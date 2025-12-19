Thứ Sáu, 19/12/2025

Tài chính

Thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Hoàng Sơn

19/12/2025, 14:15

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam nhằm định hướng chiến lược, điều phối hoạt động và thúc đẩy quá trình xây dựng, vận hành trung tâm tài chính tại TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng…

Thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế
Thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 liên quan đến việc thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình được phân công giữ chức Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng bao gồm: (i) Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; (ii) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; (iii) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được (iv) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn.

Bên cạnh đó, Hội đồng điều hành còn có sự tham gia của lãnh đạo một số bộ, cơ quan ngang bộ, bao gồm: (i) Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; (ii) Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; (iii) Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân(iv) Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Theo Quyết định, Hội đồng điều hành có trách nhiệm xây dựng và ban hành chiến lược, lộ trình cùng các kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, trên cơ sở đánh giá điều kiện thực tiễn, tiềm năng và nhu cầu phát triển tại TP. Hồ Chí Minh cũng như TP.Đà Nẵng.

Song song, Hội đồng điều hành ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế theo đề xuất của cơ quan điều hành tại hai thành phố trên. Đồng thời, cho ý kiến về công tác nhân sự, bao gồm việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Chủ tịch cơ quan điều hành tại hai thành phố; cũng như xem xét, quyết định những vấn đề phát sinh chưa đạt được sự thống nhất giữa hai cơ quan điều hành.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định việc thành lập Hội đồng tư vấn, quy tụ các chuyên gia tài chính và pháp lý có uy tín trong nước và quốc tế, nhằm tham mưu, tư vấn cho Hội đồng điều hành trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Hội đồng điều hành có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế diễn ra hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Định kỳ trong trường hợp cần xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền và khi được yêu cầu, Hội đồng điều hành báo cáo tình hình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế để đề xuất chính sách và xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

Dự kiến ban hành 8 Nghị định về trung tâm tài chính quốc tế trước ngày 15/11

11:14, 05/11/2025

Dự kiến ban hành 8 Nghị định về trung tâm tài chính quốc tế trước ngày 15/11

Nhân lực chất lượng cao tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được miễn thuế đến 2030

00:15, 16/09/2025

Nhân lực chất lượng cao tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được miễn thuế đến 2030

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức Trung tâm tài chính quốc tế

20:00, 22/10/2025

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức Trung tâm tài chính quốc tế

