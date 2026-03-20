Chênh lệch giá USD thị trường tự do và ngân hàng lên mức 1.500 VND
Kỳ Phong
20/03/2026, 16:10
Ngày 20/3, tỷ giá trung tâm tăng 14 đồng so với hôm qua, trong khi giá mua – bán USD tại các ngân hàng tiếp tục bám sát mức trần 26.339 VND. Ngược lại, tỷ giá tự do tăng mạnh 300 VND ở cả hai chiều, kéo giãn chênh lệch với thị trường chính thức lên khoảng 1.557 (chiều mua) – 1.411 (chiều bán) VND mỗi USD…
Ngày 20/3, tỷ giá trung tâm USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố đạt 25.085 VND, tăng 13 VND so với hôm qua. Biên độ giao dịch được điều chỉnh tăng tương ứng, với tỷ giá trần và tỷ giá sàn lần lượt lên mức 26.339 VND và 23.830 VND. Đồng thời, tỷ giá mua vào và bán ra của Ngân hàng Nhà nước cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 12 VND và 14 VND.
Cùng ngày, các ngân hàng thương mại điều chỉnh giá mua – bán USD tương ứng mức tăng của tỷ giá trung tâm. Hầu hết các ngân hàng niêm yết giá bán USD sát trần theo quy định là 26.339 VND.
Ngược lại, tỷ giá mua vào tại các ngân hàng có sự phân, dao động trong khoảng 26.000–26.143 VND. Chênh lệch mua – bán dao động từ 196 đến 339 VND mỗi USD.
Một số ngân hàng ghi nhận mức giá mua USD cao nhất trên thị trường, trong đó VPBank niêm yết tại 26.143 VND, HSBC ở mức 26.142 VND và MSB ở mức 26.130 VND. Xét về chênh lệch mua – bán, UOB ghi nhận mức cao nhất là 339 VND (26.000 – 26.339), tiếp đến là Vietcombank ở mức 270 VND (26.069 – 26.339) và LPBank ở mức 259 VND (26.080 – 26.339). Ngược lại, VPBank và HSBC là hai ngân hàng có chênh lệch thấp nhất cùng ở mức 196 VND, tiếp theo là MSB với mức 209 VND.
Hôm nay, tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh tăng 300 VND so với ngày 19/3 và khoảng 550 - 560 VND so với đầu tuần 16/3. Chênh lệch mua – bán trên thị trường tự do duy trì ở mức hẹp khoảng 50 VND. Đáng chú ý, tỷ giá tự do tiếp tục nới rộng đáng kể so với mặt bằng tỷ giá tại các ngân hàng thương mại, với mức chênh lệch khoảng 1.400 - 1.550 VND mỗi USD.
Đến 20/3, tỷ giá USD trên thị trường tự do chỉ thấp hơn khoảng 150–200 VND so với đỉnh 5 năm (27.900 VND).
Triển vọng tỷ giá năm 2026: Nhìn từ cán cân thanh toán tổng thể
19:17, 19/01/2026
Chính sách tiền tệ 2026: Ổn định vĩ mô giữa áp lực kép của tỷ giá và lãi suất
16:38, 01/01/2026
Kịch bản tăng trưởng tín dụng, lãi suất và tỷ giá năm 2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Giá vàng trong nước “bốc hơi” hơn 12 triệu đồng mỗi lượng trong vòng 1 tuần
Trong phiên sáng 21/3, giá bán vàng miếng SJC quay về mốc 171 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2026. So với giá chốt phiên đầu tuần (16/3), mức giảm phổ biến ở ngưỡng 12,1 triệu đồng/lượng…
Mất mốc 4.500 USD/oz, giá vàng có tuần giảm mạnh nhất 15 năm
Giá các kim loại quý tiếp tục lao dốc mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/3). Vàng mất thêm gần 160 USD/oz và không giữ được mốc chủ chốt 4.500 USD/oz. Đồng USD tăng giá trở lại, còn các nhà đầu tư phương Tây không ngừng xả hàng...
Còn 11 ngày hạn chót kiểm kê tài sản công, gần 30% đơn vị chưa được duyệt
Còn 11 ngày để hoàn thành gửi báo cáo kiểm kê tài sản công nhưng đến nay mới có 87% đơn vị gửi báo cáo và 72% được duyệt. Khâu thẩm định vẫn là điểm nghẽn gây ách tắc…
Nam A Bank sẵn sàng cho kỷ nguyên tăng trưởng mới
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Nam A Bank tổ chức ngày 20/03/2026 không chỉ thông qua các tờ trình về kế hoạch kinh doanh, phương án tăng vốn… mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi bộ máy nhân sự nhiệm kỳ mới sẵn sàng cho kỷ nguyên tăng trưởng toàn diện…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: