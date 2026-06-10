Thuê nhà trả góp nở rộ ở Mỹ

Các công ty công nghệ tài chính (fintech) ở Mỹ đang tìm cách tận dụng cơ hội từ việc ngày càng có nhiều người ở nước này gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà hàng tháng...

Giải pháp được đưa ra là dịch vụ cho vay "thuê nhà trả góp", giúp người thuê nhà có thể chia nhỏ khoản tiền thuê hàng tháng thành các khoản thanh toán nhỏ hơn.

Theo tờ báo Financial Times, Affirm - một trong những công ty cho vay "mua trước, trả sau" lớn nhất tại Mỹ - đã hợp tác với công ty fintech Esusu để thử nghiệm dịch vụ cho vay chia nhỏ tiền thuê nhà. Ngoài ra, ba công ty khác chuyên về các khoản vay dạng này cũng cho biết số lượng khách hàng của họ đang tăng nhanh chóng.

Các công ty cho vay chia nhỏ tiền thuê nhà sẽ thanh toán tiền thuê hàng tháng cho chủ nhà và nhận lại tiền từ người thuê dưới dạng các khoản trả góp trong suốt tháng, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người thuê.

Ông Wemimo Abbey, đồng sáng lập của Esusu, cho biết dịch vụ cho vay này phục vụ cho một số lượng ngày càng tăng những người làm việc tự do với lịch trình trả lương không đều đặn. "Mọi người có thể trả tiền thuê, chỉ là vấn đề về thời gian”, ông nói.

Ông Abbey cũng nhấn mạnh rằng với lạm phát đã trở nên dai dẳng trong khi thu nhập không tăng, ông tin rằng thị trường này sẽ phát triển mạnh mẽ.

Công ty cho vay dạng thuê nhà trả góp Flex cho biết kể từ khi thành lập năm 2019, họ đã xử lý 37 tỷ USD tiền thuê nhà.

Sự nở rộ của mô hình cho vay này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhà ở ngày càng nghiêm trọng, một phần do thiếu hụt xây dựng nhà mới và một phần do lãi suất cao trong bốn năm qua đã làm cho các khoản vay mua nhà trả góp trở nên đắt đỏ hơn.

Những người thuê nhà có thu nhập thấp gặp khó khăn nhiều nhất. Theo một nghiên cứu được công bố trong năm nay bởi Trung tâm Nghiên cứu nhà ở thuộc Đại học Harvard, 83% người thuê nhà Mỹ có thu nhập dưới 30.000 USD đã chi hơn 30% thu nhập của họ cho tiền thuê nhà và tiện ích trong năm 2024. Chính phủ liên bang coi các gia đình phải chi hơn 30% thu nhập cho nhà ở là những người có gánh nặng chi phí.

Việc mua nhà ở Mỹ cũng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Dữ liệu từ Hiệp hội Quốc gia các nhà môi giới bất động sản (NAR) cho thấy độ tuổi trung bình của người mua nhà lần đầu ở nước này đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 40.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa vấn đề nhà ở trở thành một phần quan trọng trong chương trình nghị sự của ông trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay, với các biện pháp nhằm đẩy nhanh việc xây dựng nhà ở và hạn chế khả năng của các nhà đầu tư tổ chức trong việc mua thêm nhà đơn lẻ.

Ông Andrew Borovsky, CEO và đồng sáng lập của Split Pay, một công ty cho vay thuê nhà trả góp khác, phát biểu: “Thành thật mà nói, trong một thế giới lý tưởng, sản phẩm của tôi sẽ được sử dụng ít hơn. Ở Mỹ, bạn phải làm việc rất chăm chỉ để có thể mua một ngôi nhà, và việc này đang ngày càng trở nên khó hơn”.

Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng cho rằng các công ty cho vay chia nhỏ tiền thuê có thể khiến người vay gặp khó khăn hơn với các khoản phí ẩn và lãi suất cao, khiến họ rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Ông Mike Pierce, CEO của tổ chức vận động hành lang Protect Borrowers, cho biết: "Nếu bạn không có tiền để trả tiền thuê hôm nay, có khả năng bạn sẽ không có tiền để trả tiền thuê sau này”. Ông so sánh người vay thuê nhà trả góp giống như đang bước lên một bánh xe hamster và sẽ không thể thoát ra.

Về phần mình, các công ty cho vay lập luận rằng họ cung cấp các khoản vay cho các đối tượng khách hàng ít có cơ hội tiếp cận các khoản vay truyền thống, và cho phép người vay có trách nhiệm tài chính trong việc quản lý thời gian thanh toán khoản vay.

Các nhà cung cấp dịch vụ "thuê trước, trả sau" đang thu hút khách hàng là những người sống dựa vào lương tháng. Flex cho biết trong một cuộc khảo sát của họ, gần 53% người thuê nhà cho biết có ít hơn ba tuần tiết kiệm khẩn cấp trong trường hợp mất nguồn thu nhập.

Khách hàng của Flex cũng bao gồm những người có lịch sử tín dụng không ổn định, như từng chậm thanh toán tiền thuê nhà, phải trả phí thấu chi, vay nóng và có thẻ tín dụng dưới chuẩn - theo ông Ryan Metcalf, Phó chủ tịch phụ trách quan hệ công chúng của công ty. Điểm tín dụng trung bình của khách hàng Flex là 602, bị nhiều tổ chức cho vay xem là có mức độ rủi ro cao hơn.

CEO của Split Pay, ông Borovsky, cho biết ông hy vọng sẽ ra mắt một loại thẻ tín dụng dành cho khách hàng của công ty với lãi suất thấp hơn, dựa trên cơ sở rằng họ trả được tiền thuê nhà. "Tôi thực sự đang nhắm tới ngành công nghiệp tín dụng tiêu dùng trị giá 5 nghìn tỷ USD chưa thay đổi trong 50 năm qua”, ông nói.