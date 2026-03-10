Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Thế giới

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Điệp Vũ

10/03/2026, 19:35

Giới nhà giàu đang rút lui mạnh mẽ khỏi Vùng Vịnh, trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran diễn ra căng thẳng...

Sân bay Muscat của Oman - Ảnh: Bloomberg.
Sân bay Muscat của Oman - Ảnh: Bloomberg.

Theo tờ báo Financial Times, sân bay Muscat ở Oman đã yêu cầu các nhà khai thác máy bay tư nhân tránh sử dụng địa điểm này cho các chuyến bay bổ sung, nhằm ưu tiên cho các chuyến bay của chính phủ và thương mại. Yêu cầu này được đưa ra giữa lúc các lệnh đóng cửa không phận mới được các quốc gia Vùng Vịnh ban bố do ảnh hưởng của chiến sự.

Sân bay Muscat đã trở thành điểm khởi hành cho nhiều chuyến bay hồi hương của các chính phủ châu Âu, đồng thời cũng là trung tâm sôi động cho các máy bay thuê và máy bay tư nhân mà các cá nhân giàu có sử dụng để rời khỏi Vùng Vịnh.

Dữ liệu từ trang web theo dõi hàng không Flightradar24 cho thấy các chuyến bay thuê chiếm khoảng 1/3 số chuyến bay từ sân bay Muscat trong tuần qua. Giá vé cho các chuyến bay tư nhân từ Muscat đã lên tới hơn 20.000 USD. Một số người thậm chí còn sử dụng dịch vụ để mang theo thú cưng của họ, cho thấy họ có ý định rời khỏi khu vực trong thời gian dài.

Một quan chức Oman cho biết máy bay tư nhân không bị cấm ở sân bay Muscat, mà nhà chức trách chỉ đang cố gắng điều tiết vận hành và lịch trình do số lượng lớn yêu cầu cấp phép hạ cánh.

Ngoài sân bay Muscat, các nhà khai thác chuyến bay thuê cũng đã sử dụng các sân bay ở Riyadh và Dammam ở Saudi Arabia để đưa các khách hàng giàu có của họ rời khỏi Vùng Vịnh.

Nhưng dù hàng trăm chuyến bay đã cất cánh từ khu vực trong tuần qua, hàng chục nghìn hành khách vẫn bị mắc kẹt. Nhiều người vẫn chưa thể trở về châu Âu. Một số hành khách đã chọn cách bay qua Mỹ rồi mới trở về châu Âu.

Nỗ lực tăng cường giao thông của các sân bay lớn tại Vùng Vịnh đã mang lại những kết quả trái chiều.

Dubai đã khởi động lại các chuyến bay vào tuần trước và đã nối lại khoảng 1/4 dịch vụ vào ngày thứ Năm nhưng lại buộc phải đóng cửa tạm thời vào ngày thứ Bảy. Máy bay cất cánh từ Dubai đi theo một hành lang hàng không hẹp về phía Nam. Hành lang này được tuần tra bởi máy bay quân sự UAE để đảm bảo an toàn, nhưng đây là một thiết lập có khả năng tạo ra nút thắt cổ chai khi các chuyến bay tăng lên.

Qatar đã mở lại không phận vào cuối tuần, song lại phải đóng cửa vào ngày Chủ nhật. Qatar Airways đã thực hiện các chuyến bay đến các thành phố bao gồm London và Paris vào thứ Bảy, và đây là những chuyến bay đầu tiên của hãng từ Doha trong 1 tuần qua.

Virgin Atlantic, hãng đã khởi động lại dịch vụ hàng ngày giữa London và Dubai trong tuần vừa rồi, buộc phải gửi một máy bay trở lại Heathrow sau khi không phận bị đóng cửa. Vào Chủ nhật, hãng đã hủy dịch vụ cho đến ngày 28/3.

Các hãng hàng không châu Âu như British Airways và Air France đã thực hiện các chuyến bay từ Muscat, và cho biết chưa đủ an toàn để trở lại các điểm đến trước đó như Dubai hoặc Abu Dhabi.

Hãng Jazeera Airways của Kuwait cho biết sẽ tạm thời chuyển hoạt động của mình đến sân bay Qaisumah ở Saudi Arabia, khi không phận Kuwait vẫn đóng cửa do các mối đe dọa tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.

