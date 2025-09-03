Người dân Hà Nội có thể nộp hồ sơ đất đai trực tuyến từ ngày 3/9/2025

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của
Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và chuyển đổi số; đặc biệt
là Quyết định số 4445/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt danh mục thủ tục
hành chính thực hiện trực tuyến, từ ngày 3/9/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính
công Thành phố chính thức tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi
quản lý của UBND Thành phố bằng hình thức trực tuyến.
Cụ thể, đối với 767 thủ tục hành
chính trực tuyến toàn trình: Người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ, theo dõi và
nhận kết quả hoàn toàn trực tuyến. Trong đó, ở lĩnh vực đất
đai, trực tuyến toàn trình được áp dụng đối với các thủ tục như: Cung cấp
thông tin, dữ liệu đất đai; đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà
nước giao đất để quản lý; cấp lại giấy chứng nhận do bị mất.
Các thủ tục hành chính còn lại thực
hiện trực tuyến một phần (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
hoặc chưa đáp ứng được điều kiện về hạ tầng kỹ thuật): Người dân, doanh nghiệp
nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời cung cấp hồ sơ
giấy (nếu pháp luật chuyên ngành có yêu cầu) qua dịch vụ bưu chính đến chi
nhánh Trung tâm phục vụ hành chính công.
Hình thức trả kết quả: 100% thủ
tục hành chính thực hiện trực tuyến sẽ trả kết quả bản điện tử, và kết quả bản
giấy khi có nhu cầu. 100% kết quả bản giấy (nếu có) sẽ được chuyển trả
miễn phí tại địa chỉ đăng ký của người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu
chính, ngoại trừ các thủ tục hành chính sau: Thủ tục hành chính phải đối chiếu
bản chính (đối với trường hợp thành phần hồ sơ nộp không phải là bản chứng thực
điện tử); thủ tục hành chính phải ký sổ gốc theo quy định của pháp luật và bản
gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Theo Trung tâm Phục vụ hành chính
công, khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến người dân,
doanh nghiệp được hưởng nhiều lợi ích như: có thể nộp hồ sơ trực tuyến ở mọi
lúc, mọi nơi; tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian, hạn chế đi lại nhiều lần;
được miễn phí, lệ phí đối với một số thủ tục hành chính theo chính sách của
Thành phố; được hỗ trợ cước phí bưu chính tối đa là 26.000 đồng/lượt chuyển
phát.
Người có công, đối tượng bảo trợ
xã hội được hỗ trợ 2 chiều luân chuyển (tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả, hồ sơ).
Các đối tượng khác được hỗ trợ
chuyển trả kết quả, hồ sơ; được minh bạch hóa việc tiếp nhận (và từ chối tiếp
nhận, nếu có) trong quá trình nộp hồ sơ, ngăn ngừa các hành vi gây phiền hà có
thể xảy ra.
Bên cạnh đó, việc thực hiện thủ tục
hành chính bằng hình thức trực tuyến sẽ giúp tạo lập cơ sở dữ liệu cho tổ chức,
cá nhân, phục vụ việc tái sử dụng, nhằm nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực
tuyến toàn trình, liền mạch trên môi trường điện tử.