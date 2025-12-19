Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá với loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ

Sáng 19/12, hàng loạt dự án giao thông và hạ tầng quy mô lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Qua đó, tạo "cú hích" mạnh mẽ cho kết nối nội vùng và liên vùng, mở rộng không gian phát triển...

Sáng 19/12, Lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 79 điểm cầu. Trong đó, nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt triển khai các công trình giao thông trọng điểm, tạo động lực mới cho kết nối và phát triển hạ tầng toàn vùng.

Cần Thơ: Thông xe tuyến cao tốc huyết mạch Bắc - Nam phía Đông

Tại xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo các bộ, ngành đã dự lễ khánh thành tuyến chính dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang – Cà Mau. Đây là các hợp phần quan trọng thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài tuyến chính đạt 110,85 km cùng với 25,85 km tuyến nối. Dự án được chia làm hai phân đoạn là Cần Thơ - Hậu Giang (37,65 km tuyến chính và 9,25 km tuyến nối) và Hậu Giang - Cà Mau (73,2 km tuyến chính và 16,6 km tuyến nối). Tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng, dự án do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, thiết kế quy mô 4 làn xe.

Đến thời điểm hiện tại, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã hoàn tất toàn bộ tuyến chính và lắp đặt đầy đủ thiết bị an toàn giao thông để đưa vào vận hành ngay. Trong khi đó, đoạn Hậu Giang - Cà Mau đã cơ bản hoàn thành tuyến chính, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật, cho phép ô tô di chuyển thuận lợi trên phần lớn mặt đường thảm nhựa. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện thảm bê tông nhựa và hệ thống an toàn, vệ sinh môi trường nhằm sẵn sàng thông xe chính thức vào ngày 31/12.

Nghi thức khánh thành tuyến chính dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Điểm đầu của dự án kết nối với quy hoạch cầu Cần Thơ 2 tại phường Cái Răng (TP. Cần Thơ) và điểm cuối giao với đường Hành lang ven biển phía Nam tại xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau).

Khi đi vào hoạt động, tuyến cao tốc này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics cho hàng nông, thủy sản xuất khẩu mà còn mở ra không gian phát triển du lịch, tăng cường liên kết vùng giữa trung tâm Cần Thơ với cực Nam Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Nam Bộ, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho vùng ĐBSCL.

Đặc khu Phú Quốc (An Giang): Khởi động tuyến tàu điện đô thị nhẹ LRT và hạ tầng dân sinh

Tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), sáng 19/12 đã diễn ra lễ khởi công tuyến tàu điện đô thị nhẹ (LRT) đoạn 1. Dự án do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tuyến LRT này có chiều dài 17,59 km, kết nối từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị APEC 2027.

Lộ trình tuyến đi qua địa bàn rộng 10 làn xe của đường tỉnh ĐT.975, bao gồm 6 nhà ga (trong đó có 1 ga ngầm). Dự kiến hoàn thành vào quý 2/2027, công trình hướng tới hình thành mạng lưới giao thông công cộng hiện đại và thân thiện với môi trường cho đặc khu.

Phối cảnh dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 sắp được khởi công tại đặc khu Phú Quốc

Cùng ngày tại Phú Quốc, Dự án hồ nước Dương Đông 2 cũng chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 1.520 tỷ đồng. Đây là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn nhóm B, cấp II. Sau khi hoàn thành vào năm 2027, hồ sẽ cung cấp 36.500 m3/ngày đêm, giúp cân đối cung - cầu nước sinh hoạt, sản xuất và du lịch, đồng thời giảm tải cho hệ thống hiện hữu và phát triển cảnh quan sinh thái.

Ngoài ra, hai khu tái định cư Hàm Ninh (quy mô 103,3 ha, vốn 1.200 tỷ đồng) và Cửa Cạn (vốn 1.650 tỷ đồng) cũng được khởi công trong giai đoạn 2025 - 2027. Các dự án này đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định đời sống cho người dân bị thu hồi đất phục vụ Hội nghị APEC 2027 và các chương trình phát triển đô thị bền vững tại địa phương.

Cũng trong sáng 19/12, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật đoạn cao tốc qua địa bàn tỉnh thuộc dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1. Đây là dự án trục ngang quan trọng của ĐBSCL với tổng chiều dài 188 km, tổng vốn đầu tư hơn 44.691 tỷ đồng.

