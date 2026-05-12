Trang chủ Tài chính

Chênh lệch giữa tỷ giá USD tự do và ngân hàng gần về 0

Kỳ Phong

12/05/2026, 15:28

Ngày 12/5, tỷ giá USD tại các ngân hàng tiếp tục neo sát trần điều hành, trong khi giá USD tự do giảm mạnh, kéo chênh lệch giữa hai thị trường về gần như bằng 0. Diễn biến hiếm gặp này xuất hiện trong bối cảnh cơ quan quản lý tăng cường chấn chỉnh, siết kỷ luật trên thị trường vàng và ngoại hối thời gian gần đây…

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.123, tăng 5 đồng so với phiên 11/5 và tăng 11 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần được nâng lên 26.379 VND.

Khảo sát biểu niêm yết của hơn 30 ngân hàng lúc 15h ngày 12/5 cho thấy tỷ giá bán USD gần như đồng loạt neo ở mức 26.379 VND, sát trần biên độ Ngân hàng Nhà nước cho phép. Chỉ một số ít ngân hàng niêm yết thấp hơn như HSBC ở mức 26.378 VND, Indovina 26.375 VND, MBV 26.368 VND và VietinBank 26.373 VND. 

Ngày 12/5, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng được giao dịch quanh mức 26.330 VND, tăng khoảng 0,04% so với phiên trước và tăng 1,37% so với cùng kỳ năm trước. Mức này vẫn thấp hơn khoảng 0,39% so với đỉnh 52 tuần là 26.433 VND.

Trong khi đó, chỉ số DXY (đo sức mạnh đồng USD với rổ 6 đồng tiền chủ chốt) lên 98,15 điểm, tăng 0,19% trong ngày. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, DXY vẫn giảm khoảng 0,18% và giảm 3,58% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều mua, mặt bằng phổ biến tập trung trong vùng 26.090 – 26.140 VND. Phần lớn ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, MB, ACB, Eximbank, Sacombank, LPBank, TPBank… niêm yết tỷ giá mua quanh vùng này. Tỷ giá mua cao nhất ghi nhận tại HSBC và VPBank, lần lượt ở mức 26.174 VND và 26.166 VND; thấp nhất là NCB với 25.770 VND, tiếp đến là VietinBank ở mức 25.960 VND.

Do giá bán ra gần như cố định ở 26.379 VND, chênh lệch mua - bán USD giữa các ngân hàng chủ yếu phụ thuộc vào giá mua.

Mức chênh lệch phổ biến dao động khoảng 240 – 280 VND. Nhóm có chênh lệch thấp nhất là HSBC và VPBank, khoảng 204 – 213 VND. NCB ghi nhận mức chênh lệch cao nhất, tới khoảng 609 VND do giá mua tiền mặt xuống thấp. VietinBank cũng nằm trong nhóm chênh lệch cao, khoảng 413 VND.

Trong khi đó, chiều 12/5, tỷ giá bán USD tự do bán giảm 90 đồng so với ngày hôm qua, còn 26.380 VND.

Như vậy, chênh lệch giá bán USD giữa thị trường ngân hàng và thị trường tự do chỉ còn khoảng 1 đồng. Ở chiều mua, USD tự do giao dịch quanh 26.350 VND, cao hơn khoảng 251 đồng so với mức mua vào tại ngân hàng.

Tỷ giá bán USD tại ngân hàng và thị trường tự do bị xoá nhoà trong phiên 12/5/2026 (Nguồn: WiGroup)

Diễn biến của tỷ giá USD trên thị trường tự do thời gian gần đây cho thấy áp lực đầu cơ đã hạ nhiệt đáng kể. Nếu như cuối tháng 3, giá USD tự do bán ra từng vọt lên khoảng 28.080 VND, cao hơn gần 4,7% so với đầu năm, thì đến ngày 12/5 đã giảm về quanh 26.380 VND, thấp hơn khoảng 1,64% so với đầu năm.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa thị trường tự do và ngân hàng hiện gần như bị xóa nhòa, trong khi trước đó có thời điểm giá USD tự do bán ra cao hơn ngân hàng tới 1.500 - 1.700 VND mỗi USD. Diễn biến này phần nào phản ánh tác động từ việc cơ quan quản lý tăng cường chấn chỉnh hoạt động trên thị trường vàng và ngoại hối, qua đó giảm tâm lý găm giữ và góp phần ổn định kỳ vọng tỷ giá.

Chênh lệch tỷ giá chính thức và tự do vẫn ở mức cao

Chênh lệch giá USD thị trường tự do và ngân hàng lên mức 1.500 VND

Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách do ngành Thuế quản lý đạt 1.006 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Kết quả này tạo dư địa để ngành Thuế phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu 2,6 triệu tỷ đồng, trong bối cảnh tiếp tục cải cách, chuyển đổi số và mở rộng nguồn thu.

Vietcombank đồng hành cùng Quán Nhà Haha, trải nghiệm văn hóa độc đáo mỗi vùng miền

Hướng tới mục tiêu xây dựng và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của mỗi vùng miền, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp cùng Tập đoàn YeaH1 chính thức giới thiệu chương trình Quán Nhà Haha.

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ cao nhất 3 năm trước thềm thượng đỉnh Trung - Mỹ

Tỷ giá nhân dân tệ là một vấn đề quan trọng trong các căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với phương Tây...

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2026

Ngày 12/5, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi (bao gồm thuế, phí) khoảng 14,66 triệu đồng/lượng; chênh lệch giá vàng nhẫn trong khoảng 5,66 triệu – 15,16 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu; thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2026. Đặc biệt, chênh lệch giá vàng nhẫn tại Công ty Ngọc Thẩm với giá vàng thế giới quy đổi chỉ ở mức 3,7%...

Bảo hiểm nhân thọ - các chỉ số tài chính đang kể câu chuyện gì?

Mùa công bố báo cáo tài chính của ngành bảo hiểm nhân thọ thường mang đến nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

