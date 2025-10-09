Thứ Năm, 09/10/2025

Chính phủ chi khẩn cấp 140 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh vùng lũ

Lan Nhi

09/10/2025, 08:35

Chính phủ vừa phân bổ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho 4 tỉnh vùng lũ, nhằm kịp thời hỗ trợ dân sinh và bước đầu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra…

Chi khẩn cấp 140 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh vùng lũ
Chi khẩn cấp 140 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh vùng lũ

Ngày 8/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg liên quan đến vấn đề hỗ trợ khẩn cấp nguồn kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 được phân bổ cho bốn địa phương trên. Kinh phí này nhằm kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, Thái Nguyên được hỗ trợ 50 tỷ đồng, các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh mỗi tỉnh 30 tỷ đồng. Quyết định được đưa ra theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15559/BTC-NSNN ngày 8/10/2025

Thủ tướng quyết định phân bổ 140 tỷ đồng trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho bốn địa phương là Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh lần lượt là 50 tỷ đồng và 30 tỷ đồng cho 3 tỉnh còn lại. 

Quyết định số 2221/QĐ-TTg

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực

Đồng thời, các địa phương phải báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan đề tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào ngày 2/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg với số tiền hỗ trợ là 2.524 tỷ đồng trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 đối với 15 địa phương nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm.

Theo đó, số kinh phí này được sử dụng để hỗ trợ dân sinh, sửa chữa và khôi phục các công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu, công trình phòng chống thiên tai, đồng thời bố trí ổn định dân cư vùng bị thiên tai ảnh hưởng nặng nề.

Cụ thể, Quyết định số 2171/QĐ-TTg nêu rõ, Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi tỉnh nhận hỗ trợ 500 tỷ đồng; Tuyên Quang và Sơn La 200 tỷ đồng mỗi tỉnh; Cao Bằng 195 tỷ đồng; Ninh Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Phú Thọ mỗi tỉnh 20 tỷ đồng; Lai Châu 24 tỷ đồng; Điện Biên 90 tỷ đồng;  Thanh Hóa và Quảng Trị mỗi tỉnh 200 tỷ đồng và Huế 135 tỷ đồng.

Gần 2.300 vụ tổn thất bảo hiểm với số tiền bồi thường 357 tỷ đồng sau bão số 10

20:10, 02/10/2025

Gần 2.300 vụ tổn thất bảo hiểm với số tiền bồi thường 357 tỷ đồng sau bão số 10

Bộ Tài chính đôn đốc chi trả bồi thường bảo hiểm sau bão Bualoi

15:24, 01/10/2025

Bộ Tài chính đôn đốc chi trả bồi thường bảo hiểm sau bão Bualoi

Từ khóa:

Bắc Ninh bão Bualoi Bão số 10 Bộ Nông nghiệp và Môi trường Bộ Tài Chính Cao Bằng hỗ trợ thiên tai kinh phí khắc phục Lạng Sơn ngân sách trung ương Quyết định số 2171/QĐ-TTg Quyết định số 2221/QĐ-TTg tài chính Thái Nguyên thiệt hại do bão

Đọc thêm

Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp nhà nước hoàn tất báo cáo hiệu quả kinh doanh trước 25/10

Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp nhà nước hoàn tất báo cáo hiệu quả kinh doanh trước 25/10

Tại Công điện số 191/CĐ-TTg ngày 8/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước phải hoàn tất báo cáo hiệu quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2025 trước ngày 25/10 nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%...

Giá vàng quay đầu lao dốc sau khi “nhảy” lên gần 4.050 USD/oz

Giá vàng quay đầu lao dốc sau khi “nhảy” lên gần 4.050 USD/oz

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng ở vùng giá cao chưa từng thấy của kim loại quý này...

Thặng dư thương mại 9 tháng giảm 20,4% so với cùng kỳ

Thặng dư thương mại 9 tháng giảm 20,4% so với cùng kỳ

Thặng dư thương mại tháng 9 giảm 23,4% so với tháng trước; lũy kế 9 tháng giảm 20,4% so với cùng kỳ 2024. Thặng dư thương mại thu hẹp có thể làm gia tăng áp lực lên tỷ giá và cán cân thanh toán trong quý cuối năm, vốn là giai đoạn cao điểm về nhu cầu ngoại tệ phục vụ nhập khẩu, thanh toán quốc tế…

Khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Khẩn trương triển khai có hiệu quả Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Công điện nêu rõ, Chính phủ ghi nhận những nỗ lực cải cách của toàn ngành chứng khoán trong việc triển khai các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế...

Hải quan xử lý 13.328 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 9 tháng

Hải quan xử lý 13.328 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 9 tháng

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, toàn ngành Hải quan đã phát hiện 13.328 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá vi phạm 17.695 tỷ đồng. Nổi lên trong đó là buôn lậu vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới...

