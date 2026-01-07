Central Retail dự kiến cung ứng hơn 3.000 giỏ quà Tết hàng nhãn riêng, phần lớn là đặc sản địa phương

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 07/01/2026
Thu Ngân
07/01/2026, 18:29
Nhằm ủng hộ sản phẩm đặc sản vùng miền, giúp hàng Việt ngày càng khẳng định được chất lượng, uy tín thương hiệu tại hệ thống bán lẻ hiện đại, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 sắp tới, hệ thống siêu thị GO! Tops Market, mini go! trên toàn quốc sẽ cung ứng đến người tiêu dùng hơn 3.000 giỏ quà Tết hàng nhãn riêng, trong đó đa số là đặc sản Việt Nam.
Cụ thể, hơn 3.000 giỏ quà Tết hàng nhãn riêng GO!, được giới thiệu đến người tiêu dùng (hiện đã có mặt trên quầy kệ siêu thị GO!, Tops Market, mini go!), bao gồm: Các loại giỏ quà GO! giỏ quà Tết Lộc Tài có giá 350.000 đồng, GO! Hộp quà Xuân Đại Phúc với giá 450.000 và giỏ quà Tinh Hoa Tết Việt giá 550.000 đồng.
Đáng chú ý, Central Retail đem đến danh mục giỏ quà đa dạng, từ phân khúc bình dân đến cao cấp, trong đó nổi bật với giỏ quà “VIET GEMS” – đặc sản Việt Nam, mang bản sắc truyền thống và khác biệt so với thị trường.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: “Dịp Quốc khánh 2-9 vừa qua, chúng tôi đã tổ chức thành công Lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2025, góp phần quảng bá và tôn vinh 160 sản phẩm đặc sản vùng miền, đem đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm mua sắm nhiều hàng hóa đặc sản, từ đó thêm tự hào về đất nước và con người Việt Nam. Phát huy kết quả của sự kiện này, chúng tôi đã hợp tác với các đối tác để cho ra mắt nhóm sản phẩm hàng nhãn riêng “VIET GEMS” - các sản phẩm đặc sản vùng miền, đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Và dịp Tết năm nay, Central Retail tiếp tục quảng bá mạnh mẽ cho hàng Việt thông qua các giỏ quà Tết đặc sản”.
Với giá khuyến mãi hấp dẫn, cộng với sự độc đáo của các dặc sản vùng miền được chọn lọc trong từng giỏ quà Tết; Central Retail kỳ vọng, sức mua sẽ đạt kết quả tích cực, khi giỏ quà Tết hàng nhãn riêng năm 2026 tập trung vào giá trị truyền thống, đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng trong nước, đồng thời phù hợp với khách quốc tế và người Việt xa xứ tìm kiếm quà Tết mang đậm dấu ấn Việt Nam.
Giỏ quà Tết hàng nhãn riêng GO! được áp dụng chính sách chiết khấu đặc biệt hấp dẫn:
• Chiết khấu 8% cho đơn hàng giỏ quà tết từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
• Chiết khẩu 9% cho đơn hàng giỏ quà tết trên 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
• Chiết khấu 9.5% cho đơn hàng giỏ quà tết từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
• Chiết khấu 10% cho đơn hàng giỏ quà tết từ trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.
• Chiết khấu 11% cho đơn hàng giỏ quà tết từ trên 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng.
• Chiết khấu 11.5% cho đơn hàng giỏ quà tết từ trên 400 triệu đồng đến 800 triệu đồng.
• Chiết khấu 12% cho đơn hàng giỏ quà tết trên 800 triệu đồng trở lên.
