ChatGPT 5.5: Mô hình mới, "suy luận nhanh, sắc bén, tiêu tốn ít tài nguyên"

OpenAI đánh giá GPT-5.5 - mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất của hãng là “thông minh và trực quan nhất từ trước tới nay”...

Chỉ bảy tuần sau khi phát hành ChatGPT 5.4, OpenAI mới đây tiếp tục giới thiệu mô hình mới: ChatGPT 5.5.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch OpenAI, Greg Brockman, cho biết GPT-5.5 có khả năng “hiểu vấn đề” trực quan hơn so với các thế hệ trước, qua đó giảm yêu cầu chỉ dẫn chi tiết từ con người.

Ông Brockman nhấn mạnh: “Mô hình có thể tiếp cận những vấn đề không rõ ràng và tự suy luận để xác định bước đi tiếp theo", đồng thời cho biết GPT-5.5 có khả năng suy luận nhanh và sắc bén hơn, tiêu tốn ít tài nguyên hơn so với phiên bản 5.4.

Còn trên blog, OpenAI nhấn mạnh: “Thay vì phải kiểm soát chặt chẽ từng bước, người dùng có thể giao cho GPT-5.5 một nhiệm vụ phức tạp, nhiều lớp và tin tưởng mô hình tự lập kế hoạch, sử dụng công cụ, tự kiểm tra kết quả, xử lý những điểm chưa rõ ràng và tiếp tục cho đến khi hoàn thành”.

GPT-5.5 là một mô hình đa dụng, có thể phục vụ nhiều nhóm người dùng khác nhau. Tuy nhiên, nó có thể sẽ hữu ích nhất với những người làm nghiên cứu hoặc xử lý các nhiệm vụ chuyên sâu như lập trình.

Theo OpenAI, GPT-5.5 đạt kết quả cao hơn GPT-5.4 trong các bài đánh giá về khả năng tương tác với ứng dụng trên máy tính và giải quyết các bài toán phức tạp. Tuy nhiên, công ty cũng đặc biệt cho biết dù GPT-5.5 mang lại bước tiến về trí tuệ nhưng không đánh đổi tốc độ.

Tương tự nhiều công ty công nghệ khác, OpenAI đang theo đuổi mục tiêu phát triển các hệ thống đóng vai trò như “trợ lý số” toàn diện, có khả năng quản lý thông báo, theo dõi tiến độ dự án và vận hành xuyên suốt trong môi trường máy tính, thay vì chỉ giới hạn trong một ứng dụng riêng lẻ. GPT-5.5 được xem là bước tiến đáng chú ý nhất của công ty theo định hướng này.

Về khía cạnh an toàn, OpenAI cho biết GPT-5.5 được tích hợp các cơ chế bảo vệ an ninh mạng ở mức cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh ngày càng gia tăng lo ngại rằng các hệ thống AI có khả năng kết nối mạng có thể phát hiện và khai thác những điểm yếu trong hạ tầng Internet hiện hữu.

GPT-5.5 hiện được OpenAI xem là cấu phần nền tảng trong tham vọng xây dựng một “siêu ứng dụng” phát triển từ Codex. Trong khi đó, chính hoạt động nghiên cứu AI của OpenAI cũng ngày càng dựa vào các công cụ AI. Chủ tịch Greg Brockman cho biết công ty đã sử dụng GPT-5.5, cùng với Codex, để hỗ trợ quá trình phát triển chính các hệ thống này.

Mark Chen, Giám đốc nghiên cứu, cho biết trong ngắn hạn mục tiêu mà OpenAI theo đuổi là để con người giữ vai trò “điều phối”, và phần lớn khối lượng công việc nghiên cứu sẽ được AI hỗ trợ ở mức độ cao.

Hiện tại, GPT-5.5 đang được triển khai cho người dùng Plus, Pro, Business và Enterprise trên ChatGPT và Codex; phiên bản GPT-5.5 Pro cũng được cung cấp cho người dùng Pro, Business và Enterprise trên ChatGPT.