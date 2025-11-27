Chiến lược an cư “kép” tại cửa ngõ phía Đông: Khi thời gian và sức khỏe trở thành tài sản

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, hai nguồn lực ngày càng khan hiếm đối với nhóm cư dân có thu nhập khá - cao là thời gian di chuyển và không gian sống chất lượng để tái tạo sức khỏe.

Xu hướng “an cư trong bán kính 30 phút – sống xanh 24 giờ” đang trở thành tiêu chuẩn mới tại các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM. Izumi City (170 ha) và phân khu thấp tầng Izumi Canaria nổi lên như một lựa chọn phù hợp cho nhóm cư dân chú trọng cân bằng giữa công việc và chất lượng sống.

ĐẦU TƯ VÀO "KHOẢNG THỞ": CHIẾN LƯỢC TÁI TẠO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Nhiều nghiên cứu đô thị học chỉ ra môi trường sống giàu mảng xanh và mặt nước có tác động tích cực đến giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và hiệu suất làm việc. Tại Izumi City, triết lý này được áp dụng rõ nét nhất ở phân khu Izumi Canaria – nơi hội tụ công viên nội khu, hệ kênh đào và trục cảnh quan ven sông.

Với hơn 20 ha mảng xanh toàn đô thị Izumi City, diện tích mặt nước lớn và sự phân bố hợp lý của các dải cây xanh, tạo nên vi khí hậu dễ chịu cho phân khu Izumi Canaria – đây là yếu tố quan trọng với những gia đình mong muốn môi trường sống ổn định, ít biến động nhiệt. Việc quy hoạch không gian compound giúp giảm tiếng ồn và tạo sự riêng tư, phù hợp với nhu cầu tái tạo năng lượng của cư dân đô thị.

Phân khu Izumi Canaria sở hữu hai mặt giáp sông nước và hệ thống cây xanh phong phú cùng tiện ích đa tầng chất lượng.

VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC: TỐI ƯU THỜI GIAN – GIA TĂNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN

Một trong những tiêu chí định vị giá trị bất động sản là khả năng rút ngắn thời gian di chuyển tới các đầu mối giao thông và các trung tâm kinh tế. Theo Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm kiếm bất động sản khu Đông TP.HCM và Đồng Nai đã tăng 49% trong quý 2–3/2025 phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển dòng vốn. Tọa lạc tại Long Hưng (Đồng Nai), Izumi City hưởng lợi trực tiếp từ các tuyến giao thông trọng điểm: Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Hương lộ 2, đường Vành đai 3 và các dự án kết nối tương lai như cầu Thống Nhất hay ga kéo dài Metro Suối Tiên.

Đặc biệt, sân bay Long Thành giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư 109.000 tỷ đồng, dự kiến vận hành năm 2026 sẽ là cú hích lớn tái định vị khu vực này thành trung tâm giao thương quốc tế mới. Từ Izumi Canaria, cư dân chỉ mất khoảng 20–30 phút để tiếp cận Khu Công nghệ cao TP.HCM, trung tâm thành phố Thủ Đức, sân bay quốc tế Long Thành hoặc các khu công nghiệp lớn như Biên Hòa, Phú Mỹ... Đây là nền tảng quan trọng giúp duy trì thanh khoản và gia tăng giá trị tài sản khi khu vực phía Đông đang hình thành một cực tăng trưởng mới dựa trên logistics, công nghệ cao và dịch vụ.

Izumi City nằm ở vị trí đắc địa và dễ dàng kết nối với các trung tâm kinh tế, tài chính của khu vực.

Bên cạnh đó, khu đô thị tích hợp Izumi City còn có tuyến xe buýt đi qua dự án, kết nối nhanh về các điểm như siêu thị GO, Lotte Mart, trung tâm thành phố Biên Hòa (cũ), ga Metro Suối Tiên... thuận tiện cho cư dân nơi đây di chuyển hằng ngày.

CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN VÀ BÀI TOÁN TÀI CHÍNH

Không chỉ là nơi chốn để trở về và tái tạo, Izumi Canaria còn là nơi hội tụ của một cộng đồng cư dân cùng "tần số" – những người trân trọng giá trị gia đình, yêu thiên nhiên và thành công trong sự nghiệp. Môi trường sống văn minh này là nền tảng để mở rộng các mối quan hệ hợp tác và phát triển cho mỗi cá nhân và thế hệ tương lai.

Izumi Canaria – nơi hội tụ của cộng đồng cư dân nhóm cư dân trung – cao cấp, gồm chuyên gia, doanh nhân và gia đình trẻ.

Sản phẩm thấp tầng tại Izumi Canaria hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên chất lượng sống, có nhu cầu an cư lâu dài hoặc tích sản bền vững. Chính sách tài chính hiện nay được thiết kế linh hoạt: giá từ 7,2 tỷ đồng cho nhà phố vườn 114 m2, chỉ cần thanh toán 10% khi ký hợp đồng mua bán, phần còn lại giãn tiến độ trong 24–36 tháng. Đây là lợi thế trong bối cảnh thị trường ưu tiên các khoản đầu tư an toàn, dòng tiền ổn định, đồng thời mang lại giá trị kép: vừa an cư chất lượng, vừa đầu tư sinh lời.

Từ ngày 5–7/12/2025, Nam Long tổ chức sự kiện "Nam Long Journey 2025" tại Thisky Hall Sala Convention (TP.HCM). Đây là dịp để khách hàng trải nghiệm hệ sinh thái đô thị của tập đoàn thông qua các công nghệ trình diễn và tìm hiểu cơ hội sở hữu phân khu thấp tầng Izumi Canaria được mở bán trong khuôn khổ sự kiện.

* Khách hàng, đối tác đăng ký tham dự tại đây: https://living.namlongvn.com/journey-registration