Chiến lược phát triển IFC TP.Hồ Chí Minh cần rõ ràng về tầm nhìn và sứ mệnh

Dù ghi nhận những điểm tích cực về sản phẩm và đối tác, song các chuyên gia cho rằng Dự thảo chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.Hồ Chí Minh cần bổ sung tầm nhìn dài hạn rõ ràng, mục tiêu cụ thể đến 2035-2045, và lộ trình triển khai chi tiết hơn...

Đóng góp ý kiến về Dự thảo chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại TP.Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Trưởng Ban Chiến lược, Chính sách Trung ương, ghi nhận hai điểm tích cực quan trọng.

Thứ nhất, dự thảo đã dựa trên kinh nghiệm quốc tế, đồng thời phân tích thực tiễn của Việt Nam để đưa ra các đề xuất, nội dung và định hướng chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế trong giai đoạn trung hạn.

Thứ hai, dự thảo đã xác định tương đối rõ các trụ cột, các nhóm sản phẩm, lộ trình triển khai từng nhóm sản phẩm, đồng thời đề xuất cơ cấu tổ chức và đặc biệt là xây dựng một chương trình hành động cụ thể cho năm 2026.

HƯỚNG ĐI ĐÚNG NHƯNG CHIẾN LƯỢC CẦN RÕ RÀNG

Theo ông Sơn, dự thảo này mang tính chất của một kế hoạch trung hạn, kèm theo chương trình hành động cho năm 2026. Tuy nhiên, nếu trong quá trình hoàn thiện, các trụ cột và nhóm sản phẩm được rà soát, điều chỉnh để kết nối rõ hơn với chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính của Đà Nẵng, thì sẽ thuận lợi hơn cho các bước đề xuất, kiến nghị và hoàn thiện trong giai đoạn tiếp theo.

Về tính cụ thể của kế hoạch, ông Sơn nhấn mạnh: "Đối với các đề xuất cho năm 2026, hiện nay nội dung mới dừng ở mức nêu những việc cần làm. Theo quan điểm của chúng tôi, kế hoạch cần đi sâu hơn, thể hiện rõ cơ quan chủ trì, kết quả đầu ra, các chỉ tiêu KPI, thời hạn thực hiện, cơ chế báo cáo – xử lý vướng mắc và đánh giá rủi ro. Kế hoạch cần được cụ thể hóa ở mức một kế hoạch tổng thể rõ ràng, mang tính khung thực thi, để phục vụ cho công tác triển khai, chứ không chỉ dừng lại ở mức định hướng hay giới thiệu."

Về các nội dung nhạy cảm như stablecoin (tiền mã hóa ổn định), tài sản số, ngoại hối, ông Sơn cho rằng không nên đặt ở giai đoạn đầu, mà nên được gắn với việc hoàn thiện đầy đủ các khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền; thẩm quyền cấp phép, giám sát và phòng ngừa rủi ro. Do đó, nên xem xét đưa các nội dung này vào cuối giai đoạn 1 hoặc đầu giai đoạn 2, khi hệ thống pháp lý và năng lực quản lý đã được củng cố đầy đủ.

Ông Nguyễn Hồng Sơn đóng góp ý kiến về Dự thảo chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh.

Về hợp tác quốc tế, cần cụ thể hóa các nhóm như đối tác theo lĩnh vực: hạ tầng thị trường, công nghệ tài chính, quản lý dòng vốn và tài sản, cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Việc phân định rõ ràng này là cơ sở để xây dựng chiến lược tiếp cận tối ưu cho từng đối tượng.

Cuối cùng, về nguồn tài chính cho bộ máy vận hành, ông Sơn cho rằng cần xây dựng lộ trình tăng dần mức độ tự chủ tài chính theo từng giai đoạn đã xác định. Khi có lộ trình rõ ràng, tính thuyết phục của đề án sẽ cao hơn, nếu chỉ đưa ra một con số chung mà chưa có lộ trình cụ thể thì chưa thực sự thuyết phục.

4 NỘI DUNG CỐT LÕI CẦN ĐƯỢC BỔ SUNG

Cho rằng Dự thảo hiện tại còn thiếu rõ ràng, ông Cấn Văn Lực, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia, nhấn mạnh việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.Hồ Chí Minh là chiến lược phát triển dài hạn, chứ không chỉ là một đề án thử nghiệm. Vì vậy, cần làm rõ lộ trình hình thành của trung tâm này qua các mốc 2030, 2035 và 2045. Hiện nay, theo xếp hạng quốc tế, Việt Nam đang ở khoảng vị trí 91–92. Vậy chúng ta có đặt mục tiêu phấn đấu vào top 50 thế giới vào năm 2045 hay không và tính khả thi của mục tiêu này?

Theo ông Lực, trong dự thảo hiện nay, các giai đoạn trọng yếu của chiến lược chưa được thể hiện rõ; đồng thời đề xuất một số nội dung cốt lõi cần được bổ sung.

Một là, chiến lược cần làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước, đặc biệt là bối cảnh phát triển của lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Đây là yếu tố rất quan trọng.

Hai là cần làm rõ bối cảnh phát triển của TP.Hồ Chí Minh và vùng lân cận trong các mốc 2035, 2045.

Ba là, chiến lược cần xác định đầy đủ các yếu tố cốt lõi như sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu dài hạn.