Riêng đoạn qua tỉnh An Giang có chiều dài 57 km với kinh phí đầu tư 13.526 tỷ đồng. Tính đến nay, sản lượng thực hiện của 4 gói thầu xây lắp chính trên địa bàn tỉnh đã đạt 67,73% (tương đương 5.682 tỷ đồng), vượt kế hoạch đề ra. Việc thông xe kỹ thuật đoạn tuyến này đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hoàn thiện mạng lưới cao tốc kết nối từ biên giới Tây Nam đến cảng biển quốc tế.

Đồng Tháp: Mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận lên quy mô 12 làn xe

Tại xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, dự án mở rộng tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận đã chính thức khởi công theo hình thức đối tác công tư (PPP). Dự án có tổng mức đầu tư khổng lồ hơn 36.000 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 96 km, vận tốc thiết kế từ 100-120 km/h.

Quy mô dự án được chia làm 3 phân đoạn. Cụ thể, đoạn TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương đầu tư hoàn chỉnh từ 10 đến 12 làn xe (giai đoạn đầu xây dựng 8 làn, vận tốc 120 km/h); đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận và đoạn nối đến cầu Mỹ Thuận 2 đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc 100 km/h.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công "Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh Công Trí/TTXVN).

Toàn tuyến sẽ được trang bị hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí không dừng, trạm kiểm soát tải trọng và bố trí 10 nút giao liên thông cùng 2 trạm dừng nghỉ. Dự kiến hoàn thành vào năm 2028, công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, tăng cường năng lực lưu thông cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cà Mau: Khởi công hệ thống đường vành đai nghìn tỷ

Tại tỉnh Cà Mau, địa phương đã tổ chức lễ khởi công hai dự án giao thông trọng điểm gồm đường vành đai ngoài và đường vành đai trong với tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng.

Dự án Đường vành đai ngoài (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 1.440 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 725 tỷ đồng, còn lại 715 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Tuyến dài hơn 9,5 km, điểm đầu nối vào đường Nguyễn Văn Cừ (phường Bạc Liêu), điểm cuối giao với đường Cao Văn Lầu (phường Hiệp Thành). Dự án được thiết kế với mặt đường rộng 33 m, tốc độ 50 km/h; đồng thời xây dựng hai cầu bê-tông cốt thép dự ứng lực, bề rộng 21 m.

Dự án Đường vành đai trong (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 294,4 tỷ đồng, toàn bộ từ ngân sách địa phương. Tuyến dài 1,7 km, bắt đầu từ giao lộ với Đường vành đai ngoài và kết thúc tại đường Hàm Nghi (phường Vĩnh Trạch). Mặt cắt ngang rộng 28 m, tốc độ thiết kế 50 km/h.

Cả hai dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Việc đồng loạt khởi công hai công trình vào ngày 19/12/2025 thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương của tỉnh Cà Mau trong chuẩn bị các công trình trọng điểm chào mừng sự kiện chính trị quan trọng nhất của đất nước.

Cà Mau là một trong những địa phương tích cực tham gia vào đợt đăng ký chung với tổng số 198 dự án (gồm 125 khởi công và 73 khánh thành) trên toàn quốc, theo Công điện 224/CĐ-TTg, ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Vĩnh Long: Xây dựng cầu Đình Khao kết nối liên tỉnh

Tại Vĩnh Long, dự án cầu Đình Khao đã chính thức được khởi công theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với tổng mức đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng. Cầu được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Khi hoàn thành, công trình sẽ thay thế phà Đình Khao hiện hữu, góp phần cải thiện khả năng kết nối giữa Vĩnh Long và các tỉnh lân cận, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 4,3 km, trong đó cầu chính vượt sông Cổ Chiên dài khoảng 1,54 km. Thời gian thi công dự kiến khoảng 3 năm, tổng mức đầu tư bao gồm cả chi phí lãi vay.

Lễ khởi công cầu Đình Khao nằm trong chuỗi 234 lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án quy mô lớn trên cả nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng ngày, tỉnh Vĩnh Long cũng đồng loạt tổ chức khởi công, khánh thành hai dự án trọng điểm khác. Dự án nhà ở xã hội tại phường Long Châu được triển khai trên diện tích khoảng 5.800 m², gồm khối chung cư cao tối đa 15 tầng, cung cấp khoảng 456 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.824 người, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Bên cạnh đó, dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận cũng được khánh thành, với quy mô san lấp mặt bằng hơn 231 ha, xây dựng hệ thống giao thông nội khu, trạm xử lý nước thải công suất 4.500 m³/ngày đêm, cùng hệ thống chiếu sáng và cây xanh.