Trang chủ Bất động sản

Hạ tầng liên vùng tỷ đô kích hoạt trục tăng trưởng mới tại vùng lõi Vịnh Tiên

Tuấn Sơn

30/12/2025, 15:27

Giai đoạn 2025 - 2026 đánh dấu bước tăng tốc của hạ tầng chiến lược tại Cần Giờ, đồng thời mở ra chu kỳ phát triển mới cho không gian đô thị ven biển phía Nam TP. HCM. Trong bối cảnh đó, Vịnh Tiên dần lộ diện như “cửa ngõ” đón đầu làn sóng tăng trưởng và định hình chuẩn sống cao cấp tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise.

HẠ TẦNG TỶ ĐÔ “ĐỔ BỘ” MỞ ĐƯỜNG CHO SIÊU ĐÔ THỊ CẦN GIỜ

Là huyện ven biển duy nhất của TP. HCM, sở hữu quỹ đất lớn hiếm cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, Cần Giờ đang được định vị trở thành đô thị sinh thái ven biển trọng điểm trong quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021–2030. Trong đó, giai đoạn cuối 2025–2026 đánh dấu bước ngoặt khi loạt hạ tầng quy mô lớn, gia tăng kết nối liên vùng của Cần Giờ đồng loạt triển khai, thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn như logistics, du lịch biển, năng lượng tái tạo và tạo nên “cú hích” mang tính bản lề cho toàn khu vực.

Tâm điểm là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ vừa chính thức khởi công ngày 19/12. Với chiều dài khoảng 54 km, tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h và tổng vốn đầu tư hơn 102.000 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng đưa vào vận hành thương mại từ quý 4/2028.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ khi vào vận hành hứa hẹn sẽ rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm thành phố chỉ còn 13 phút.
Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ khi vào vận hành hứa hẹn sẽ rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm thành phố chỉ còn 13 phút.

Bức tranh hạ tầng Cần Giờ bước vào giai đoạn tăng tốc khi cầu Cần Giờ (vốn đầu tư khoảng 11.087 tỷ đồng) dự kiến khởi công, thay thế phà Bình Khánh và xóa bỏ điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm. Song song đó, nút giao Rừng Sác kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành (khoảng 3.000 tỷ đồng) sẽ được triển khai, rút ngắn thời gian từ Cần Giờ đến sân bay Long Thành còn 45 phút, hình thành mạng lưới kết nối đa chiều cho khu Nam.

Đáng chú ý, tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu với tổng vốn dự kiến 104.000 tỷ đồng sẽ mở ra trục liên kết chiến lược TP. HCM – Cần Giờ – Vũng Tàu, đưa thời gian di chuyển giữa hai trung tâm du lịch biển xuống chỉ vỏn vẹn khoảng 10 phút.

Bức tranh hạ tầng khởi động năm 2026 là dấu mốc quan trọng hình thành trục giá trị tăng trưởng cho siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise.
Bức tranh hạ tầng khởi động năm 2026 là dấu mốc quan trọng hình thành trục giá trị tăng trưởng cho siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise.

Trong dòng chảy hạ tầng tỷ đô “đổ bộ” Cần Giờ, siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise hiện diện như một động lực trung tâm, hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư liên vùng và mở ra dư địa tăng trưởng mới khi quy luật “hạ tầng đi trước, đô thị theo sau” đi vào thực tiễn. Trên quỹ đất gần 2.900 ha vươn ra biển, Vịnh Tiên - phân khu sở hữu vị trí chiến lược tại giao điểm kết nối, được kỳ vọng sẽ là khu vực đón đầu chu kỳ phát triển mới của Cần Giờ.

VỊNH TIÊN ĐÓN ĐẦU LÀN SÓNG TĂNG TRƯỞNG NHỜ “ĐÒN BẨY” HẠ TẦNG

Đóng vai trò cửa ngõ chiến lược của siêu đô thị biển, Vịnh Tiên là khu vực đầu tiên đón lợi thế từ các dự án hạ tầng đang triển khai, nơi các tuyến kết nối mới từng bước hình thành nhịp di chuyển và vận hành đô thị trong tương lai. Tại đây, Masterise Agents giới thiệu hai phân khu thấp tầng Compound và Rowhouse như những vùng giá trị tâm điểm, hưởng lợi trực tiếp từ sự hội tụ của vị trí, kết nối và tiềm năng tích lũy dài hạn.

