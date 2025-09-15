Kiến nghị hạ trần thuế thu nhập cá nhân xuống 25% và nâng ngưỡng bậc cao nhất lên 200 triệu đồng
Tại bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về Dự án luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi), các chuyên gia và doanh nghiệp đề nghị bỏ mức thuế suất trần 35% như hiện hành và nâng ngưỡng áp dụng thuế suất cao nhất lên mức 200 triệu đồng/tháng để giảm áp lực thuế đối với người nộp thuế có thu nhập cao…
Tại Dự thảo mới nhất của Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính cho biết đã trình Chính phủ phương án 2 gồm 5 bậc thuế. Trước đó, Bộ Tài chính đã xây dựng hai phương án sửa đổi biểu thuế theo hướng cắt giảm từ 7 bậc thuế xuống còn 5 bậc, đồng thời mở rộng khoảng cách thu nhập giữa các bậc.
Dựa theo bảng tổng hợp ý kiến góp ý cho Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) do Bộ Tài chính công bố cho thấy đa số ý kiến cũng nghiêng về phương án này. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến đề xuất tiếp tục hạ mức thuế suất tối đa từ 35% xuống 25%, đồng thời giãn cách hợp lý giữa các bậc và điều chỉnh ngưỡng chịu thuế để phản ánh đúng lạm phát nhằm đảm bảo công bằng, đồng thời nâng sức cạnh tranh trong khu vực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
Cụ thể, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đồng ý quy định 5 bậc thuế như phương án 2. Mặc dù vậy, Đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị mức thuế suất cao nhất chỉ nên dừng ở 25%, qua đó sẽ khuyến khích, động viên người nộp thuế
Cùng chung quan điểm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nhấn mạnh cần tiếp tục rà soát, đánh giá tác động của từng mức lũy tiến đặc biệt là 2 mức áp thuế là 30% và 35%, bởi lẽ đây là các mức khá cao sau khi trừ gia cảnh. Các đại biểu cho rằng phải tính kỹ ảnh hưởng đến thu nhập và hành vi của người nộp thuế để hạn chế tình trạng trốn, tránh thuế.
Ở góc nhìn doanh nghiệp tư vấn, Hội Tư vấn thuế và Đại lý thuế TP.Hồ Chí Minh cũng đưa ra quan điểm tương đồng.
Theo đó, Hội Tư vấn thuế và Đại lý thuế TP.Hồ Chí Minh cho rằng đa phần các ý kiến đều tán thành và góp ý nên bỏ mức thuế suất 35%, chỉ giữ mức thuế suất từ 30% trở xuống để tạo lợi thế cạnh tranh môi trường làm việc, thu hút và giữ chân nhân tài và các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao. Đồng thời, tổ chức này đánh giá việc điều chỉnh này không chỉ khuyến khích làm giàu chính đáng mà còn hạn chế gian lận, chuyển giá, đồng thời tăng khả năng thu hút lao động nước ngoài.
Về bậc thuế, Hội Tư vấn thuế và Đại lý thuế TP.Hồ Chí Minh tán thành với phương án 2 song cần có điều chỉnh giãn khoảng cách rộng hơn tại các bậc 1 và bậc 2, tăng thêm từ 10 triệu đồng - 15 triệu đồng so với dự thảo.
Thuế suất tối đa của Việt Nam hiện tại là 35%, tương đương Thái Lan và Philippines, trong khi Singapore chỉ áp dụng 24%, còn Malaysia, Myanmar là 30%.
Công ty TNHH Tư vấn thuế Deloitte Việt Nam
Tương tự, Công ty TNHH Tư vấn thuế Deloitte Việt Nam cho rằng biểu thuế hiện tại của Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia đánh thuế thu nhập cá nhân cao so với khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, cơ quan này đánh giá mức thu nhập tính thuế tại từng bậc ở Việt Nam lại thấp hơn nhiều so với các nước.
Chính vì vậy, Deloitte đề xuất Bộ Tài chính không chỉ điều chỉnh biểu thuế lũy tiến như dự thảo mà còn phải nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế, đặc biệt là ở bậc cao nhất để phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế quốc gia. Đồng thời, hỗ trợ lực lượng lao động trong nước và tăng tính cạnh tranh trong thu hút nhân lực quốc tế.
Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đưa ra kiến nghị điều chỉnh ngưỡng chịu thuế ở bậc 2 và bậc 3 để phản ánh đúng thực tế lạm phát những năm qua. Cụ thể, Ngân hàng đề xuất bậc 2 điều chỉnh thành 15–45 triệu đồng (hoặc làm tròn 50 triệu đồng), bậc 3 từ 45–75 triệu đồng (hoặc làm tròn 80 triệu đồng). Với các bậc cao hơn (bậc 4 và 5), ngân hàng này cho rằng cũng cần điều chỉnh theo hướng nâng mức chịu thuế để đảm bảo đánh vào thu nhập cao đến rất cao.
Về thiết kế thuế suất, ngân hàng này nhấn mạnh cần tạo sự cách biệt rõ ràng giữa nhóm thu nhập thấp và nhóm thu nhập cao, thay vì giãn cách đều 5% như quy định hiện hành. Mục tiêu là tập trung đánh thuế vào đối tượng có thu nhập cao đến rất cao, đồng thời giảm áp lực cho nhóm thu nhập trung bình.
Theo đó, việc gộp bậc 2 và bậc 3 cũ thành bậc 2 mới như trong dự thảo, Ngân hàng Vietcombank đề nghị áp dụng thuế suất như bậc 2 cũ, tức 10% hoặc thấp hơn, thay vì mức 15%. Tương tự, đối với việc gộp bậc 4 và bậc 5 cũ thành bậc 3 mới, Ngân hàng này đề xuất nên áp dụng thuế suất như bậc 4 cũ, tức 20% hoặc thấp hơn, thay vì 25% như thiết kế hiện nay.
Đáng chú ý, Ngân hàng Vietcombank dẫn chứng nhiều nước Đông Nam Á đặt ngưỡng thuế suất cao nhất ở mức gấp nhiều lần GDP bình quân đầu người. Cụ thể, Philippines là 17 lần, Malaysia là 36 lần. Với Việt Nam, ngân hàng đề xuất lấy tỷ lệ trung bình 20–25 lần GDP/người. Nếu tính theo GDP bình quân đầu người hiện nay khoảng 4.600 USD/năm, ngưỡng bắt đầu của bậc 5 tương ứng khoảng 200 triệu đồng/tháng.
Ngân hàng Vietcombank phân tích, việc duy trì ngưỡng chịu thuế trong thời gian dài mà không tính đến lạm phát đã tạo ra bất cập là thu nhập danh nghĩa của người lao động tăng nhưng thu nhập thực tế lại không tăng. Tuy nhiên, với chính sách hiện hành, khi thu nhập tăng, đồng nghĩa người lao động vẫn bị đẩy vào bậc thuế cao hơn.
Theo tính toán, trong giai đoạn 2009–2024, lạm phát lũy kế khoảng 55%, song biểu thuế được đề xuất chỉ đơn thuần là gộp các bậc ở biểu thuế cũ (hiệu lực từ 2009) mà không có điều chỉnh tăng ngưỡng chịu thuế. Điều này khiến gánh nặng thuế thực tế lớn hơn so với mức tăng thu nhập. Vì vậy, ngân hàng kiến nghị bậc 4 phải nâng tối thiểu lên 75 triệu đồng, bậc 5 tối thiểu 120 triệu đồng.
