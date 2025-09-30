Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Tài chính

Chi cục Thuế thương mại điện tử lưu ý 8 nhóm thu nhập chuyển vào tài khoản cá nhân bắt buộc kê khai

Lan Nhi

30/09/2025, 15:49

Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế, Bộ Tài chính) nêu rõ 8 nhóm thu nhập khi chuyển vào tài khoản cá nhân sẽ phải kê khai và nộp thuế nhằm đảm bảo minh bạch và giúp người nộp thuế chủ động phòng tránh rủi ro pháp lý…

8 nhóm thu nhập chuyển vào tài khoản cá nhân bắt buộc kê khai
8 nhóm thu nhập chuyển vào tài khoản cá nhân bắt buộc kê khai

Nhằm giúp người nộp thuế tránh những vướng mắc, sai sót trong quá trình thực hiện Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế, Bộ Tài chính) vừa tổng hợp và đưa ra hướng dẫn chi tiết các quy định liên quan các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, Điều 3 Luật Thuế Thu nhập cá nhân nêu rõ 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu không thuộc diện được miễn thuế hoặc vượt ngưỡng quy định:

Tám nhóm thu nhập khi được chuyển vào tài khoản cá nhân đều thuộc diện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm: (i) khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; (ii) thu nhập từ tiền lương, tiền công; (iii) thu nhập đến từ hoạt động đầu tư vốn; (iv) thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn; (v) khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; (vi) thu nhập từ trúng thưởng; (vii) thu nhập từ bản quyền và (viii) thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Chi cục Thuế thương mại điện tử

Thứ nhất, các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ. Đáng chú ý, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không tính vào thu nhập sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng, Chi cục Thuế thương mại điện tử nhấn mạnh.

Thứ hai, các thu nhập từ tiền lương, tiền công. Riêng các khoản phụ cấp và trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế.

Thứ ba, các khoản thu nhập đến từ hoạt động đầu từ vốn gồm: (i) tiền lãi cho vay, (ii) lợi tức cổ phần và (iii) thu từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác. Tuy nhiên, thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ sẽ không nằm trong diện chịu thuế, Chi cục Thuế thương mại điện tử cho biết.

Thứ tư, các thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn, bao gồm: (i) chuyển nhượng phần vốn góp trong tổ chức kinh tế, (ii) chuyển nhượng chứng khoán cũng như (iii) các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định.

Thứ năm, liên quan đến các khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trong đó bao gồm: (i) thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; (ii) thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; (iii) thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước cũng như (iv) các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thứ sáu, các khoản thu nhập từ trúng thưởng như xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác theo quy định pháp luật đều thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thứ bảy, Chi cục Thuế thương mại điện tử cho biết cáo khoản thu nhập từ bản quyền bao gồm: thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và thu nhập từ chuyển giao công nghệ đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Thứ tám, liên quan đến khoản thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Chi cục Thuế thương mại điện tử lưu ý rằng 8 nhóm thu nhập trên khi được chuyển vào tài khoản cá nhân đều thuộc diện kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân nếu đạt ngưỡng chịu thuế theo quy định.

Trong trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế ở giai đoạn trước, các khoản thanh toán tiếp theo sẽ không bị tính thuế trùng lặp, Chi cục Thuế thương mại điện tử cho biết.

Từ khóa:

Chi cục Thuế thương mại điện tử chuyển nhượng bất động sản cục thuế hoạt động kinh doanh kê khai thuế nhượng quyền thương mại quy định thuế tài chính thu nhập chịu thuế thuế thu nhập cá nhân

VnEconomy
VnEconomy