Phối cảnh tổng thể phân khu Vịnh Tiên thuộc Vinhomes Green Paradise.
Phối cảnh tổng thể phân khu Vịnh Tiên thuộc Vinhomes Green Paradise.

Chỉ vài phút để di chuyển tới ga Depot 7, điểm cuối tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ, cư dân tại Compound và Rowhouse rút ngắn thời gian kết nối vào trung tâm nội đô còn khoảng 13 phút. Lợi thế này định hình chuẩn sống ven biển linh hoạt, nơi ở - làm việc - tận hưởng gắn kết trong cùng một nhịp sống đô thị, đồng thời mở ra sự linh hoạt cho chủ nhân trong tương lai: an cư dài hạn, “second home”nghỉ dưỡng cuối tuần, cho thuê khai thác kinh doanh và tích lũy giá trị theo phát triển của hạ tầng.

Song song, hai phân khu cùng nằm trên các trục vận hành nội khu chủ đạo như trục Tương Lai và trục Thời Đại, cho phép tiếp cận hệ tiện ích biểu tượng chỉ trong vài bước chân và kết nối với toàn bộ các khu khác của Vinhomes Green Paradise như Vịnh Ngọc, Đảo mặt trời… Giữa tâm điểm Vịnh Tiên, cư dân dễ dàng tiếp cận nhà hát Sóng Xanh quy mô lớn nhất Đông Nam Á, bộ đôi sân Golf 18 hố do các huyền thoại thế giới tư vấn thiết kế, quần thể vui chơi giải trí 122ha, Công viên Safari, quảng trường Welcome Park, Vincom Mega Mall… và chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Compound và Rowhouse - hai phân khu thấp tầng đón trọn dòng di chuyển tương lai nhờ vị trí “cửa ngõ chiến lược” của Vịnh Tiên.
Compound và Rowhouse - hai phân khu thấp tầng đón trọn dòng di chuyển tương lai nhờ vị trí “cửa ngõ chiến lược” của Vịnh Tiên.

Thực tế thị trường cho thấy, các khu vực hưởng lợi từ giao thông quy mô lớn thường ghi nhận mức tăng giá tích lũy theo từng giai đoạn triển khai. Tiêu biểu, báo cáo của CBRE Vietnam cho biết giá bán bất động sản dọc tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên tại TP. HCM đã tăng khoảng 25–75% so với mức giá mở bán ban đầu trong suốt quá trình triển khai hạ tầng.

Đồng thời, Savills Vietnam cũng ghi nhận tại TP. HCM giá căn hộ dọc tuyến Metro số 1 trong giai đoạn xây dựng được ghi nhận tăng khoảng 35–70% so với thời điểm mở bán, với một số dự án có mức tăng gần gấp đôi trong giai đoạn 2015–2023.

Sống tại Compound và Rowhouse là sống giữa tâm mạch trải nghiệm và kết nối.
Sống tại Compound và Rowhouse là sống giữa tâm mạch trải nghiệm và kết nối.

Trong bối cảnh Cần Giờ bước vào giai đoạn tăng tốc với loạt hạ tầng giao thông chiến lược sắp đổ bộ, Masterise Agents giới thiệu Compound và Rowhouse như hai phân khu thấp tầng giới hạn dành cho các nhà đầu tư đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của khu Nam. Tọa lạc tại tâm điểm trải nghiệm của Vịnh Tiên, hai dòng sản phẩm không chỉ kiến tạo chuẩn sống ven biển khác biệt, mà còn định vị một tài sản giá trị bền vững, gia tăng sức hấp dẫn theo thời gian cùng sự hoàn thiện của hạ tầng và dòng vốn trong nước - quốc tế.

Phân khu Vịnh Tiên Vinhomes Green Paradise

