Bất động sản

Chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn quốc

Thanh Xuân

08/09/2025, 10:39

Từ ngày 1/9 đến 30/11/2025, trên phạm vi toàn quốc sẽ triển khai chiến dịch rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã hình thành qua các thời kỳ tại 2.342/3.321 xã; đồng thời thu thập, số hóa và bổ sung dữ liệu đối với các Giấy chứng nhận (đất ở, nhà ở) đã cấp nhưng chưa xây dựng cơ sở dữ liệu…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch 151/KH-BCA-BNN&MT về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

RÀ SOÁT CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI 3 NHÓM ĐỊA PHƯƠNG 

Chiến dịch được triển khai thực hiện trong 90 ngày, bắt đầu từ ngày 1/9/2025 đến ngày 30/11/2025, trên phạm vi toàn quốc, triển khai tại Trung ương là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an; triển khai tại địa phương là UBND tỉnh, thành phố, được triển khai đến cấp xã, thôn, xóm, tổ dân cư, tổ dân phố...

Theo đó, chiến dịch sẽ tiến hành rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 2.342/3.321 đơn vị cấp xã; thu thập, số hóa, tạo lập dữ liệu đối với Giấy chứng nhận (đất ở, nhà ở) đã cấp nhưng chưa xây dựng cơ sở dữ liệu.

Nội dung triển khai sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đã có đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”. Trong đó, xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ về thu thập, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung thông tin cơ sở dữ liệu đất đai và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; Rà soát, phân loại dữ liệu đất đai đã được xây dựng từ trước đến nay (khoảng 49,7 triệu thửa đất tại 2.342/3.321 đơn vị cấp xã) thành 3 nhóm.

Nhóm 1, các địa phương đã được xây dựng cơ sở dữ liệu và dữ liệu đang được sử dụng và đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống”.

Nhóm 2, các địa phương đã được xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng dữ liệu cần làm đúng, làm đủ, bổ sung và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Nhóm 3, các địa phương đã được xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng dữ liệu không sử dụng được, cần phải xây dựng lại mới.

Ngoài ra, xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin thẻ căn cước/căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

ĐỒNG BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI CỦA 34 TỈNH, THÀNH

Kế hoạch cũng yêu cầu triển khai xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở đối với nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu. Trong đó, thu thập bản sao, bản chụp các loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu về nhà ở và thẻ căn cước, căn cước công dân của các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở; số hóa, quét Giấy chứng nhận và xây dựng, tạo lập dữ liệu của chủ sử dụng đất ở, nhà ở. Xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID để người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản xác nhận thông tin đất đai.

Các đơn vị thực hiện sẽ tiến hành đồng bộ, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, dùng chung. Trong đó, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của 34 tỉnh, thành phố tập trung, thống nhất về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Trung ương; kết nối, chia sẻ, thống nhất, dùng chung cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội; kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai với các cơ quan tại địa phương 2 để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất và xác định nghĩa vụ tài chính cho người dân, doanh nghiệp.

Quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, dịch vụ công trực tuyến, gồm: tái cấu trúc các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất để cắt giảm các thành phần hồ sơ giấy, sử dụng thông tin, dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất của người dân, doanh nghiệp; tổ chức, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bổ sung thông tin Mã định danh thửa đất để kết nối, tích hợp với nền tảng địa chỉ số quốc gia, hệ thống định danh địa điểm quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của hệ thống, có phương án dự phòng, ứng phó khi xảy ra sự cố, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt, không bị gián đoạn.

Về nhiệm vụ và giải pháp, kế hoạch giao các địa phương thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác tại cấp tỉnh, cấp xã để tổ chức triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng kế hoạch chỉ tiết triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; tuyên truyền, phổ biến Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương…

bất động sản chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

