Chênh lệch giá USD thị trường tự do và ngân hàng lên mức 1.500 VND

Ngày 20/3, tỷ giá trung tâm tăng 14 đồng so với hôm qua, trong khi giá mua – bán USD tại các ngân hàng tiếp tục bám sát mức trần 26.339 VND. Ngược lại, tỷ giá tự do tăng mạnh 300 VND ở cả hai chiều, kéo giãn chênh lệch với thị trường chính thức lên khoảng 1.557 (chiều mua) – 1.411 (chiều bán) VND mỗi USD…

Ngày 20/3, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố đạt 25.085 VND, tăng 13 VND so với hôm qua. Biên độ giao dịch được điều chỉnh tăng tương ứng, với tỷ giá trần và tỷ giá sàn lần lượt lên mức 26.339 VND và 23.830 VND. Đồng thời, tỷ giá mua vào và bán ra của Ngân hàng Nhà nước cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 12 VND và 14 VND.

Cùng ngày, các ngân hàng thương mại điều chỉnh giá mua – bán USD tương ứng mức tăng của tỷ giá trung tâm. Hầu hết các ngân hàng niêm yết giá bán USD sát trần theo quy định là 26.339 VND.

Ngược lại, tỷ giá mua vào tại các ngân hàng có sự phân, dao động trong khoảng 26.000–26.143 VND. Chênh lệch mua – bán dao động từ 196 đến 339 VND mỗi USD.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lúc 15h ngày 20/3/2026.

Một số ngân hàng ghi nhận mức giá mua USD cao nhất trên thị trường, trong đó VPBank niêm yết tại 26.143 VND, HSBC ở mức 26.142 VND và MSB ở mức 26.130 VND. Xét về chênh lệch mua – bán, UOB ghi nhận mức cao nhất là 339 VND (26.000 – 26.339), tiếp đến là Vietcombank ở mức 270 VND (26.069 – 26.339) và LPBank ở mức 259 VND (26.080 – 26.339). Ngược lại, VPBank và HSBC là hai ngân hàng có chênh lệch thấp nhất cùng ở mức 196 VND, tiếp theo là MSB với mức 209 VND.

Chênh lệch giữa tỷ giá ngân hàng thương mại và tự do 1 năm qua (Nguồn: WiGroup)

Hôm nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh tăng 300 VND so với ngày 19/3 và khoảng 550 - 560 VND so với đầu tuần 16/3. Chênh lệch mua – bán trên thị trường tự do duy trì ở mức hẹp khoảng 50 VND. Đáng chú ý, tỷ giá tự do tiếp tục nới rộng đáng kể so với mặt bằng tỷ giá tại các ngân hàng thương mại, với mức chênh lệch khoảng 1.400 - 1.550 VND mỗi USD.

Đến 20/3, tỷ giá USD trên thị trường tự do chỉ thấp hơn khoảng 150–200 VND so với đỉnh 5 năm (27.900 VND).