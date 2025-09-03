Thứ Tư, 03/09/2025

Trang chủ Chính sách

Người dân Hà Nội có thể nộp hồ sơ đất đai trực tuyến từ ngày 3/9/2025

Thanh Xuân

03/09/2025, 15:21

Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội cho biết hiện có 767 thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến toàn trình, giúp người dân và doanh nghiệp nộp, theo dõi tiến độ và nhận kết quả hoàn toàn online. Trong lĩnh vực đất đai, hình thức này áp dụng cho thủ tục: cung cấp thông tin, dữ liệu; đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp Nhà nước giao đất để quản lý; cấp lại giấy chứng nhận khi bị mất…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và chuyển đổi số; đặc biệt là Quyết định số 4445/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến, từ ngày 3/9/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố chính thức tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố bằng hình thức trực tuyến.

Cụ thể, đối với 767 thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình: Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả hoàn toàn trực tuyến. Trong đó, ở lĩnh vực đất đai, trực tuyến toàn trình được áp dụng đối với các thủ tục như: Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý; cấp lại giấy chứng nhận do bị mất.

Các thủ tục hành chính còn lại thực hiện trực tuyến một phần (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc chưa đáp ứng được điều kiện về hạ tầng kỹ thuật): Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời cung cấp hồ sơ giấy (nếu pháp luật chuyên ngành có yêu cầu) qua dịch vụ bưu chính đến chi nhánh Trung tâm phục vụ hành chính công.

Hình thức trả kết quả: 100% thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến sẽ trả kết quả bản điện tử, và kết quả bản giấy khi có nhu cầu. 100% kết quả bản giấy (nếu có) sẽ được chuyển trả miễn phí tại địa chỉ đăng ký của người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính, ngoại trừ các thủ tục hành chính sau: Thủ tục hành chính phải đối chiếu bản chính (đối với trường hợp thành phần hồ sơ nộp không phải là bản chứng thực điện tử); thủ tục hành chính phải ký sổ gốc theo quy định của pháp luật và bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công, khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến người dân, doanh nghiệp được hưởng nhiều lợi ích như: có thể nộp hồ sơ trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi; tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian, hạn chế đi lại nhiều lần; được miễn phí, lệ phí đối với một số thủ tục hành chính theo chính sách của Thành phố; được hỗ trợ cước phí bưu chính tối đa là 26.000 đồng/lượt chuyển phát.

Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 2 chiều luân chuyển (tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả, hồ sơ).

Các đối tượng khác được hỗ trợ chuyển trả kết quả, hồ sơ; được minh bạch hóa việc tiếp nhận (và từ chối tiếp nhận, nếu có) trong quá trình nộp hồ sơ, ngăn ngừa các hành vi gây phiền hà có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, việc thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến sẽ giúp tạo lập cơ sở dữ liệu cho tổ chức, cá nhân, phục vụ việc tái sử dụng, nhằm nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, liền mạch trên môi trường điện tử.

Tập trung tháo gỡ những “nút thắt” về đất đai

20:18, 29/08/2025

Tập trung tháo gỡ những “nút thắt” về đất đai

Địa phương cảnh báo lừa đảo đất đai với nhiều thủ đoạn tinh vi

13:28, 25/08/2025

Địa phương cảnh báo lừa đảo đất đai với nhiều thủ đoạn tinh vi

Nhiều bất cập trong thực thi Luật Đất đai

14:46, 20/08/2025

Nhiều bất cập trong thực thi Luật Đất đai

Từ khóa:

bất động sản nộp hồ sơ đất đai trực tuyến Vneconomy

