ChatGPT 5.5: Mô hình mới, "suy luận nhanh, sắc bén, tiêu tốn ít tài nguyên"

Hạ Chi

24/04/2026, 16:39

OpenAI đánh giá GPT-5.5 - mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất của hãng là “thông minh và trực quan nhất từ trước tới nay”...

Ảnh minh hoạ

Chỉ bảy tuần sau khi phát hành ChatGPT 5.4, OpenAI mới đây tiếp tục giới thiệu mô hình mới: ChatGPT 5.5.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch OpenAI, Greg Brockman, cho biết GPT-5.5 có khả năng “hiểu vấn đề” trực quan hơn so với các thế hệ trước, qua đó giảm yêu cầu chỉ dẫn chi tiết từ con người.

Ông Brockman nhấn mạnh: “Mô hình có thể tiếp cận những vấn đề không rõ ràng và tự suy luận để xác định bước đi tiếp theo", đồng thời cho biết GPT-5.5 có khả năng suy luận nhanh và sắc bén hơn, tiêu tốn ít tài nguyên hơn so với phiên bản 5.4. 

Còn trên blog, OpenAI nhấn mạnh: “Thay vì phải kiểm soát chặt chẽ từng bước, người dùng có thể giao cho GPT-5.5 một nhiệm vụ phức tạp, nhiều lớp và tin tưởng mô hình tự lập kế hoạch, sử dụng công cụ, tự kiểm tra kết quả, xử lý những điểm chưa rõ ràng và tiếp tục cho đến khi hoàn thành”.

GPT-5.5 là một mô hình đa dụng, có thể phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau. Tuy nhiên, nó có thể sẽ hữu ích nhất với những người làm nghiên cứu hoặc xử lý các nhiệm vụ chuyên sâu như lập trình. 

Theo OpenAI, GPT-5.5 đạt kết quả cao hơn GPT-5.4 trong các bài đánh giá về khả năng tương tác với ứng dụng trên máy tính và giải quyết các bài toán phức tạp. Tuy nhiên, công ty cũng đặc biệt cho biết dù GPT-5.5 mang lại bước tiến về trí tuệ nhưng không đánh đổi tốc độ.

Tương tự nhiều công ty công nghệ khác, OpenAI đang theo đuổi mục tiêu phát triển các hệ thống đóng vai trò như “trợ lý số” toàn diện, có khả năng quản lý thông báo, theo dõi tiến độ dự án và vận hành xuyên suốt trong môi trường máy tính, thay vì chỉ giới hạn trong một ứng dụng riêng lẻ. GPT-5.5 được xem là bước tiến đáng chú ý nhất của công ty theo định hướng này.

Về khía cạnh an toàn, OpenAI cho biết GPT-5.5 được tích hợp các cơ chế bảo vệ an ninh mạng ở mức cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại rằng các hệ thống AI có khả năng kết nối mạng có thể phát hiện và khai thác những điểm yếu trong hạ tầng Internet hiện hữu. 

GPT-5.5 hiện được OpenAI xem là cấu phần nền tảng trong tham vọng xây dựng một “siêu ứng dụng” phát triển từ Codex. Trong khi đó, chính hoạt động nghiên cứu AI của OpenAI cũng ngày càng dựa vào các công cụ AI. Chủ tịch Greg Brockman cho biết công ty đã sử dụng GPT-5.5, cùng với Codex, để hỗ trợ quá trình phát triển chính các hệ thống này.

Mark Chen, Giám đốc nghiên cứu, cho biết trong ngắn hạn mục tiêu mà OpenAI theo đuổi là để con người giữ vai trò “điều phối”, và phần lớn khối lượng công việc nghiên cứu sẽ được AI hỗ trợ ở mức độ cao.

Hiện tại, GPT-5.5 đang được triển khai cho người dùng Plus, Pro, Business và Enterprise trên ChatGPT và Codex; phiên bản GPT-5.5 Pro cũng được cung cấp cho người dùng Pro, Business và Enterprise trên ChatGPT.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng logistics để giữ nhịp tăng trưởng

Logistics là "huyết mạch" của nền kinh tế, vì vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dòng chảy hàng hóa vẫn phải được duy trì thông suốt để bảo đảm sự vận hành và phát triển của kinh tế - xã hội. Do đó, thay vì thu hẹp quy mô hay vận hành cầm chừng trước khó khăn, Viettel Logistics lựa chọn cách tiếp cận chủ động, tìm kiếm các giải pháp và cơ hội để tăng trưởng, mở rộng quy mô...

CEO Cursor 25 tuổi: Từ thực tập sinh Google, đến cú “bắt tay” SpaceX trong thương vụ 60 tỷ USD

Michael Truell, CEO 25 tuổi của Cursor, startup lập trình AI được cho là sắp được SpaceX đầu tư 60 tỷ USD để mua lại, từng là thực tập sinh tại Google…

SpaceX tính tự sản xuất GPU

Việc SpaceX tự phát triển GPU dường như là kế hoạch hoàn toàn mới, không liên quan tới các con chip mà Tesla đang phát triển...

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Ngày 23/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Robot AI mở ra kỳ vọng phục hồi cho các nhà máy Đức

Sự xuất hiện của các robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại hội chợ công nghệ công nghiệp lớn nhất thế giới ở Hannover đang thắp lên kỳ vọng về một cú hích mới cho ngành sản xuất Đức, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn đang đối mặt nhiều thách thức...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