Bốn là, chiến lược cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc hoàn thiện thể chế pháp lý, điều lệ và quy trình vận hành Trung tâm với mốc thời gian cụ thể trong quý 1 hoặc quý 2/2026.

"Việc đầu tư hạ tầng công nghệ cần được triển khai ngay từ đầu, tránh lặp lại những bất cập như đã từng xảy ra với hệ thống công nghệ của thị trường chứng khoán trong thời gian dài vừa qua", ông Lực cảnh báo.

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ CẦN PHÂN RÕ SẢN PHẨM ĐỘT PHÁ

Về phát triển sản phẩm dịch vụ, ông Lực cho rằng bốn nhóm sản phẩm mà nhóm tư vấn đề xuất về cơ bản là phù hợp. Tuy nhiên, cần phân loại rõ những sản phẩm có thể triển khai ngay, đặc biệt là các sản phẩm tài chính truyền thống như ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư, bảo hiểm; đồng thời làm rõ kế hoạch "gom" các hoạt động này vào Trung tâm IFC.

Liên quan đến quy định thành lập ngân hàng con với vốn điều lệ tối thiểu 3.000 tỷ đồng, ông Lực cho rằng đây là thách thức lớn đối với các ngân hàng vừa và nhỏ. Do đó, cần xem xét lộ trình vốn, thay vì yêu cầu đủ 3.000 tỷ đồng ngay từ đầu.

Quang cảnh hội thảo "Chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh".

Đối với các lĩnh vực mới như quỹ đầu tư mạo hiểm, tài trợ cho đổi mới sáng tạo và startup, ông Lực chỉ ra rằng Việt Nam hiện đang thiếu vốn nghiêm trọng. Ngân hàng không thể đảm nhiệm vai trò này vì rủi ro cao, do đó, cần phát triển thị trường vốn và các quỹ chuyên biệt, với cơ chế ưu đãi phù hợp.

Về tài chính xanh, cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Tín dụng xanh đã được triển khai, nhưng trái phiếu xanh và cổ phiếu xanh còn rất hạn chế, vì vậy Trung tâm IFC cần có cơ chế khuyến khích.

Ông Lực cũng đề xuất đẩy mạnh tài trợ cho lĩnh vực logistics, chuỗi cung ứng và khu thương mại tự do. Đồng thời, cần tận dụng Nghị định 330/2025/NĐ-CP để nâng cấp Sở Giao dịch Hàng hóa, cho phép giao dịch thí điểm các sản phẩm phái sinh xăng dầu, khí đốt. Ngoài ra, cần xác định rõ định hướng phát triển cho thị trường carbon và thị trường vàng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối các dịch vụ tài chính trong Trung tâm IFC TP. Hồ Chí Minh với hệ thống tài chính trong nước, ngoài phạm vi Trung tâm, ông Lực cho rằng đây là vấn đề cần được làm rõ trong chiến lược để bảo đảm sự lan tỏa và đóng góp thực chất cho nền kinh tế.

XÁC LẬP LỘ TRÌNH RIÊNG, NHƯNG ĐẢM BẢO SỰ THỐNG NHẤT VỚI ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

Phản hồi những ý kiến đóng góp, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh (HIDS) – Đại diện Ban soạn thảo Đề án IFC TP.HCM, cho biết các sản phẩm liên quan đến chuỗi cung ứng, hỗ trợ xuất nhập khẩu, Trung tâm thương mại tự do tại Cái Mép Hạ, tài chính xanh, trái phiếu xanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm đều rất sát với định hướng Đề án. Những đóng góp này giúp Ban soạn thảo thêm tự tin rằng các sản phẩm tài chính của Đề án đang đi đúng hướng.

Về tiến độ, ông Vũ khẳng định quy chế hoạt động của Trung tâm IFC đã hoàn thiện và được trình lên Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì để Hội đồng điều hành thông qua trước ngày 9/2/2026.

Với những ý kiến về vấn đề pháp lý liên quan đến quy hoạch, ranh giới chức năng, hay mối tương quan với chiến lược quốc gia và khu vực, ông Vũ cho biết hiện TP.Hồ Chí Minh mới chỉ có đề án cấp quốc gia chứ chưa có chiến lược chính thức về Trung tâm tài chính quốc tế tầm cỡ ASEAN. Do đó, TP.Hồ Chí Minh cần chủ động xác lập lộ trình riêng theo hướng tương hỗ với Đà Nẵng, đồng thời đảm bảo sự thống nhất với định hướng chung của cả nước. Trong quá trình này, Ban soạn thảo đang tập trung nghiên cứu cơ chế thử nghiệm (sandbox) cùng quy mô và mô hình vận hành tối ưu, đặc biệt là hạ tầng số.

Hiện Cơ quan Thường trực Đề án đang phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam để xây dựng phương án triển khai chi tiết.

Nhấn mạnh về mục tiêu dài hạn, ông Vũ khẳng định: "Tầm nhìn cần đủ xa, nhưng chúng ta phải có những sản phẩm thực tế ngay từ đầu để tạo niềm tin cho đối tác. AMC (Trung tâm quản lý tài sản) không chỉ là nơi thử nghiệm các sáng kiến mới, mà sẽ cung cấp những giá trị hữu hình để các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể yên tâm đồng hành lâu dài".