an sinh xã hội được
triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.
