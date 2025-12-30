Hà Nội ban hành kế hoạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
30/12/2025, 18:15
Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn Thành phố năm 2026…
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Thành phố dự kiến tổ chức 3 đợt thi vào các tháng 1, 6 và 10/2026. Thời gian thi cụ thể, Sở sẽ có thông báo trước 30 ngày. Địa điểm tại Trường Đại học Công đoàn số 169 Tây Sơn, phường Kim Liên, với quy mô 250 thí sinh/ngày.
Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Thí sinh dự thi phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù; tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên và có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.
Kỳ thi sát hạch gồm hai phần.
Phần kiến thức cơ sở thi viết, thi trắc nghiệm, hoặc kết hợp cả hai hình thức. Nội dung thi gồm: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; pháp luật liên quan đến đất đai; pháp luật về đầu tư; pháp luật về dân sự liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; pháp luật về công chứng liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản; pháp luật về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản; tổng quan chung về thị trường bất động sản; giá bất động sản và tư vấn giá bất động sản.
Phần kiến thức chuyên môn cũng thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức, bao gồm: tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; giải quyết tình huống trên thực tế.
Thời gian làm bài là 120 phút/phần thi. Bài thi đạt yêu cầu khi bài thi phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100) và phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100)
Tuy nhiên, Sở Xây dựng lưu ý những thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực, thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn. Trường hợp người có chứng chỉ hết hạn, hoặc gần hết hạn nếu muốn cấp lại chứng chỉ, nếu đăng ký dự thi lại tại địa phương đã cấp chứng chỉ thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở.
Lệ phí phí dự thi dự kiến khoảng 1 triệu đồng mỗi thí sinh. Riêng kinh phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được miễn, nhằm khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính công trực tuyến.
Giai đoạn 2025 - 2026 đánh dấu bước tăng tốc của hạ tầng chiến lược tại Cần Giờ, đồng thời mở ra chu kỳ phát triển mới cho không gian đô thị ven biển phía Nam TP. HCM. Trong bối cảnh đó, Vịnh Tiên dần lộ diện như “cửa ngõ” đón đầu làn sóng tăng trưởng và định hình chuẩn sống cao cấp tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise.
Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa công khai lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và người dân về phương án điều chỉnh giá thuê đối với các căn chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công. Theo đề xuất, mức giá thuê mới dự kiến tăng từ 1,94 lần đến 7,46 lần so với mức hiện hành.
Trong lĩnh vực quản lý đất đai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh phân cấp nội dung nào thì phân cấp triệt để, cơ quan được giao thẩm quyền phải chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối, không làm nửa vời…
Khi “sống xanh” đã trở thành khái niệm quen thuộc trong những câu chuyện về đô thị, câu hỏi đặt ra không còn là “có xanh hay không?” mà là “xanh như thế nào mới thực sự ý nghĩa?”.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: