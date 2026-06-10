Tổng giám đốc DCV chi hơn 90 tỷ nâng sở hữu lên 2,29%

Ông Lê Anh Tuấn - Tổng giám đốc DCV đã mua thành công 628.924 cổ phiếu DCV, từ ngày 1-4/6 như đã đăng ký trước đó.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam - DCVFM (mã DCV-UPCoM) vừa thông báo kết quả giao dịch.

Theo đó, ông Lê Anh Tuấn - Tổng giám đốc DCV đã mua thành công 628.924 cổ phiếu DCV, từ ngày 1-4/6 như đã đăng ký trước đó. Sau giao dịch ông Tuấn đã nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 86.174 cổ phiếu, chiếm 0,28% lên 715.098 cổ phiếu, chiếm 2,29% vốn.

Tạm tính theo giá đóng cửa trung bình trong khoảng thời gian diễn ra giao dịch là 145.600 đồng/cổ phiếu, ước tính vị CEO đã chi khoảng 92 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Được biết, ngày 19/1, DCV chính thức có phiên giao dịch đầu tiên trên UPCOM với giá khởi điểm 68.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, ngay đầu phiên sáng, cổ phiếu DCV đã nhanh chóng tăng từ giá tham chiếu 68.000 đồng/cổ phiếu lên giá trần 95.200 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng tối đa 40%. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của DCV đạt xấp xỉ 3.000 tỷ đồng. Còn giá hiện tại của cổ phiếu này là 148.000 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý 1/2026, DCV ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 94,6 tỷ tăng trên 10% so với cùng kỳ (35,79 tỷ) là do doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh quý 1/2026 đạt 286,9 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2025 (45,4 tỷ đồng), doanh thu hoạt động tài chính đạt 30,9 tỷ đồng, tăng 649% (tương đương 26,5 tỷ đồng) so với năm 2025.