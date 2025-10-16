Thứ Năm, 16/10/2025

Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ hồi phục dù mối lo thương chiến vẫn phủ bóng, giá dầu thấp nhất 5 tháng

Bình Minh

16/10/2025, 08:06

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/10), nhờ báo cáo tài chính khả quan của các ngân hàng lớn, trong khi mối lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ vẫn phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.
Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Giá dầu thô giảm xuống mức đáy mới của 5 tháng do khả năng dư thừa nguồn cung dầu.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, đạt 6.671,06 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 17,15 điểm, tương đương tăng 0,04%, đạt 46.253,31 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,7%, đạt 22.670,08 điểm.

Phiên này tiếp tục chứng kiến sự biến động mạnh mẽ, khi cả ba chỉ số cùng “đánh võng” trong biên độ rộng. Có thời điểm, S&P 500 tăng 1,2% trong phiên, Nasdaq tăng 1,4% và Dow Jones tăng 422,88 điểm, nhưng các mức tăng này đều không thể duy trì lâu, cho thấy sự bấp bênh trong tâm lý của nhà đầu tư.

Kết quả kinh doanh quý 3/2025 tốt hơn dự báo của Bank of America và Morgan Stanley đã mang lại niềm hưng phấn trong phiên này. Chốt phiên, cổ phiếu Bank of America tăng 4,4% và Morgan Stanley ghi nhận mức tăng 4,7%.

Theo chiến lược gia Sam Stovall của công ty CFRA Research, tình hình lợi nhuận khả quan của các ngân hàng lớn là “một chỉ báo cho thấy nền kinh tế vẫn mạnh, cộng thêm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này, giúp tâm lý của nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn”.

Tuy nhiên, nhà đầu tư không thể cảm thấy ổn hoàn toàn bởi mối lo về thương chiến vẫn còn đó, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang trong những ngày gần đây. Hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể chấm dứt giao dịch dầu ăn với Trung Quốc để trả đũa việc Trung Quốc dừng mua đậu tương Mỹ. Tuần trước, ông Trump dọa áp thuế quan 100% lên hàng Trung Quốc sau khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Trong một dấu hiệu cho thấy tâm trạng bấp bênh của nhà đầu tư, chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi ở Phố Wall duy trì ở mức cao. Chỉ số này kết thúc phiên ngày thứ Tư ở mức 20,6 điểm, sau khi tăng lên mức hơn 21,6 điểm vào hôm thứ Sáu tuần trước - mức cao nhất kể từ cuối tháng 5.

Dù vậy, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngày thứ Tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói biến động thị trường chứng khoán do mối lo thương chiến không thể ngăn chính quyền Tổng thống Trump cứng rắn trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc.

“Chúng tôi không đàm phán dựa trên việc thị trường chứng khoán giảm. Chúng tôi sẽ đàm phán vì muốn làm những gì tốt đẹp nhất về mặt kinh tế cho nước Mỹ”, ông Bessent nói.

Tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ đến nay đã bước sang tuần thứ ba liên tiếp. Chính phủ đóng cửa kéo dài có thể gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế, đồng thời gây ra sự trì hoãn trong việc công bố các số liệu kinh tế quan trọng.

Tuy nhiên, trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 98% Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10 và khả năng 100% Fed giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nữa trong cuộc họp tháng 12.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,48 USD/thùng, tương đương giảm 0,8%, đóng cửa ở mức 61,91 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,43 USD/thùng, tương đương giảm 0,7%, còn 58,27 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của hai loại dầu này kể từ ngày 7/5, đánh dấu phiên thứ hai liên tiếp giá dầu lập đáy của 5 tháng.

Bank of America dự báo giá dầu Brent có thể giảm dưới 50 USD/thùng nếu căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng trong khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh, tức nhóm OPEC+, tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu.

Hôm thứ Ba tuần này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thế giới có thể thừa tới 4 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm tới, nhiều hơn so với dự báo mà cơ quan này đưa ra trước đó.

Từ khóa:

chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

