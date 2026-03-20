Chênh lệch giá USD thị trường tự do và ngân hàng lên mức 1.500 VND

Kỳ Phong

20/03/2026, 16:10

Ngày 20/3, tỷ giá trung tâm tăng 14 đồng so với hôm qua, trong khi giá mua – bán USD tại các ngân hàng tiếp tục bám sát mức trần 26.339 VND. Ngược lại, tỷ giá tự do tăng mạnh 300 VND ở cả hai chiều, kéo giãn chênh lệch với thị trường chính thức lên khoảng 1.557 (chiều mua) – 1.411 (chiều bán) VND mỗi USD…

Ngày 20/3, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố đạt 25.085 VND, tăng 13 VND so với hôm qua. Biên độ giao dịch được điều chỉnh tăng tương ứng, với tỷ giá trần và tỷ giá sàn lần lượt lên mức 26.339 VND và 23.830 VND. Đồng thời, tỷ giá mua vào và bán ra của Ngân hàng Nhà nước cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 12 VND và 14 VND.

Cùng ngày, các ngân hàng thương mại điều chỉnh giá mua – bán USD tương ứng mức tăng của tỷ giá trung tâm. Hầu hết các ngân hàng niêm yết giá bán USD sát trần theo quy định là 26.339 VND.

Ngược lại, tỷ giá mua vào tại các ngân hàng có sự phân, dao động trong khoảng 26.000–26.143 VND. Chênh lệch mua – bán dao động từ 196 đến 339 VND mỗi USD.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lúc 15h ngày 20/3/2026.
Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lúc 15h ngày 20/3/2026.

Một số ngân hàng ghi nhận mức giá mua USD cao nhất trên thị trường, trong đó VPBank niêm yết tại 26.143 VND, HSBC ở mức 26.142 VND và MSB ở mức 26.130 VND. Xét về chênh lệch mua – bán, UOB ghi nhận mức cao nhất là 339 VND (26.000 – 26.339), tiếp đến là Vietcombank ở mức 270 VND (26.069 – 26.339) và LPBank ở mức 259 VND (26.080 – 26.339). Ngược lại, VPBank và HSBC là hai ngân hàng có chênh lệch thấp nhất cùng ở mức 196 VND, tiếp theo là MSB với mức 209 VND.

Chênh lệch giữa tỷ giá ngân hàng thương mại và tự do 1 năm qua (Nguồn: WiGroup)
Chênh lệch giữa tỷ giá ngân hàng thương mại và tự do 1 năm qua (Nguồn: WiGroup)

Hôm nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh tăng 300 VND so với ngày 19/3 và khoảng 550 - 560 VND so với đầu tuần 16/3. Chênh lệch mua – bán trên thị trường tự do duy trì ở mức hẹp khoảng 50 VND. Đáng chú ý, tỷ giá tự do tiếp tục nới rộng đáng kể so với mặt bằng tỷ giá tại các ngân hàng thương mại, với mức chênh lệch khoảng 1.400 - 1.550 VND mỗi USD.

Đến 20/3, tỷ giá USD trên thị trường tự do chỉ thấp hơn khoảng 150–200 VND so với đỉnh 5 năm (27.900 VND).

Triển vọng tỷ giá năm 2026: Nhìn từ cán cân thanh toán tổng thể

Chính sách tiền tệ 2026: Ổn định vĩ mô giữa áp lực kép của tỷ giá và lãi suất

Kịch bản tăng trưởng tín dụng, lãi suất và tỷ giá năm 2026

chênh lệch tỷ giá ngân hàng nhà nước thị trường tự do tỷ giá bán ra tỷ giá mua vào tỷ giá ngân hàng thương mại tỷ giá trung tâm tỷ giá USD/VND

Tỷ giá USD/VND

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Giá vàng trong nước "bốc hơi" hơn 12 triệu đồng mỗi lượng trong vòng 1 tuần

Mất mốc 4.500 USD/oz, giá vàng có tuần giảm mạnh nhất 15 năm

Còn 11 ngày hạn chót kiểm kê tài sản công, gần 30% đơn vị chưa được duyệt

Nam A Bank sẵn sàng cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Thế giới

Thế giới

Tiêu điểm

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy