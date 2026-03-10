Thứ Tư, 11/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Gia Huy

10/03/2026, 17:58

Diễn đàn dự kiến sẽ có sự tham gia của 500 đại biểu và chuyên gia, bao gồm các đại diện từ Liên minh châu Âu, các cơ quan Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp hàng đầu của Châu Âu và Việt Nam, cùng các tổ chức tài chính quốc tế...

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu sẽ được tổ chức vào ngày 24/03 tại khách sạn Meliá Hà Nội.
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu sẽ được tổ chức vào ngày 24/03 tại khách sạn Meliá Hà Nội.

Vào ngày 24/3, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), Bộ Tài chính và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu tại Hà Nội.

Với thông điệp “Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững”, Diễn đàn là cầu nối nhằm hiện thực hóa các nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế và đầu tư giữa EU và Việt Nam, trong bối cảnh mối quan hệ song phương vừa được nâng tầm lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Diễn đàn dự kiến quy tụ 500 đại biểu và chuyên gia, bao gồm các đại diện từ Liên minh châu Âu, các cơ quan Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp hàng đầu của Châu Âu và Việt Nam, cùng các tổ chức tài chính quốc tế.

Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của Cao ủy Liên minh châu Âu về Đối tác Quốc tế - ông Jozef Síkela, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, cùng bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Chương trình sẽ bao gồm phiên toàn thể và chuỗi thảo luận chuyên sâu, tạo không gian kết nối cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia. Đây là cơ hội để các bên cùng khai thác các vận hội đầu tư và cập nhật những chuyển dịch mới nhất về chính sách.

Nội dung thảo luận sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu đóng vai trò “đòn bẩy” cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, bao gồm: giao thông bền vững, chuyển dịch năng lượng, kết nối hạ tầng, chuyển đổi kép xanh - số, và các tiêu chuẩn Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp (ESG) trong đầu tư và hoạt động kinh doanh

Chia sẻ về sự kiện lần này, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu là minh chứng cho cam kết của EU trong việc kiến tạo các quan hệ đối tác bền vững trên toàn cầu. 

 Tại Việt Nam, chúng tôi ưu tiên hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy kết nối và đổi mới sáng tạo. Sự hợp lực này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế song phương mà còn đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn”, Đại sứ nhấn mạnh

Không chỉ dừng lại ở đối thoại, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam – Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu còn là cầu nối giúp tháo gỡ các rào cản pháp lý và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, sự kiện sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) Việt Nam trong việc tiếp cận các nhà đầu tư và đối tác quốc tế tiềm năng.

Thông qua việc thắt chặt hợp tác, Diễn đàn kỳ vọng sẽ khơi thông dòng vốn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời hỗ trợ lộ trình phát triển phát thải thấp và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của quốc gia.

“Cửa ngõ Toàn cầu” là sáng kiến của Liên minh châu Âu nhằm kiến tạo các kết nối bền vững, an toàn, mang lại lợi ích hài hòa cho con người và hành tinh. Với cách tiếp cận xây dựng hạ tầng xanh và sạch, chiến lược tập trung vào việc tạo ra giá trị dài hạn mà không để lại gánh nặng cho các thế hệ tương lai.

Thông qua việc huy động tới 300 tỷ EUR vốn đầu tư công và tư nhân giai đoạn 2021 - 2027, EU đặt mục tiêu thiết lập các liên kết trọng yếu toàn cầu, từ đó thu hẹp khoảng cách nguồn lực và xóa bỏ các rào cản phụ thuộc.

Tại Việt Nam, Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu được hiện thực hóa qua các cam kết đầu tư trọng điểm vào Năng lượng sạch, Giao thông bền vững, Chuyển đổi số và áp dụng các Tiêu chuẩn ESG, trực tiếp hỗ trợ lộ trình chuyển đổi “kép” Xanh và Số của quốc gia.

Việt Nam – EU ký kết hiệp định hơn 50 triệu euro phát triển nhân lực xanh và số

10:33, 02/01/2026

Việt Nam – EU ký kết hiệp định hơn 50 triệu euro phát triển nhân lực xanh và số

"Hàng rào xanh” từ EU và thách thức hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam

09:56, 28/10/2025

VnEconomy

EU muốn đầu tư 50 triệu euro đào tạo nhân lực xanh và số tại Việt Nam

11:14, 27/10/2025

EU muốn đầu tư 50 triệu euro đào tạo nhân lực xanh và số tại Việt Nam

Từ khóa:

đầu tư Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam EU Việt Nam - EU Vneconomy

Đọc thêm

Cà Mau dự kiến đầu tư hơn 65.600 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông

Cà Mau dự kiến đầu tư hơn 65.600 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông

Cà Mau lên kế hoạch huy động hơn 65.600 tỷ đồng để đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhằm nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng cực Nam...

Thúc đẩy quản trị công ty trong “kỷ nguyên” nâng hạng

Thúc đẩy quản trị công ty trong “kỷ nguyên” nâng hạng

Cùng với mục tiêu hiện thực hóa việc nâng hạng lên thị trường mới nổi và sự vận hành của các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, dòng vốn ngoại chất lượng cao đang hướng sự chú ý mạnh mẽ vào các doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, quy luật của các dòng vốn lớn luôn đi kèm với yêu cầu vô cùng khắt khe, đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự tuân thủ và bứt phá…

Đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng trước biến động địa chính trị

Đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng trước biến động địa chính trị

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hội thảo quốc tế về quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng được tổ chức với sự đồng hành của tổ chức SCAN. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang đối diện với nhiều rủi ro hiện hữu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải nhanh chóng thích ứng và nâng cao năng lực tuân thủ…

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Dòng vốn FDI vào TP. Hồ Chí Minh không chỉ tăng về quy mô mà còn chuyển dịch rõ rệt về chất lượng. Sự xuất hiện của các dự án công nghệ, tài chính và hạ tầng dữ liệu cho thấy Thành phố đang dần trở thành điểm đến của dòng vốn giá trị gia tăng cao...

Sân bay Gia Bình sẽ kết nối ba cực tăng trưởng phía Bắc

Sân bay Gia Bình sẽ kết nối ba cực tăng trưởng phía Bắc

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, triển khai đồng bộ hạ tầng kết nối để sớm đưa Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác, tạo động lực phát triển mới cho vùng Thủ đô và khu vực phía Bắc…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy