Chênh lệch tỷ giá chính thức và tự do vẫn ở mức cao

Tỷ giá USD/VND ngày 11/11 tiếp tục tăng nhẹ tại các kênh chính thức, trong khi thị trường tự do ghi nhận mức giảm mạnh. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá tự do vẫn tăng tới 6,96%, gần gấp đôi mức tăng 3,23% của tỷ giá chính thức...

Ngày 11/11/2025, tỷ giá USD/VND tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại các kênh chính thức. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 12 đồng, lên mức 25.118 VND/USD. Tỷ giá mua vào của Ngân hàng Nhà nước được điều chỉnh tăng lên 23.913 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá mua vào phổ biến ở mức 26.083 đồng và bán ra ở mức 26.373 đồng, đều tăng 12 đồng so với ngày trước đó. Tỷ giá chuyển khoản được niêm yết ở mức 26.113 đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND tăng nhẹ 0,03% trong ngày, lên mức 26.309 VND/USD. Tính từ đầu năm, tỷ giá liên ngân hàng đã tăng 3,23%.

Trái ngược với diễn biến tại kênh chính thức, tỷ giá USD tự do giảm mạnh trong ngày. Giá mua vào trên thị trường tự do giảm 120 đồng so với phiên 10/11, xuống còn 27.580 đồng, trong khi giá bán ra giảm 100 đồng, về mức 27.650 đồng.

Diễn biến tỷ giá tự do từ đầu năm 2025 đến nay (Nguồn: WiGroup)

Chỉ số DXY (US Dollar Index), đại diện cho sức mạnh của đồng USD so với rổ các đồng tiền mạnh, tăng 0,08% trong phiên gần nhất. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, chỉ số này đã giảm mạnh 8,13%.

Tại châu Âu, các số liệu mới cho thấy nền kinh tế khu vực đã không rơi vào suy thoái sau khi Mỹ áp thuế quan trong năm 2025. Theo kế hoạch công bố, từ năm 2026 trở đi, tăng trưởng GDP của khu vực dự kiến được thúc đẩy bởi các chính sách tăng chi tiêu cho quốc phòng và đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại Đức.

Tính đến ngày 11/11, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại phổ biến quanh mức 26.373 đồng/USD, trong khi thị trường tự do giao dịch ở mức 27.650 đồng/USD. Chênh lệch giữa hai kênh lên tới hơn 1.200 đồng. Từ đầu năm đến nay, tỷ giá tự do tăng 6,96%, gần gấp đôi mức tăng 3,23% của tỷ giá liên ngân hàng.

Chi tiêu tiêu dùng được xem là yếu tố then chốt cho giai đoạn tăng trưởng cao và bền vững sắp tới của khu vực. Tuy nhiên, số liệu công bố vào ngày thứ Năm cho thấy doanh số bán lẻ tại khu vực đồng euro tiếp tục giảm trong tháng 9, sau khi chỉ ghi nhận tăng trong một tháng duy nhất của năm. Đây được coi là một chỉ dấu cho thấy người dân châu Âu đang ưu tiên tiết kiệm hơn là tiêu dùng.

Một số yếu tố được cho là lý do khiến người dân tăng cường tiết kiệm. Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, chi tiêu bị hạn chế, kéo theo lượng tiền tiết kiệm tăng tự nhiên. Ngoài ra, từ tháng 7/2022 đến tháng 9/2023, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã liên tục nâng lãi suất cơ bản từ dưới 0% lên 4%, khiến các sản phẩm tiết kiệm trở nên hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, bối cảnh bất ổn do xung đột Nga – Ukraine và chính sách thuế quan từ Mỹ cũng được cho là yếu tố thúc đẩy tâm lý phòng thủ tài chính.

Sự sụt giảm trong tiêu dùng và gia tăng tiết kiệm của người dân châu Âu là vấn đề đang được các cơ quan hoạch định chính sách tại khu vực này quan tâm, trong bối cảnh tăng trưởng vẫn chậm và chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Tại Mỹ, thị trường tài chính đóng cửa nghỉ lễ trong ngày 11/11. Tuy nhiên, các tín hiệu cho thấy khả năng Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại vào cuối tuần này đang dần rõ nét hơn.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, lãi suất liên ngân hàng VND tiếp tục tăng nhẹ trong ngày 11/11. Biên độ tăng dao động từ 0,06 đến 0,1 điểm phần trăm (đpt) so với phiên trước đó.

Tính từ đầu tháng 11, mặt bằng lãi suất kỳ hạn ngắn (ON – 1M) duy trì quanh ngưỡng 6%/năm. Cụ thể, ngày 11/11, lãi suất qua đêm (ON) là 6%/năm (+0,1 đpt); 1 tuần là 6,1% (+0,07 đpt); 2 tuần là 6,22% (+0,08 đpt); và 1 tháng là 6,36% (+0,06 đpt). Lãi suất kỳ hạn 3 tháng được ghi nhận ở mức 6,5%/năm.

Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng trong nước nhìn chung ổn định so với phiên 10/11. Ở nhóm kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất qua đêm là 3,92% (-0,01 đpt); 1 tuần là 3,99% (-0,01 đpt); 2 tuần là 4,04% (-0,01 đpt); và 1 tháng là 4,10% (-0,01 đpt). Các kỳ hạn dài hơn gồm: 3 tháng ở mức 4,13%; 6 tháng là 4,17%; 9 tháng là 4,20%; và 1 năm là 4,25%.