Trang chủ Thế giới

Báo cáo việc làm Mỹ vượt xa kỳ vọng, khả năng Fed hạ lãi suất rất thấp

Bình Minh

04/04/2026, 08:31

Sau báo cáo này, thị trường về cơ bản giữ nguyên dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không hạ lãi suất trong năm nay...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Thị trường lao động Mỹ đã có sự phục hồi đáng kể trong tháng 3 vừa qua, với số lượng việc làm mới được tạo ra vượt xa kỳ vọng, nhưng bức tranh tổng thể cho thấy một thị trường lao động tăng trưởng chậm vẫn duy trì.

Sau báo cáo này, thị trường về cơ bản giữ nguyên dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không hạ lãi suất trong năm nay.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) ngày 3/4, số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng 178.000 công việc trong tháng 3, đảo ngược sự sụt giảm 133.000 công việc trong tháng 2 và vượt xa dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones là có 59.000 việc làm mới.

Số liệu tháng 2 được điều chỉnh giảm 41.000 công việc, trong khi số liệu tháng 1 được điều chỉnh tăng 34.000 công việc lên mức 160.000 công việc. Theo đó, số lượng việc làm mới bình quân của 3 tháng đầu năm tăng lên mức khoảng 68.000 công việc mỗi tháng.

Số lượng việc làm phi nông nghiệp mới hàng tháng của Mỹ từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2026. Đơn vị: K = nghìn công việc. Nguồn: BLS/CNBC.
Tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 giảm nhẹ xuống còn 4,3%, từ mức 4,4% của tháng 2. Tuy nhiên, phần lớn động lực của sự dịch chuyển này là do lực lượng lao động giảm mạnh.

Bà Heather Long, nhà kinh tế trưởng tại công ty Navy Federal Credit Union, nhận định với hãng tin CNBC: "Điểm mấu chốt là số liệu việc làm tháng 3 có phần khả quan, nhưng đây là một năm đầy biến động của thị trường lao động. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm ngoái tới nay, số lượng việc làm phi nông nghiệp gần như không tăng. Dữ liệu tháng 3 sẽ giữ Fed trong trạng thái chờ đợi... Có khả năng mùa xuân này sẽ là một khoảng thời gian khó khăn cho những người tìm việc”.

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2026 - Nguồn: BLS/CNBC.
Ngành chăm sóc sức khỏe tiếp tục đóng góp lớn vào sự tăng trưởng, với 76.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 3. Báo cáo của BLS cho biết dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngoại trú đã tăng 54000 việc làm. Ngành xây dựng cũng ghi nhận sự gia tăng 26.000 việc làm, trong khi ngành vận tải và kho bãi tăng 21.000 việc làm.

Ở chiều ngược lại, chính phủ liên bang đã mất 18.000 việc làm trong tháng qua, và lĩnh vực tài chính mất 15.000 công việc.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp giảm, sự thay đổi này chủ yếu đến từ cú giảm 396.000 người trong lực lượng lao động. Tỷ lệ người Mỹ trong độ tuổi lao động tham gia lực lượng lao động đã giảm xuống còn 61,9%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2021.

Khảo sát hộ gia đình - căn cứ được sử dụng để tính toán tỷ lệ thất nghiệp - cho thấy số lượng người có việc làm đã giảm đi 64.000 người so với tháng trước đó. Một con số thất nghiệp tính cả những người lao động nản chí và những người làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế, đã tăng lên 8%. Tình trạng thất nghiệp dài hạn vẫn ở mức cao, mặc dù thời gian thất nghiệp trung bình đã giảm xuống còn 25,3 tuần.

Tiền lương cũng tăng ít hơn dự kiến, với mức lương trung bình theo giờ chỉ tăng 0,2% trong tháng và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trước khi báo cáo được công bố, các nhà kinh tế đã kỳ vọng mức tăng lần lượt là 0,3% và 3,7%.

Tăng trưởng tiền lương theo giờ ở Mỹ so với cùng kỳ năm trước từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2026 - Nguồn: BLS/CNBC.
Mức tăng tiền lương hàng năm này là thấp nhất kể từ tháng 5/2021. Số giờ làm việc của người lao động Mỹ trong tháng 3 giảm xuống còn 34,2 giờ mỗi tuần, thấp hơn 1/10 so với tháng 2.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã đóng cửa nghỉ lễ Phục Sinh vào ngày 3/4. Các chỉ số chứng khoán tương lai giảm nhẹ sau báo cáo việc làm. Thị trường trái phiếu vẫn giao dịch, và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, phản ánh kỳ vọng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn.

Số liệu việc làm mới nhất của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ đang có sự thay đổi, với nền kinh tế cần thêm ít việc làm hơn để giữ sự ổn định cho bức tranh việc làm tổng thể. Fed chi nhánh St. Louis gần đây ước tính rằng tăng trưởng việc làm phi nông nghiệp chỉ cần đạt 15.000 việc làm mỗi tháng cũng có thể giữ cho tỷ lệ thất nghiệp ổn định.

Những tháng gần đây, giới chức Fed dành sự quan tâm lớn đến dữ liệu việc làm khi đưa ra các quyết định về lãi suất. Hầu hết các nhà hoạch định chính sách nhất trí với phương án kiên nhẫn chờ đợi, nhưng một số ít đã kêu gọi cắt giảm lãi suất để ngăn chặn sự suy yếu của thị trường lao động.

Với tốc độ lạm phát còn đang cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed và giá năng lượng tăng vọt khi cuộc chiến Iran tiếp diễn, thị trường hiện tại hầu như không còn kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong năm nay. Trước khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra, thị trường đã kỳ vọng Fed có hai đợt hạ lãi suất trong năm 2026.

Sau báo cáo việc làm vừa công bố, hợp đồng lãi suất tương lai chỉ ra khả năng gần như không có động thái nào tại cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 28-29/4 và khả năng 77,5% Fed sẽ giữ nguyên trạng thái cho đến cuối năm - theo công cụ FedWatch Tool của CME Group.

