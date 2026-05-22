Xylexpo 2026: Điểm hẹn công nghệ gỗ và nội thất toàn cầu trở lại vào tháng 6 tới tại Ý

Triển lãm quốc tế Xylexpo 2026 - sự kiện hai năm một lần chuyên ngành công nghệ cho ngành gỗ và nội thất - sẽ chính thức diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12/6/2026 tại FieraMilano-Rho (Ý), với diện mạo mới cùng hàng loạt hoạt động chuyên sâu hướng đến đổi mới công nghệ, xu hướng đa vật liệu và kết nối chuỗi giá trị toàn ngành.

Không chỉ là một triển lãm công nghệ truyền thống, Xylexpo 2026 đang định hình mình như một nền tảng giao thương và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, nơi hội tụ các nhà sản xuất, nhà cung cấp công nghệ, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực gỗ – nội thất trên toàn thế giới.

Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò kép: vừa quảng bá giá trị “Made in Italy”, hỗ trợ doanh nghiệp Ý mở rộng thị trường; vừa tạo cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tiếp cận trực tiếp thị trường Ý và châu Âu.

Nguồn: Thương vụ Ý.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của triển lãm năm nay là sự ra mắt của “Composites Future” sự kiện dành riêng cho vật liệu composite và các công nghệ liên quan. Sáng kiến được phát triển thông qua sự hợp tác với Plast – triển lãm quốc tế về ngành công nghiệp nhựa và cao su – cùng Hiệp hội Vật liệu Composite Italia (Assocompositi) , nhằm mở rộng phạm vi truyền thống của triển lãm đồng thời giới thiệu một chủ đề ngày càng trở nên quan trọng: tính đa vật liệu (multimateriality) – sự tích hợp các loại vật liệu khác nhau vào trong các quy trình sản xuất.

Trong khuôn khổ Composites Future, chương trình “Composites Future Academy” sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/6 với các phiên đào tạo chuyên sâu vào buổi sáng và khu vực trình diễn công nghệ xử lý vật liệu composite vào buổi chiều.

Bên cạnh đó, Interzum Forum Italy – một sự kiện chuyên biệt dành cho lĩnh vực thiết kế và trang trí nội thất diễn ra ngày 4-5/6 tại Bergamo – cũng sẽ tạo thêm sự liên kết mạnh mẽ cho toàn chuỗi giá trị ngành gỗ và nội thất, kết hợp hài hòa giữa công nghệ, vật liệu, thiết kế và các xu hướng đương đại.

Xylexpo 2026 được tổ chức với các chủ đề chuyên biệt kéo dài trong bốn ngày. Ngày 9/6 sẽ dành riêng cho lĩnh vực xây dựng bằng gỗ, với lần tổ chức đầu tiên của Diễn đàn Holzbau Forum Italia. Ngày 10/6 sẽ tập trung vào công nghệ sấy gỗ, đi kèm buổi ra mắt Sách hướng dẫn sấy gỗ mới (Drying Handbook) do Conlegno phối hợp với Đại học Florence xuất bản. Ngày 11 tháng 6 sẽ được dành cho các sản phẩm và công nghệ hoàn thiện bề mặt, trong khi ngày 12 tháng 6 sẽ đi sâu vào các công cụ và công nghệ gia công cơ khí.

Trọng tâm xuyên suốt của triển lãm sẽ tiếp tục tập trung vào các công nghệ xử lý gỗ tự nhiên và ván ván công nghiệp, bao gồm máy móc, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, hệ thống hoàn thiện, dụng cụ và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

Về quy mô doanh nghiệp tham gia, nhiều “ông lớn” của ngành đã xác nhận hiện diện tại triển lãm như Công ty Biesse, SCM Group và Felder Group. Sự góp mặt của các tập đoàn hàng đầu nước Ý tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm của Xylexpo tại một trong những thị trường công nghệ sản xuất đồ nội thất và chế biến gỗ quan trọng nhất thế giới.

Ông Enrico Aureli – Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc và dụng cụ chế biến gỗ Italia ( Acimall - the Italian Woodworking Machinery, and Tools Manufacturers) và SCM Group– cho biết sự tích hợp giữa Xylexpo, Plast và Composites Future là bước tiến quan trọng, phản ánh đúng sự phát triển của thị trường và đưa xu hướng đa vật liệu lên vị trí tiên phong. Cùng chia sẻ tầm nhìn đó, ông Federico Broccoli từ tập đoàn Biesse nhận định rằng mô hình cấu trúc mới này phản ánh xu thế ngày càng cởi mở của ngành công nghiệp đối với các vật liệu đổi mới sáng tạo và các ứng dụng mới.

Xylexpo 2026 cũng diễn ra trong bối cảnh thuận lợi cho đầu tư nhờ các chính sách ưu đãi tài chính dành cho đổi mới công nghệ tại Ý. Với sự hỗ trợ của Thương vụ Ý (Italian Trade Agency), triển lãm dự kiến chào đón các khách hàng, nhà nhập khẩu, nhà phân phối đến từ khoảng 25 quốc gia.

Với mô hình tổ chức năng động, nhiều không gian kết nối mới cùng sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Xylexpo 2026 một lần nữa khẳng định vị thế là một sự kiện chiến lược cho hoạt động kinh doanh, đổi mới sáng tạo và kết nối toàn cầu của ngành công nghiệp gỗ và nội thất trong giai đoạn phát triển mới.