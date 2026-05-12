Chênh lệch giữa tỷ giá USD tự do và ngân hàng gần về 0

Ngày 12/5, tỷ giá USD tại các ngân hàng tiếp tục neo sát trần điều hành, trong khi giá USD tự do giảm mạnh, kéo chênh lệch giữa hai thị trường về gần như bằng 0. Diễn biến hiếm gặp này xuất hiện trong bối cảnh cơ quan quản lý tăng cường chấn chỉnh, siết kỷ luật trên thị trường vàng và ngoại hối thời gian gần đây…

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.123, tăng 5 đồng so với phiên 11/5 và tăng 11 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần được nâng lên 26.379 VND.

Khảo sát biểu niêm yết của hơn 30 ngân hàng lúc 15h ngày 12/5 cho thấy tỷ giá bán USD gần như đồng loạt neo ở mức 26.379 VND, sát trần biên độ Ngân hàng Nhà nước cho phép. Chỉ một số ít ngân hàng niêm yết thấp hơn như HSBC ở mức 26.378 VND, Indovina 26.375 VND, MBV 26.368 VND và VietinBank 26.373 VND.

Ngày 12/5, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng được giao dịch quanh mức 26.330 VND, tăng khoảng 0,04% so với phiên trước và tăng 1,37% so với cùng kỳ năm trước. Mức này vẫn thấp hơn khoảng 0,39% so với đỉnh 52 tuần là 26.433 VND. Trong khi đó, chỉ số DXY (đo sức mạnh đồng USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt) lên 98,15 điểm, tăng 0,19% trong ngày. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, DXY vẫn giảm khoảng 0,18% và giảm 3,58% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều mua, mặt bằng phổ biến tập trung trong vùng 26.090 – 26.140 VND. Phần lớn ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, MB, ACB, Eximbank, Sacombank, LPBank, TPBank… niêm yết tỷ giá mua quanh vùng này. Tỷ giá mua cao nhất ghi nhận tại HSBC và VPBank, lần lượt ở mức 26.174 VND và 26.166 VND; thấp nhất là NCB với 25.770 VND, tiếp đến là VietinBank ở mức 25.960 VND.

Do giá bán ra gần như cố định ở 26.379 VND, chênh lệch mua - bán USD giữa các ngân hàng chủ yếu phụ thuộc vào giá mua.

Mức chênh lệch phổ biến dao động khoảng 240 – 280 VND. Nhóm có chênh lệch thấp nhất là HSBC và VPBank, khoảng 204 – 213 VND. NCB ghi nhận mức chênh lệch cao nhất, tới khoảng 609 VND do giá mua tiền mặt xuống thấp. VietinBank cũng nằm trong nhóm chênh lệch cao, khoảng 413 VND.

Trong khi đó, chiều 12/5, tỷ giá bán USD tự do bán giảm 90 đồng so với ngày hôm qua, còn 26.380 VND.

Như vậy, chênh lệch giá bán USD giữa thị trường ngân hàng và thị trường tự do chỉ còn khoảng 1 đồng. Ở chiều mua, USD tự do giao dịch quanh 26.350 VND, cao hơn khoảng 251 đồng so với mức mua vào tại ngân hàng.

Tỷ giá bán USD tại ngân hàng và thị trường tự do bị xoá nhoà trong phiên 12/5/2026 (Nguồn: WiGroup)

Diễn biến của tỷ giá USD trên thị trường tự do thời gian gần đây cho thấy áp lực đầu cơ đã hạ nhiệt đáng kể. Nếu như cuối tháng 3, giá USD tự do bán ra từng vọt lên khoảng 28.080 VND, cao hơn gần 4,7% so với đầu năm, thì đến ngày 12/5 đã giảm về quanh 26.380 VND, thấp hơn khoảng 1,64% so với đầu năm.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa thị trường tự do và ngân hàng hiện gần như bị xóa nhòa, trong khi trước đó có thời điểm giá USD tự do bán ra cao hơn ngân hàng tới 1.500 - 1.700 VND mỗi USD. Diễn biến này phần nào phản ánh tác động từ việc cơ quan quản lý tăng cường chấn chỉnh hoạt động trên thị trường vàng và ngoại hối, qua đó giảm tâm lý găm giữ và góp phần ổn định kỳ vọng tỷ giá.