Phó Thủ tướng Hàn Quốc kỳ vọng vào hợp tác AI, bán dẫn với Việt Nam

Hạ Chi

22/04/2026, 15:53

Phó Thủ tướng Hàn Quốc Bae Kyung Hoon đánh giá cao tiềm năng nguồn nhân lực trẻ Việt Nam, kỳ vọng hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như AI và công nghiệp bán dẫn - những lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm từ Chính phủ Hàn Quốc...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Phó Thủ tướng Hàn Quốc Bae Kyung Hoon - Ảnh: VGP.

Ngày 22/4, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc Bae Kyung Hoon nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; đại diện Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần duy trì và thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hợp tác khoa học và công nghệ đã và đang trở thành một trụ cột mới với những kết quả bước đầu tích cực.

Trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung triển khai các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với Hàn Quốc trên tinh thần tin cậy, đồng hành và cùng phát triển.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư mới và mở rộng quy mô tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như phát triển hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và đô thị thông minh.

Đồng thời đề nghị các bộ, ngành hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, vận hành hiệu quả các cơ chế hợp tác, thúc đẩy chuyển hóa các thỏa thuận chính sách thành các dự án cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phó Thủ tướng Bae Kyung Hoon nhấn mạnh, nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đánh giá cao tiềm năng phát triển và nguồn nhân lực chất lượng của Việt Nam - Ảnh: VGP. 

Về phía Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Bae Kyung Hoon nhấn mạnh, đầu tháng 4 vừa qua, hai nước đã tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp về khoa học và công nghệ, trong đó hai bên đã trao đổi về việc xây dựng kế hoạch tổng thể hợp tác trong lĩnh vực này.

Phía Hàn Quốc tin tưởng đây sẽ là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Bae Kyung Hoon nhấn mạnh: nhiều doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc đánh giá cao tiềm năng phát triển và nguồn nhân lực chất lượng của Việt Nam. Hai bên cũng đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như: Nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các dự án ODA.

Đặc biệt, phía Hàn Quốc đánh giá cao Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) như một hình mẫu tiêu biểu cho hợp tác song phương, đồng thời bày tỏ kỳ vọng VKIST sẽ tiếp tục phát triển, trở thành biểu tượng hợp tác giữa hai nước.

Phía Hàn Quốc cam kết tăng cường hỗ trợ và phối hợp triển khai hiệu quả các dự án liên quan đến VKIST, hướng tới việc không chỉ phát huy vai trò là cơ sở nghiên cứu mà còn trở thành đầu mối kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. VKIST cũng là nền tảng để hai bên xây dựng các chương trình đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực như phần mềm và trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng Bae Kyung Hoon nhấn mạnh tiềm năng lớn của nguồn nhân lực trẻ Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn-những lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm từ Chính phủ Hàn Quốc.

công nghệ công nghệ cao khoa học kinh tế số Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trí tuệ nhân tạo Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

