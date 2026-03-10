Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Bạch Dương

10/03/2026, 19:34

Ngay sau phát biểu của ông Donald Trump rằng cuộc xung đột tại Iran đang tiến gần đến hồi kết, hàng loạt đồng tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether bắt đầu tăng giá...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với CBS News hôm thứ Hai, ông Donald Trump cho rằng cuộc xung đột tại Iran đang tiến gần đến hồi kết. Phát biểu này sau đó nhanh chóng tác động đến tâm lý thị trường, khiến loạt tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether bắt đầu tăng giá.

Tuy vậy, trong bài đăng mới nhất trên nền tảng Truth Social sáng nay, ông Trump một lần nữa gia tăng cảnh báo đối với Tehran. Ông viết rằng nếu Iran có bất kỳ hành động nào cản trở dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, nước này sẽ phải hứng chịu đòn tấn công từ Mỹ “mạnh gấp 20 lần so với những lần trừng phạt trước đây”.

VnEconomy

Trước những tín hiệu trái chiều này, ghi nhận lúc 14 giờ 20 phút ngày 10/3, thị trường tiền điện tử vẫn duy trì đà tăng ổn định từ hôm qua. Tổng vốn hóa thị trường ước tính tăng khoảng 3,1% trong 24 giờ qua, đạt khoảng 2,38 nghìn tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch vào khoảng 105 tỷ USD.

Dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu vào hai đồng tiền điện tử dẫn đầu. Giá Bitcoin tăng khoảng 5%, đang giao dịch quanh mốc 70.300 USD. Tổng vốn hóa thị trường của đồng tiền này hiện đạt khoảng 1,4 nghìn tỷ USD, tăng 4,42% so với ngày trước đó. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt khoảng 49,64 tỷ USD, tăng mạnh 24,87%. Giá Ethereum hiện cũng tăng khoảng 4%, dao động trên ngưỡng 2.000 USD.

Biến động giá Bitcoin
Biến động giá Bitcoin

Dữ liệu cho thấy nhiều altcoin khác cũng ghi nhận đà tăng, nhưng mức tăng nhìn chung đều dưới 1%. 

Dữ liệu dòng vốn của các quỹ ETF cũng ghi nhận tín hiệu tích cực, với dòng tiền ròng đạt 114,8 triệu USD trong ngày 9/3. Tuy nhiên, dòng vốn chủ yếu tập trung vào Bitcoin khi các quỹ liên quan thu hút khoảng 167,1 triệu USD, trong khi các quỹ Ethereum lại bị rút khoảng 52,3 triệu USD.

Ông Augustine Fan, Trưởng bộ phận phân tích tại công ty cung cấp phần mềm giao dịch tiền điện tử SignalPlus, nói với Cointelegraph rằng rất khó để xem những phát biểu này là dấu hiệu chắc chắn cho thấy xung đột sắp kết thúc.

“Rất khó để coi những tuyên bố này là thực tế cuối cùng, đặc biệt khi các thành viên khác trong nội các của ông Trump cho rằng xung đột vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu và các lực lượng quân sự Mỹ vẫn tiếp tục được triển khai trong khu vực”, ông nói.

Theo ông Fan, xung đột khó có thể sớm được giải quyết. Dù vậy, ông cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng các đợt tăng giá ngắn hạn vẫn có thể xuất hiện và Bitcoin có thể hoạt động tốt hơn như một kênh lưu trữ giá trị trong giai đoạn này”.

Trong khi đó, ông Andri Fauzan Adziima, trưởng nhóm nghiên cứu tại sàn giao dịch Bitrue, cho rằng nếu tuyên bố của ông Trump về việc chiến tranh sắp kết thúc trở thành hiện thực, thị trường tiền điện tử có thể chứng kiến một đợt tăng mạnh.

“Tôi kỳ vọng sẽ có một đợt phục hồi đáng kể của tiền điện tử, được thúc đẩy bởi giá dầu giảm mạnh, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát và căng thẳng địa chính trị, đồng thời khôi phục khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư”, ông nói.

Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh thị trường vẫn còn nhiều nghi ngờ trước các tín hiệu trái chiều từ Iran và khả năng bất ổn kéo dài.

Trong khi đó, theo các báo cáo, phía Iran đã phản hồi phát biểu của ông Trump, cho rằng những tuyên bố này là “vô nghĩa” và khẳng định “chính chúng tôi mới là bên quyết định khi nào cuộc chiến kết thúc”. 

38% tiền điện tử ngoài Bitcoin giao dịch gần chạm đáy lịch sử

09:00, 07/03/2026

38% tiền điện tử ngoài Bitcoin giao dịch gần chạm đáy lịch sử

Chuyên gia cảnh báo “bẫy tăng giá” khi Bitcoin chạm mốc 73.000 USD

11:12, 05/03/2026

Chuyên gia cảnh báo “bẫy tăng giá” khi Bitcoin chạm mốc 73.000 USD

Iran ước chiếm khoảng 2 - 5% tổng sức mạnh khai thác Bitcoin toàn cầu

09:46, 02/03/2026

Iran ước chiếm khoảng 2 - 5% tổng sức mạnh khai thác Bitcoin toàn cầu

Từ khóa:

bitcoin Donald Trump Ethereum kinh tế số tài sản mã hoá tài sản số tiền điện tử

Đọc thêm

Mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ Áo – Việt Nam

Mở rộng cơ hội hợp tác công nghệ Áo – Việt Nam

Điểm nhấn của chương trình là 5 startup tiêu biểu đến từ Áo mang đến các giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, y tế và năng lượng bền vững tại Việt Nam…

Trong tháng 2/2026, tốc độ mạng 5G của cả ba nhà mạng Việt Nam đều giảm nhẹ

Trong tháng 2/2026, tốc độ mạng 5G của cả ba nhà mạng Việt Nam đều giảm nhẹ

Trong tháng 2 vừa qua, chất lượng mạng di động 5G của cả ba nhà mạng gồm VNPT, Viettel, MobiFone đều ghi nhận tốc độ giảm nhẹ...

Công an TP. Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm Tác chiến An ninh mạng

Công an TP. Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm Tác chiến An ninh mạng

Trung tâm Tác chiến an ninh mạng được tổ chức theo mô hình giám sát và phản ứng an ninh mạng tập trung, ứng dụng nhiều nền tảng công nghệ hiện đại cho phép theo dõi hệ thống mạng, hệ thống thông tin phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo thời gian thực…

9/11 nhà sáng lập đã rời OpenAI

9/11 nhà sáng lập đã rời OpenAI

OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, đang cho thấy những rạn nứt nội bộ nghiêm trọng, hàng loạt nhà nghiên cứu và lãnh đạo chủ chốt, trong đó có cả các đồng sáng lập, mới đây đã lần lượt rời công ty...

Foxconn rót thêm 39 triệu USD vào Việt Nam

Foxconn rót thêm 39 triệu USD vào Việt Nam

Tính đến cuối tháng 2, vốn điều lệ của Công ty TNHH Precision Technology Component Fulian là 381,4 triệu USD...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy