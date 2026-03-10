Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Ngay sau phát biểu của ông Donald Trump rằng cuộc xung đột tại Iran đang tiến gần đến hồi kết, hàng loạt đồng tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether bắt đầu tăng giá...

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CBS News hôm thứ Hai, ông Donald Trump cho rằng cuộc xung đột tại Iran đang tiến gần đến hồi kết. Phát biểu này sau đó nhanh chóng tác động đến tâm lý thị trường, khiến loạt tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether bắt đầu tăng giá.

Tuy vậy, trong bài đăng mới nhất trên nền tảng Truth Social sáng nay, ông Trump một lần nữa gia tăng cảnh báo đối với Tehran. Ông viết rằng nếu Iran có bất kỳ hành động nào cản trở dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, nước này sẽ phải hứng chịu đòn tấn công từ Mỹ “mạnh gấp 20 lần so với những lần trừng phạt trước đây”.

Trước những tín hiệu trái chiều này, ghi nhận lúc 14 giờ 20 phút ngày 10/3, thị trường tiền điện tử vẫn duy trì đà tăng ổn định từ hôm qua. Tổng vốn hóa thị trường ước tính tăng khoảng 3,1% trong 24 giờ qua, đạt khoảng 2,38 nghìn tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch vào khoảng 105 tỷ USD.

Dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu vào hai đồng tiền điện tử dẫn đầu. Giá Bitcoin tăng khoảng 5%, đang giao dịch quanh mốc 70.300 USD. Tổng vốn hóa thị trường của đồng tiền này hiện đạt khoảng 1,4 nghìn tỷ USD, tăng 4,42% so với ngày trước đó. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt khoảng 49,64 tỷ USD, tăng mạnh 24,87%. Giá Ethereum hiện cũng tăng khoảng 4%, dao động trên ngưỡng 2.000 USD.

Biến động giá Bitcoin

Dữ liệu cho thấy nhiều altcoin khác cũng ghi nhận đà tăng, nhưng mức tăng nhìn chung đều dưới 1%.

Dữ liệu dòng vốn của các quỹ ETF cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, với dòng tiền ròng đạt 114,8 triệu USD trong ngày 9/3. Tuy nhiên, dòng vốn chủ yếu tập trung vào Bitcoin khi các quỹ liên quan thu hút khoảng 167,1 triệu USD, trong khi các quỹ Ethereum lại bị rút khoảng 52,3 triệu USD.

Ông Augustine Fan, Trưởng bộ phận phân tích tại công ty cung cấp phần mềm giao dịch tiền điện tử SignalPlus, nói với Cointelegraph rằng rất khó để xem những phát biểu này là dấu hiệu chắc chắn cho thấy xung đột sắp kết thúc.

“Rất khó để coi những tuyên bố này là thực tế cuối cùng, đặc biệt khi các thành viên khác trong nội các của ông Trump cho rằng xung đột vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu và các lực lượng quân sự Mỹ vẫn tiếp tục được triển khai trong khu vực”, ông nói.

Theo ông Fan, xung đột khó có thể sớm được giải quyết. Dù vậy, ông cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng các đợt tăng giá ngắn hạn vẫn có thể xuất hiện và Bitcoin có thể hoạt động tốt hơn như một kênh lưu trữ giá trị trong giai đoạn này”.

Trong khi đó, ông Andri Fauzan Adziima, trưởng nhóm nghiên cứu tại sàn giao dịch Bitrue, cho rằng nếu tuyên bố của ông Trump về việc chiến tranh sắp kết thúc trở thành hiện thực, thị trường tiền điện tử có thể chứng kiến một đợt tăng mạnh.

“Tôi kỳ vọng sẽ có một đợt phục hồi đáng kể của tiền điện tử, được thúc đẩy bởi giá dầu giảm mạnh, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát và căng thẳng địa chính trị, đồng thời khôi phục khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư”, ông nói.

Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh thị trường vẫn còn nhiều nghi ngờ trước các tín hiệu trái chiều từ Iran và khả năng bất ổn kéo dài.

Trong khi đó, theo các báo cáo, phía Iran đã phản hồi phát biểu của ông Trump, cho rằng những tuyên bố này là “vô nghĩa” và khẳng định “chính chúng tôi mới là bên quyết định khi nào cuộc chiến kết thúc”.