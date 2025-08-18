Chính phủ ban hành lộ trình bắt buộc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư qua mạng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 225/2025/NĐ-CP, đặt ra một lộ trình cụ thể và bắt buộc cho việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng đối với các dự án có sử dụng đất. Quy định mới này được kỳ vọng sẽ tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả trong công tác đấu thầu, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho các doanh nghiệp…

Nghị định 225/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu, trong đó tập trung vào việc số hóa quy trình lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo quy định mới, việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng sẽ được áp dụng theo một lộ trình cụ thể.

Từ ngày 01/7/2026: Tất cả thủ tục mời quan tâm trong nước đối với các dự án đầu tư sẽ phải được thực hiện qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Từ ngày 01/01/2027: Việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng sẽ là bắt buộc đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và hạn chế trong nước (theo cả phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và một giai đoạn hai túi hồ sơ).

Đối với các dự án thuộc trường hợp đấu thầu quốc tế, Nghị định quy định không bắt buộc áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư của các dự án này vẫn phải được công khai đầy đủ trên Hệ thống theo quy định của Luật Đấu thầu 2023.

Nghị định 225 cũng quy định chi tiết và chuẩn hóa toàn bộ quy trình lựa chọn nhà đầu tư trực tuyến, đảm bảo tính thống nhất và minh bạch.

Về mời thầu và phát hành hồ sơ, thông báo mời thầu và toàn bộ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sẽ được bên mời thầu đăng tải công khai, đầy đủ và miễn phí trên Hệ thống.

Về sửa đổi, làm rõ hồ sơ, mọi hoạt động sửa đổi, làm rõ Hồ sơ mời thầu sẽ được thực hiện trực tuyến. Nhà đầu tư gửi yêu cầu làm rõ và bên mời thầu đăng tải văn bản giải đáp trên Hệ thống, đảm bảo tất cả các bên đều tiếp cận thông tin một cách công bằng.

Về nộp hồ sơ dự thầu, nhà đầu tư sẽ nộp Hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) và thực hiện bảo lãnh dự thầu (nếu có) trực tiếp trên Hệ thống. Hệ thống sẽ ghi nhận và xác nhận tình trạng nộp hồ sơ, làm cơ sở để giải quyết các kiến nghị, tranh chấp sau này. Nhà đầu tư có quyền sửa đổi, thay thế hoặc rút hồ sơ trước thời điểm đóng thầu.

Về mở và đánh giá thầu, toàn bộ quá trình mở thầu sẽ được thực hiện trên mạng. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trong vòng 02 giờ sau thời điểm đóng thầu. Việc đánh giá hồ sơ cũng được bên mời thầu tiến hành dựa trên dữ liệu từ Hệ thống.

Về công bố kết quả, kết quả lựa chọn nhà đầu tư sau khi được phê duyệt sẽ được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Việc ban hành Nghị định 225/2025/NĐ-CP được xem là một bước tiến quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư, góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh ngày càng công bằng và minh bạch hơn.