Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Chính phủ ban hành lộ trình bắt buộc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư qua mạng

Anh Nhi

18/08/2025, 18:41

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 225/2025/NĐ-CP, đặt ra một lộ trình cụ thể và bắt buộc cho việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với các dự án có sử dụng đất. Quy định mới này được kỳ vọng sẽ tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả trong công tác đấu thầu, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho các doanh nghiệp…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nghị định 225/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu, trong đó tập trung vào việc số hóa quy trình lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo quy định mới, việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng sẽ được áp dụng theo một lộ trình cụ thể.

Từ ngày 01/7/2026: Tất cả thủ tục mời quan tâm trong nước đối với các dự án đầu tư sẽ phải được thực hiện qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Từ ngày 01/01/2027: Việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng sẽ là bắt buộc đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và hạn chế trong nước (theo cả phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và một giai đoạn hai túi hồ sơ).

Đối với các dự án thuộc trường hợp đấu thầu quốc tế, Nghị định quy định không bắt buộc áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư của các dự án này vẫn phải được công khai đầy đủ trên Hệ thống theo quy định của Luật Đấu thầu 2023.

Nghị định 225 cũng quy định chi tiết và chuẩn hóa toàn bộ quy trình lựa chọn nhà đầu tư trực tuyến, đảm bảo tính thống nhất và minh bạch.

Về mời thầu và phát hành hồ sơ, thông báo mời thầu và toàn bộ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sẽ được bên mời thầu đăng tải công khai, đầy đủ và miễn phí trên Hệ thống.

Về sửa đổi, làm rõ hồ sơ, mọi hoạt động sửa đổi, làm rõ Hồ sơ mời thầu sẽ được thực hiện trực tuyến. Nhà đầu tư gửi yêu cầu làm rõ và bên mời thầu đăng tải văn bản giải đáp trên Hệ thống, đảm bảo tất cả các bên đều tiếp cận thông tin một cách công bằng.

Về nộp hồ sơ dự thầu, nhà đầu tư sẽ nộp Hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) và thực hiện bảo lãnh dự thầu (nếu có) trực tiếp trên Hệ thống. Hệ thống sẽ ghi nhận và xác nhận tình trạng nộp hồ sơ, làm cơ sở để giải quyết các kiến nghị, tranh chấp sau này. Nhà đầu tư có quyền sửa đổi, thay thế hoặc rút hồ sơ trước thời điểm đóng thầu.

Về mở và đánh giá thầu, toàn bộ quá trình mở thầu sẽ được thực hiện trên mạng. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trong vòng 02 giờ sau thời điểm đóng thầu. Việc đánh giá hồ sơ cũng được bên mời thầu tiến hành dựa trên dữ liệu từ Hệ thống.

Về công bố kết quả, kết quả lựa chọn nhà đầu tư sau khi được phê duyệt sẽ được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Việc ban hành Nghị định 225/2025/NĐ-CP được xem là một bước tiến quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư, góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh ngày càng công bằng và minh bạch hơn.

Từ khóa:

đấu thầu đầu tư Vneconomy

Đọc thêm

Chính phủ ban hành lộ trình bắt buộc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư qua mạng

Chính phủ ban hành lộ trình bắt buộc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư qua mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 225/2025/NĐ-CP, đặt ra một lộ trình cụ thể và bắt buộc cho việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với các dự án có sử dụng đất. Quy định mới này được kỳ vọng sẽ tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả trong công tác đấu thầu, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho các doanh nghiệp…

Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng với tổng công suất 200 MW

Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng với tổng công suất 200 MW

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để Tập đoàn Điện lực Việt Nam khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng ngày 19/8/2025 với tổng công suất lắp đặt 200 MW…

Loạt dự án hạ tầng lớn ở TP.HCM sẽ khởi công, khánh thành dịp 2/9

Loạt dự án hạ tầng lớn ở TP.HCM sẽ khởi công, khánh thành dịp 2/9

TP.HCM sẽ đồng loạt khởi công và khánh thành loạt dự án hạ tầng trọng điểm nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025)…

Doanh nghiệp tư nhân phải thay đổi tư duy

Doanh nghiệp tư nhân phải thay đổi tư duy

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng đang tồn tại một khoảng cách khá lớn giữa một bộ máy chính quyền đang đổi mới tư duy và một khu vực doanh nghiệp tư nhân vẫn còn loay hoay trong lối mòn cũ…

Luồng Cái Mép: Tăng tốc thi công mở rộng, hoàn thành trong quý 4-2025

Luồng Cái Mép: Tăng tốc thi công mở rộng, hoàn thành trong quý 4-2025

Gói thầu thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ, thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành trong quý 4-2025.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: