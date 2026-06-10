Samsung đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ trình độ cao tại Việt Nam

Samsung Việt Nam vừa công bố chiến lược hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2028 với các trường đại học kỹ thuật và công nghệ hàng đầu, với việc chuyển trọng tâm sang đào tạo sau đại học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, an ninh mạng và truyền thông đa phương tiện...

Trong những ngày đầu tháng 6/2026, Samsung Việt Nam đã lần lượt ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2028 với nhiều đại học và học viện hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ gồm: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Bách khoa Hà Nội. Hoạt động này đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ tại Việt Nam.

Trong bối cảnh làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với ngành công nghệ toàn cầu, Samsung Việt Nam sẽ nâng cấp mô hình hợp tác với các trường đại học theo hướng đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu chuyên sâu.

Điểm nhấn của chương trình hợp tác giai đoạn mới là tăng cường đào tạo nguồn nhân lực sau đại học, thông qua việc cấp học bổng cho học viên cao học và cử các kỹ sư đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV) tham gia các chương trình đào tạo thạc sĩ chính quy tại các trường đối tác.

Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa phương tiện, bảo mật, mạng viễn thông thế hệ mới cùng các công nghệ cốt lõi của tương lai.

Samsung Việt Nam ký kết MOU với Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, cho biết Samsung đang theo đuổi chiến lược đào tạo đội ngũ nhân lực nghiên cứu và phát triển (R&D) có trình độ chuyên môn cao nhằm đáp ứng tốc độ thay đổi nhanh của thị trường công nghệ. Doanh nghiệp không chỉ hướng tới vai trò là nhà đầu tư và nhà xuất khẩu lớn tại Việt Nam mà còn mong muốn trở thành đơn vị tích cực đóng góp cho việc đào tạo nhân tài công nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên AI.

Về phía các cơ sở đào tạo, lãnh đạo các trường đều đánh giá cao ý nghĩa của chương trình hợp tác mới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

GS.TS. Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng chương trình sẽ góp phần tạo môi trường nghiên cứu thực tiễn cho học viên và giảng viên, đồng thời hỗ trợ nhà trường thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học theo định hướng đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, PGS.TS. Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, kỳ vọng Samsung tiếp tục đồng hành cùng học viện không chỉ trong đào tạo mà còn ở các hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức và xây dựng các sản phẩm, giải pháp có giá trị thực tiễn phục vụ quá trình phát triển của Việt Nam.

Samsung Việt Nam ký kết MOU với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông.

Theo GS.TS. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, sự hợp tác giữa doanh nghiệp công nghệ và các trường đại học nghiên cứu sẽ góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và xã hội.

Được biết, chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2028 sẽ được triển khai trên nhiều lĩnh vực gồm đào tạo, nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực, học bổng, thực tập và tuyển dụng. Đáng chú ý, Samsung dự kiến dành gần 17 tỷ đồng học bổng cho học viên cao học và sinh viên xuất sắc thuộc các ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, điện tử viễn thông, đa phương tiện và an toàn thông tin. Trong đó, học bổng Samsung Talent Program (STP) dành cho học viên cao học có giá trị khoảng 150 triệu đồng mỗi suất, còn học bổng dành cho sinh viên đại học trị giá 75 triệu đồng mỗi suất.

Bên cạnh các chương trình học bổng, Samsung sẽ tiếp tục tài trợ thiết bị giảng dạy, học tập cho các phòng thí nghiệm đã được doanh nghiệp hỗ trợ trước đó; đồng thời tài trợ các dự án nghiên cứu về truyền thông đa phương tiện, bảo mật và mở rộng hỗ trợ các môn học liên quan đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và các công nghệ nền tảng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Samsung cho biết chương trình hợp tác với các trường đại học tại Việt Nam được triển khai từ năm 2012. Sau 14 năm, doanh nghiệp đã đầu tư gần 180 tỷ đồng cho các hoạt động phát triển nguồn nhân lực công nghệ, bao gồm tài trợ cơ sở vật chất cho 11 phòng thí nghiệm tại 9 trường đại học và trao hàng trăm suất học bổng cho sinh viên xuất sắc.

Thông qua các chương trình hợp tác này, Samsung kỳ vọng tiếp tục góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, đồng thời hỗ trợ Việt Nam phát triển đội ngũ nhân lực công nghệ chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi AI đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.