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Tổng giám đốc DCV chi hơn 90 tỷ nâng sở hữu lên 2,29%

Hà Anh

10/06/2026, 19:37

Ông Lê Anh Tuấn - Tổng giám đốc DCV đã mua thành công 628.924 cổ phiếu DCV, từ ngày 1-4/6 như đã đăng ký trước đó.

Sơ đồ giá cổ phiếu DCV trên UPCoM.
Sơ đồ giá cổ phiếu DCV trên UPCoM.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam - DCVFM (mã DCV-UPCoM) vừa thông báo kết quả giao dịch.

Theo đó, ông Lê Anh Tuấn - Tổng giám đốc DCV đã mua thành công 628.924 cổ phiếu DCV, từ ngày 1-4/6 như đã đăng ký trước đó. Sau giao dịch ông Tuấn đã nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 86.174 cổ phiếu, chiếm 0,28% lên 715.098 cổ phiếu, chiếm 2,29% vốn.

Tạm tính theo giá đóng cửa trung bình trong khoảng thời gian diễn ra giao dịch là 145.600 đồng/cổ phiếu, ước tính vị CEO đã chi khoảng 92 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Được biết, ngày 19/1, DCV chính thức có phiên giao dịch đầu tiên trên UPCOM với giá khởi điểm 68.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, ngay đầu phiên sáng, cổ phiếu DCV đã nhanh chóng tăng từ giá tham chiếu 68.000 đồng/cổ phiếu lên giá trần 95.200 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng tối đa 40%. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của DCV đạt xấp xỉ 3.000 tỷ đồng. Còn giá hiện tại của cổ phiếu này là 148.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý 1/2026, DCV ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 94,6 tỷ tăng trên 10% so với cùng kỳ (35,79 tỷ) là do doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh quý 1/2026 đạt 286,9 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2025 (45,4 tỷ đồng), doanh thu hoạt động tài chính đạt 30,9 tỷ đồng, tăng 649% (tương đương 26,5 tỷ đồng) so với năm 2025.

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Từ khóa:

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