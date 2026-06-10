Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội thông tin về gói thầu CP06 tuyến metro số 3

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa thông tin về tình hình triển khai gói thầu CP06 – Thiết kế, lắp đặt hệ thống đường sắt 1, bao gồm đầu máy toa xe, thiết bị depot, hệ thống điều khiển trung tâm (CC/SCADA), tín hiệu, thông tin và cấp điện thuộc Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội...

Theo đó, gói thầu hiện đã hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc của đoạn trên cao, tương đương khoảng 92% giá trị hợp đồng. Khối lượng còn lại chủ yếu thuộc phần đi ngầm, chiếm khoảng 8% giá trị công trình.

MRB cho biết đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn sử dụng hợp đồng quốc tế, có yếu tố kỹ thuật phức tạp, việc phát sinh những nội dung cần làm rõ liên quan đến chi phí, tiến độ và trách nhiệm thực hiện giữa các bên là tình huống thường gặp trong quá trình triển khai.

Thời gian qua, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu, cơ quan chức năng và các bên liên quan để rà soát các nội dung phát sinh về kỹ thuật, tiến độ, chi phí và hợp đồng.

Đối với những nội dung chưa thống nhất, MRB đang tiếp tục yêu cầu các bên cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và căn cứ liên quan nhằm bảo đảm quá trình đánh giá, xử lý được thực hiện khách quan, minh bạch, tuân thủ các điều khoản hợp đồng, quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các cam kết với nhà tài trợ.

Song song với đó, chủ đầu tư đang nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, pháp lý và tổ chức thực hiện nhằm duy trì tính liên tục của dự án, hạn chế tối đa tác động đến tiến độ chung.

Theo MRB, đơn vị thường xuyên báo cáo UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý nhà nước về tình hình triển khai dự án cũng như các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, MRB đang phối hợp với các đối tác và cơ quan liên quan để tổ chức đánh giá độc lập đối với một số nội dung chuyên môn, làm cơ sở cho việc trao đổi và thống nhất phương án xử lý giữa các bên.

Cùng với đó, UBND thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và các đối tác liên quan đang phối hợp hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai phần ngầm của dự án.

MRB khẳng định sẽ tiếp tục tuân thủ các quy định của pháp luật, các điều khoản hợp đồng đã ký kết, đồng thời làm việc với các bên liên quan trên tinh thần hợp tác và trách nhiệm để sớm hoàn thành dự án, đưa công trình vào khai thác phục vụ người dân Thủ đô.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội nhiều lần yêu cầu MRB chủ động nhận diện, xử lý các rủi ro phát sinh liên quan đến gói thầu CP06, đồng thời báo cáo chi tiết tình hình triển khai dự án, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý.

Trong công văn hồi tháng 5 của Bộ Tài chính gửi UBND thành phố Hà Nội phản ánh quan ngại của Đại sứ quán Pháp về nguy cơ chậm tiến độ dự án do những vấn đề phát sinh tại gói thầu CP06, Bộ Tài chính đề nghị thành phố chỉ đạo chủ đầu tư báo cáo cụ thể để có cơ sở phối hợp xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo rà soát của Sở Xây dựng Hà Nội, các bên hiện vẫn còn một số nội dung chưa thống nhất, chủ yếu liên quan đến hồ sơ đề xuất điều chỉnh hợp đồng đối với phần đi ngầm của dự án, trong đó có việc xây dựng thỏa thuận khung cho các đoạn tuyến kéo dài của tuyến metro số 3.

Để hỗ trợ quá trình xử lý, chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn pháp lý tham gia đàm phán và giải quyết các vướng mắc với mục tiêu hoàn tất các nội dung còn tồn tại trong tháng 6/2026.

Sở Xây dựng yêu cầu MRB khẩn trương làm rõ nguyên nhân phát sinh các vướng mắc tại gói thầu CP06; đánh giá mức độ ảnh hưởng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2027; đồng thời đề xuất các phương án xử lý trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động về kỹ thuật, tài chính và tiến độ.

Cơ quan này cũng yêu cầu chủ đầu tư báo cáo về hiệu quả hoạt động của đơn vị tư vấn pháp lý đang hỗ trợ dự án và gửi kết quả về Sở Xây dựng trước ngày 12/6/2026.