Chính phủ ban hành lộ trình bắt buộc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư qua mạng

Nghị định 225/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định
chi tiết thi hành Luật Đấu thầu, trong đó tập trung vào việc số hóa quy trình lựa
chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Theo quy định mới, việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng sẽ được
áp dụng theo một lộ trình cụ thể.
Từ ngày 01/7/2026: Tất cả thủ tục mời quan tâm trong nước đối
với các dự án đầu tư sẽ phải được thực hiện qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu
quốc gia.
Từ ngày 01/01/2027: Việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng sẽ là
bắt buộc đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, áp dụng hình thức đấu thầu rộng
rãi và hạn chế trong nước (theo cả phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và một
giai đoạn hai túi hồ sơ).
Đối với các dự án thuộc trường hợp đấu thầu quốc tế, Nghị định
quy định không bắt buộc áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng. Tuy nhiên, toàn bộ
thông tin liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư của các dự án này vẫn phải
được công khai đầy đủ trên Hệ thống theo quy định của Luật Đấu thầu 2023.
Nghị định 225 cũng quy định chi tiết và chuẩn hóa toàn bộ
quy trình lựa chọn nhà đầu tư trực tuyến, đảm bảo tính thống nhất và minh bạch.
Về mời thầu và phát hành hồ sơ, thông báo mời thầu và
toàn bộ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sẽ được bên mời thầu đăng tải công khai, đầy đủ
và miễn phí trên Hệ thống.
Về sửa đổi, làm rõ hồ sơ, mọi hoạt động sửa đổi, làm
rõ Hồ sơ mời thầu sẽ được thực hiện trực tuyến. Nhà đầu tư gửi yêu cầu làm rõ
và bên mời thầu đăng tải văn bản giải đáp trên Hệ thống, đảm bảo tất cả các bên
đều tiếp cận thông tin một cách công bằng.
Về nộp hồ sơ dự thầu, nhà đầu tư sẽ nộp Hồ sơ dự thầu
điện tử (E-HSDT) và thực hiện bảo lãnh dự thầu (nếu có) trực tiếp trên Hệ thống.
Hệ thống sẽ ghi nhận và xác nhận tình trạng nộp hồ sơ, làm cơ sở để giải quyết
các kiến nghị, tranh chấp sau này. Nhà đầu tư có quyền sửa đổi, thay thế hoặc
rút hồ sơ trước thời điểm đóng thầu.
Về mở và đánh giá thầu, toàn bộ quá trình mở thầu sẽ
được thực hiện trên mạng. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trong vòng
02 giờ sau thời điểm đóng thầu. Việc đánh giá hồ sơ cũng được bên mời thầu tiến
hành dựa trên dữ liệu từ Hệ thống.
Về công bố kết quả, kết quả lựa chọn nhà đầu tư sau
khi được phê duyệt sẽ được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc
gia.
Việc ban hành Nghị định 225/2025/NĐ-CP được xem là một bước
tiến quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số
trong lĩnh vực đầu tư, góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh ngày càng công
bằng và minh bạch hơn.