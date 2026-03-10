Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Diễn đàn dự kiến sẽ có sự tham gia của 500 đại biểu và chuyên gia, bao gồm các đại diện từ Liên minh châu Âu, các cơ quan Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp hàng đầu của Châu Âu và Việt Nam, cùng các tổ chức tài chính quốc tế...

Vào ngày 24/3, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), Bộ Tài chính và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu tại Hà Nội.

Với thông điệp “Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững”, Diễn đàn là cầu nối nhằm hiện thực hóa các nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế và đầu tư giữa EU và Việt Nam, trong bối cảnh mối quan hệ song phương vừa được nâng tầm lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Diễn đàn dự kiến quy tụ 500 đại biểu và chuyên gia, bao gồm các đại diện từ Liên minh châu Âu, các cơ quan Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp hàng đầu của Châu Âu và Việt Nam, cùng các tổ chức tài chính quốc tế.

Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của Cao ủy Liên minh châu Âu về Đối tác Quốc tế - ông Jozef Síkela, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, cùng bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Chương trình sẽ bao gồm phiên toàn thể và chuỗi thảo luận chuyên sâu, tạo không gian kết nối cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia. Đây là cơ hội để các bên cùng khai thác các vận hội đầu tư và cập nhật những chuyển dịch mới nhất về chính sách.

Nội dung thảo luận sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu đóng vai trò “đòn bẩy” cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, bao gồm: giao thông bền vững, chuyển dịch năng lượng, kết nối hạ tầng, chuyển đổi kép xanh - số, và các tiêu chuẩn Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp (ESG) trong đầu tư và hoạt động kinh doanh

Chia sẻ về sự kiện lần này, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu là minh chứng cho cam kết của EU trong việc kiến tạo các quan hệ đối tác bền vững trên toàn cầu.

“Tại Việt Nam, chúng tôi ưu tiên hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy kết nối và đổi mới sáng tạo. Sự hợp lực này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế song phương mà còn đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn”, Đại sứ nhấn mạnh

Không chỉ dừng lại ở đối thoại, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam – Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu còn là cầu nối giúp tháo gỡ các rào cản pháp lý và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, sự kiện sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) Việt Nam trong việc tiếp cận các nhà đầu tư và đối tác quốc tế tiềm năng.

Thông qua việc thắt chặt hợp tác, Diễn đàn kỳ vọng sẽ khơi thông dòng vốn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời hỗ trợ lộ trình phát triển phát thải thấp và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của quốc gia.