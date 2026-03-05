Chính sách cho năng lượng xanh: Xây dựng khung pháp lý làm nền tảng phát triển bền vững
Anh Khuê
05/03/2026, 06:57
Chuyển dịch năng lượng sang mô hình năng lượng xanh và bền vững không chỉ là vấn đề công nghệ hay thị trường, mà còn là hành trình dài của xây dựng thể chế, chuẩn hóa pháp lý và tạo cơ chế hỗ trợ thực thi chính sách một cách hiệu quả và ổn định...
Trong khi Việt Nam cam kết đạt mục tiêu Net-Zero vào năm
2050, việc hoàn thiện và thực thi các chính sách liên quan là điều kiện tiên
quyết biến các cam kết thành hiện thực.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA
KHUNG CHÍNH SÁCH NĂNG LƯỢNG XANH
Việc chuyển dịch năng lượng xanh gồm nhiên liệu sinh học,
năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, sinh khối) và các công nghệ mới như hydrogen
xanh, cần được hỗ trợ bởi một khung chính sách đầy đủ, nhất quán và linh hoạt
theo thị trường. Điều này vừa tạo minh bạch cho nhà đầu tư, vừa bảo đảm thực
thi ổn định theo lộ trình quốc gia.
Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài (VAFIE), thể chế
hiện nay vẫn thiếu các quy định chi tiết về tiêu chí dự án năng lượng xanh,
tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế phân loại dự án để tạo ưu đãi hoặc hỗ trợ tín dụng
xanh. VAFIE đã kiến nghị Quốc hội và các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện các quy
định pháp luật về năng lượng mới, công nghệ hydrogen và thu giữ carbon nhằm thu
hút đầu tư và thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng xanh quy mô lớn.
Trước tiên là chính sách hỗ trợ cho nhiên liệu sinh học, điển hình là quy định phối trộn nhiên liệu sinh học xăng E10 (từ ngày 01/6/20260). Theo đó, việc bắt buộc sử dụng E10 trên toàn quốc được xem là bước tiến trong định
hướng năng lượng xanh và sạch. Quy định này được ban hành theo Thông tư số
50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương, sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt pháp lý,
hạ tầng phân phối và nguồn cung nhiên liệu sinh học.
Các nhà quản lý cho rằng quy định này không chỉ giúp giảm
phát thải mà còn tạo điều kiện cho phát triển ngành ethanol trong nước, nâng
cao giá trị nông sản và mở rộng chuỗi cung ứng xanh. Ông Phạm Thanh Trung, Vụ phó
Vụ Pháp chế Bộ Công Thương, khẳng định: "Việc hoàn thiện các nghị định, tiêu chuẩn
kỹ thuật và quy trình kiểm định chất lượng nhiên liệu mới là trọng tâm nhằm bảo
đảm sự ổn định và an toàn trong thị trường năng lượng".
Tiếp đến là thị trường carbon và các chính sách kèm theo. Ngoài
nhiên liệu sinh học, Việt Nam đã tiến thêm một bước lớn khi ban hành Nghị định
29/2026/NĐ-CP về thị trường carbon nội địa, khởi tạo cơ chế giao dịch và phân bổ
hạn ngạch khí thải trong các ngành có cường độ phát thải cao. Đây được coi là bước
chuyển từ cam kết khí hậu sang hành động cụ thể, khuyến khích doanh nghiệp giảm
phát thải thông qua cơ chế thị trường.
Thị trường carbon sẽ giúp định giá chi phí phát thải, thúc đẩy
đầu tư vào công nghệ sạch và tạo ra một kênh tài chính mới cho các dự án năng
lượng xanh. Việc này đồng thời tạo cơ chế minh bạch khiến các doanh nghiệp có
thể đưa ra quyết định đầu tư dài hạn thay vì chỉ dựa vào các chính sách tạm thời.
CÁC CÔNG CỤ CHÍNH
SÁCH KHÁC ĐANG ĐƯỢC XÂY DỰNG
Song song với đó, chính sách về điện mặt trời, điện gió và
hydrogen xanh cũng đang được phát triển. Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công
nghệ phối hợp với các tổ chức quốc tế như Chương trình Hỗ trợ Năng lượng (GIZ)
nhằm thúc đẩy các chương trình đổi mới sáng tạo trong năng lượng sạch, qua đó tạo
điều kiện thuận lợi cho tiếp nhận và ứng dụng công nghệ tiên tiến.
Chính sách ưu đãi tài chính cho các dự án năng lượng tái tạo
như thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, giảm phí đất đai cho trang trại gió/mặt
trời và hỗ trợ tín dụng xanh… cũng là một
phần quan trọng trong chiến lược thúc đẩy chuyển đổi năng lượng.
Mặc dù nỗ lực soạn thảo chính sách đang diễn ra nhưng vẫn còn một
số rào cản thể chế cần khắc phục. Chẳng hạn như Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật năng lượng xanh chưa đồng
bộ giữa các bộ, ngành, dễ gây hiểu lầm và cản trở triển khai dự án. Việc thiếu
cơ chế thu hút đầu tư công nghệ cao trong lĩnh vực năng lượng sạch cũng đã khiến
nhiều doanh nghiệp còn e dè chuyển dịch mô hình.
Không chỉ vậy, quy trình phê duyệt và cấp phép vẫn còn phức tạp,
đặc biệt đối với các công nghệ mới như hydrogen xanh.
Để khắc phục những rào cản này cần hoàn thiện khung pháp lý một cách xuyên suốt và liên ngành. Đồng thời, việc tăng cường đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế sẽ góp phần tạo sự thống nhất trong thực thi.
Có thể khẳng định rằng chính sách đóng vai trò then chốt, là nền tảng của quá trình chuyển dịch
năng lượng. Bởi khi thị trường năng lượng ngày càng kết nối sâu với yêu cầu bảo
vệ môi trường và cam kết khí hậu toàn cầu, chính sách năng lượng xanh không còn
là lựa chọn mà là một điều kiện sống còn cho tăng trưởng bền vững.
