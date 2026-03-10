Thứ Ba, 10/03/2026

Trang chủ Thị trường

Bộ Công Thương ban hành chỉ thị tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng

Nguyệt Hà

10/03/2026, 17:22

Trước diễn biến căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị 06/CT-BCT ngày 9/3/2026 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp năng lượng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường và duy trì an ninh năng lượng quốc gia...

Bộ Công Thương yêu cầu không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tự ý dừng bán hàng. Ảnh minh họa.
Bộ Công Thương yêu cầu không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tự ý dừng bán hàng. Ảnh minh họa.

Trước những biến động địa chính trị tại Trung đông đẩy rủi ro năng lượng toàn cầu tăng cao nhiều nền kinh tế nhập khẩu năng lượng, đặc biệt tại châu Á, trong đó có Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và biến động giá năng lượng.

Mục tiêu của chỉ thị 06 nhằm chủ động ứng phó với biến động của thị trường năng lượng quốc tế, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng của người dân, đồng thời góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG KỊCH BẢN CUNG ỨNG, TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG

Đối với các tỉnh, thành phố, Bộ Công Thương yêu cầu chính quyền địa phương chủ động phối hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án bảo đảm cung ứng xăng dầu trong mọi tình huống.

Các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong việc tạo nguồn hàng, vận chuyển và phân phối. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn lậu nhiên liệu qua biên giới hoặc vi phạm quy định kinh doanh xăng dầu.

Một trong những yêu cầu quan trọng là không để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tự ý dừng bán hàng không có lý do chính đáng, gây thiếu hụt nguồn cung cục bộ.

Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông tại địa phương được yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về tình hình cung ứng xăng dầu cũng như các giải pháp điều hành của Chính phủ nhằm ổn định tâm lý thị trường.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến cung cầu xăng dầu tại địa phương và giám sát hoạt động kinh doanh của các thương nhân.

Các cơ quan quản lý phải kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ quy định về chất lượng xăng dầu, giá bán lẻ, thời gian bán hàng cũng như các điều kiện kinh doanh của hệ thống cửa hàng bán lẻ.

Lực lượng quản lý thị trường tại địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra việc duy trì bán hàng của các cửa hàng xăng dầu, kiểm tra đo lường, chất lượng và giá bán xăng dầu trên thị trường.

Mọi biến động bất thường trên thị trường xăng dầu cần được báo cáo kịp thời về Bộ Công Thương để phục vụ công tác điều hành.

TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT, DỰ TRỮ

Đối với các tập đoàn năng lượng lớn, Bộ Công Thương yêu cầu chủ động triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho nền kinh tế.

Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam được yêu cầu duy trì hoạt động ổn định của các cơ sở khai thác và chế biến dầu khí, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu. Đồng thời, tập đoàn cần áp dụng các giải pháp công nghệ và quản trị để nâng cao công suất sản xuất trong điều kiện kỹ thuật cho phép nhằm tăng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng phải theo dõi sát diễn biến thị trường dầu thô và chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị vận hành hệ thống điện quốc gia xây dựng các phương án vận hành nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định cho nền kinh tế. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp nhiên liệu để bảo đảm nguồn cung than, khí và các loại nhiên liệu khác cho các nhà máy điện.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Công Thương yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch khai thác và cung ứng than phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế.

Các đơn vị này cần tăng cường dự trữ và điều tiết nguồn than nhằm bảo đảm cung cấp đủ nhiên liệu cho các nhà máy điện, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường than quốc tế để chủ động các phương án nhập khẩu và dự trữ khi cần thiết.

HÀI HÒA LỢI ÍCH NHÀ NƯỚC – DOANH NGHIỆP – NGƯỜI DÂN

Một nội dung quan trọng trong chỉ thị là yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch nguồn cung xăng dầu đã được phân giao cho năm 2026.

Các doanh nghiệp đầu mối phải chủ động dự báo thị trường, xây dựng kế hoạch ứng phó với biến động nguồn cung và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu. Đồng thời, phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ dự trữ xăng dầu theo quy định nhằm bảo đảm cung cấp đủ nhiên liệu cho thị trường trong mọi tình huống.

Bộ Công Thương nhấn mạnh các thương nhân đầu mối tuyệt đối không được găm hàng chờ tăng giá hoặc để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống phân phối.

Các doanh nghiệp phải bảo đảm cung cấp đủ xăng dầu cho hệ thống cửa hàng bán lẻ và duy trì hoạt động bán hàng liên tục, kể cả trong trường hợp phải tăng cường nhân lực và tổ chức hoạt động tăng ca.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung, các doanh nghiệp đầu mối cũng được yêu cầu cung cấp đầy đủ và kịp thời dữ liệu cho cơ quan quản lý để phục vụ công tác tính toán chi phí trong công thức giá cơ sở xăng dầu. Điều này nhằm bảo đảm công tác điều hành giá xăng dầu được thực hiện chính xác và minh bạch, góp phần bình ổn thị trường và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đọc thêm

