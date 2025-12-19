Tập đoàn Vingroup đồng loạt khởi công, khai trương 11 công trình trọng điểm trên toàn quốc

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Tập đoàn Vingroup đồng loạt xúc tiến 11 công trình, bao gồm: Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng; Chuỗi siêu đô thị Hạ Long Xanh và Cam Ranh; Nhà ở xã hội Hưng Yên; Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh; Vincom Plaza Vinh, Nghệ An; Công viên công cộng Tuần Châu - Quảng Ninh; Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ; hai Nhà máy điện gió và Nhà máy sản xuất thép VinMetal Vũng Áng.

Đây là các dự án nền tảng trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng, năng lượng xanh và công nghiệp nặng, góp phần tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Trong đó, Lễ Khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic của Tập đoàn Vingroup tại Hà Nội là điểm cầu trung tâm của Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ Khởi công, Khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 15 của Đảng. Sự kiện vinh dự có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các Ban Bộ Ngành Trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá những dự án, công trình khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật ngày hôm nay là những dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội với những điểm nhất. Một là có tổng mức số vốn đầu tư lớn nhất 3,4 triệu tỷ đồng. Hai là nguồn vốn đầu tư tư nhân tham gia lớn nhất gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm 82%. Ba là có dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn 925.000 tỷ đồng.

“Đây chính là những nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, là những mắt xích quan trọng góp phần kiến tạo Việt Nam hòa bình, ổn định, hội nhập giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội”, Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo Bộ Ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương và ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup bấm nút khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng – ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã. Sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, khu đô thị thể thao Olympic nằm ở tâm điểm các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4, quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và đặc biệt là kế cận ga Ngọc Hồi, mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại đầy tiềm năng.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic 9.171 ha tại thủ đô Hà Nội.

Trái tim của khu liên hợp thể thao là công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới. Bên cạnh kỷ lục về quy mô, Trống Đồng cũng là sân vận động độc đáo nhất hành tinh, với các chi tiết thiết kế mang âm hưởng văn hóa Việt Nam, đậm đặc họa tiết trống đồng Đông Sơn, tạo nên một công trình vừa hiện đại, vừa mang tính biểu tượng cho hào khí Việt Nam.

Đặc biệt, sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ; ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu - tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn… Đây cũng là sân có khu vực VVIP được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại.

Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, cùng với Hà Nội, tại Quảng Ninh, Vingroup và Vinhomes đã khởi công dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, tại phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh. Với vị trí kề cận Vịnh Hạ Long - di sản UNESCO, tổng quy mô hơn 4.100 ha hàng đầu Việt Nam - Hạ Long Xanh được quy hoạch là “thành phố kỳ quan kết nối toàn cầu bên vịnh di sản”. Dự án được kết nối trong và ngoài nước bởi tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, mạng lưới sân bay, cảng biển quốc tế và đặc biệt là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đăng ký đầu tư. Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh dự kiến sẽ đưa vào hoạt động các hạng mục đầu tiên từ năm 2028.

Tại Quảng Ninh, dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại phường Hà An; dự án Công viên công cộng Tuần Châu tại phường Tuần Châu và phường Việt Hưng được khởi công.

Tiếp nối siêu đô thị biển Hạ Long Xanh, Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Vinhomes - Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng VinES đã khởi công dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Dự án có quy mô hơn 1.254 ha, được quy hoạch nhằm bảo tồn tối đa vẻ đẹp nguyên bản của một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, đưa Cam Ranh trở thành nơi an trú lý tưởng cho cộng đồng tinh hoa trong nước và quốc tế; đồng thời góp phần nâng tầm vị thế của Khánh Hòa tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được khởi công với sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cùng các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, hướng tới trở thành nơi an trú lý tưởng cho cộng đồng tinh hoa trong nước và quốc tế.

Dự án đô thị tiếp theo được khởi động là Khu đô thị phường Sông Trí, Hà Tĩnh có quy mô 84,12 ha. Với hệ thống trường học, trung tâm y tế, công viên, khu thương mại và giải trí đồng bộ - Khu đô thị phường Sông Trí là dự án đô thị có quy mô lớn bậc nhất tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Trong phân khúc nhà ở xã hội, Vingroup tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong thông qua việc khởi công dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, quy mô 31,1 ha, gồm 25 tòa chung cư. Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư thiết yếu cho người lao động, dự án còn cung cấp hệ thống tiện ích “tất cả trong một” gồm trường học, công trình y tế, công viên, bãi đỗ xe… đồng bộ và vượt trội. Dự án dự kiến sẽ được bàn giao trong năm 2027.

