Phát hiện 4 hành khách nhập cảnh Nội Bài giấu 12,3 kg kim loại nghi vàng

Hải quan Nội Bài vừa chuyển cơ quan công an vụ việc 4 người Việt giấu 12,3 kg kim loại nghi vàng nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc)...

Chiều 4/3, Cục Hải quan thông tin: ngày 3/3/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp phân tích hình ảnh soi chiếu, lực lượng chức năng tại Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện 4 hành khách nhập cảnh Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) vận chuyển 12,3 kg kim loại màu vàng.

Báo cáo nêu rõ, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 3/3, tại khu vực Ga đến của Nhà ga hành khách quốc tế T2, 4 hành khách không thực hiện khai báo hải quan và bị phát hiện nhiều biểu hiện bất thường qua soi chiếu.

4 hành khách nhập cảnh Nội Bài mang theo 12,3 kg kim loại nghi vàng, cất giấu ở áo ngực và cả đũng quần, không làm thủ tục hải quan. (Báo cáo của Cục Hải quan)

Ngay sau đó, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Đội 1 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6) Công an TP Hà Nội (PC03) tiến hành kiểm tra chi tiết.

Quá trình kiểm tra cho thấy, ngoài đồ dùng vật dụng cá nhân, các đơn vị phát hiện các đối tượng đã cất giấu nhiều miếng kim loại màu vàng trên người, chủ yếu tại vị trí nhạy cảm như trong áo ngực, dưới đũng quần lót hoặc đeo trên tay nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

4 đối tượng đã cất giấu nhiều miếng kim loại nghi là vàng. Nguồn: Cục Hải quan

Cụ thể, người thứ nhất giấu 10 miếng kim loại màu vàng với tổng trọng lượng khoảng 5kg, người thứ 2 mang theo 5 miếng kim loại màu vàng nặng khoảng 1,1 kg, người thứ ba cất giấu 9 miếng kim loại màu vàng nặng khoảng 3,5 kg và người thứ 4 giấu 2,7kg.

"Tất cả số kim loại nêu trên được xác định đều nghi là vàng miếng và được cất giấu ở áo ngực và cả đũng quần", cơ quan Hải quan cho biết.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm hình sự, toàn bộ người, tang vật và tài liệu liên quan đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Số kim loại thu giữ hiện đang được giám định để xác định chính xác chủng loại cũng như giá trị và sẽ thông tin thêm khi có kết quả chính thức, theo Cục Hải quan.

Theo Cục Hải quan,triển khai Công văn số 33451/CHQ-ĐTCBL ngày 4/11/2025 về tăng cường kiểm soát buôn lậu và vận chuyển trái phép vàng qua biên giới, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài đã chủ động áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào công tác phân tích, đánh giá rủi ro đối với hành khách và các chuyến bay có dấu hiệu nghi vấn. Song song với đó, đơn vị đồng thời phối hợp với các hãng hàng không để nắm danh sách hành khách xuất phát từ khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao, tăng cường soi chiếu hành lý và kiểm tra thực tế người nhập cảnh.