Cùng ngày, tại Nghệ An, trung tâm thương mại Vincom Plaza Vinh cũng chính thức khai trương, đánh dấu sự hiện diện của Vincom thứ 90 trên cả nước, đồng thời là trung tâm thương mại hiện đại bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Tọa lạc trên mặt đường Quang Trung, với tổng diện tích mặt sàn hơn 25.000 m2 thuộc khối đế tòa khách sạn 37 tầng đẳng cấp 5 sao - biểu tượng mới của thành phố, Vincom Plaza Vinh không chỉ là điểm đến mua sắm - ẩm thực - giải trí hàng đầu cho người dân địa phương và du khách, mà còn kiến tạo một không gian trải nghiệm văn hóa mới mẻ, lần đầu tiên có mặt tại Nghệ An.

Trong lĩnh vực hạ tầng, Vingroup chính thức khởi công dự án Công viên công cộng Tuần Châu tại phường Tuần Châu và phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Đây là đại công viên sinh thái - văn hóa - thể thao có quy mô lên tới hơn 626 ha - lớn nhất cả nước. Công viên được quy hoạch thành 4 khu chủ đề: Công viên lễ hội - chủ đề điểm kết nối cho gia đình; Công viên đấu trường thể thao - chủ đề thể thao; Công viên khám phá - chủ đề vận động thử thách, Công viên rừng tĩnh lặng - chủ đề dưỡng sinh và rừng công cộng. Thiết kế mỗi công viên sẽ khai thác tối ưu đặc trưng núi - rừng - vịnh xanh của Hạ

Long để mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm phong phú, vừa vận động thể thao vừa kết nối gia đình, bạn bè, khám phá thiên nhiên, tái tạo năng lượng và hướng tới chất sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Dự kiến, Công viên công cộng Tuần Châu sẽ đi vào hoạt động năm 2028, đánh dấu bước tiến quan trọng của Vingroup trong chiến lược kiến tạo không gian xanh, giàu trải nghiệm, mang lại giá trị bền vững về sức khỏe, tinh thần cho người dân và du khách, thúc đẩy du lịch miền Bắc phát triển.

Cùng lúc, tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM) cũng diễn ra Lễ động thổ dự án tuyến Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, công trình đường sắt tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam. Tuyến có chiều dài 54 km, vận tốc tối đa 350 km/h, điểm đầu tại Bến Thành và điểm cuối tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Sau khi đi vào vận hành (dự kiến quý IV/2028), tuyến sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho hạ tầng đường sắt quốc gia, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, bất động sản, đặc biệt là kinh tế biển cho TP.HCM và cả khu vực Đông Nam Bộ.

Trong lĩnh vực năng lượng xanh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo khởi động hai dự án quy mô lớn gồm Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh và Nhà máy điện gió Kỳ Anh. Trong đó, Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh có công suất 498 MW, sản lượng điện dự kiến 1.322,4 GWh mỗi năm. Nhà máy điện gió Kỳ Anh có công suất 400 MW, dự kiến cung cấp khoảng 1.053,3 GWh điện mỗi năm. Cả hai nhà máy đều xây dựng hệ thống trạm biến áp và tuyến đường dây 500 kV mạch kép để đấu nối vào đường dây 500 kV Hà Tĩnh - Vũng Áng, đóng góp cho sản lượng điện toàn quốc.

Với tổng sản lượng hơn 2.375 GWh năng lượng điện tái tạo mỗi năm và sẽ vận hành thương mại vào quý IV/2028 - hai nhà máy điện gió đánh dấu bước tiến chiến lược trong chuyển dịch năng lượng sạch và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Cũng tại Vũng Áng, Vingroup đã chính thức khởi động Nhà máy sản xuất thép VinMetal, ghi dấu ấn trong lĩnh vực Công nghiệp nặng. Với công suất giai đoạn 1 đạt 5-6 triệu tấn/năm, tổng 3 giai đoạn sẽ đạt 20 triệu tấn/năm. VinMetal được định hướng trở thành tổ hợp thép công nghệ cao hàng đầu khu vực, sản xuất thép cán nóng, thép tấm, thép hợp kim đặc chủng, thép ray và thép kết cấu đạt chuẩn quốc tế - các vật liệu chiến lược cho quá trình phát triển công nghiệp tại Việt Nam. Nhà máy tuân thủ chặt chẽ quy định về môi trường được phát triển theo quy trình BF-BOF tích hợp công nghệ luyện thép quy mô lớn.

Dự kiến, nhà máy sẽ đi vào vận hành năm 2027, giúp Vingroup tự chủ nguồn thép cho các dự án bất động sản, hạ tầng, sản xuất công nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup và hướng tới xuất khẩu. Nhà máy cũng sẽ tạo sinh kế cho hàng nghìn nhân sự, đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm luyện kim mới của cả nước.

Với việc đồng loạt triển khai và khai trương 11 dự án, Vingroup không chỉ tạo động lực tăng trưởng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khẳng định tinh thần phụng sự và tầm nhìn kiến tạo của khối doanh nghiệp tư nhân; mà còn góp phần cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2030.