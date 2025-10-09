Chính phủ chi khẩn cấp 140 tỷ đồng từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh vùng lũ

Chính phủ vừa phân bổ 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho 4 tỉnh vùng lũ, nhằm kịp thời hỗ trợ dân sinh và bước đầu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra…

Ngày 8/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2221/QĐ-TTg liên quan đến vấn đề hỗ trợ khẩn cấp nguồn kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 được phân bổ cho bốn địa phương trên. Kinh phí này nhằm kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, Thái Nguyên được hỗ trợ 50 tỷ đồng, các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh mỗi tỉnh 30 tỷ đồng. Quyết định được đưa ra theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15559/BTC-NSNN ngày 8/10/2025

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực

Đồng thời, các địa phương phải báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan đề tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào ngày 2/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg với số tiền hỗ trợ là 2.524 tỷ đồng trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 đối với 15 địa phương nhằm khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm.

Theo đó, số kinh phí này được sử dụng để hỗ trợ dân sinh, sửa chữa và khôi phục các công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu, công trình phòng chống thiên tai, đồng thời bố trí ổn định dân cư vùng bị thiên tai ảnh hưởng nặng nề.

Cụ thể, Quyết định số 2171/QĐ-TTg nêu rõ, Nghệ An và Hà Tĩnh mỗi tỉnh nhận hỗ trợ 500 tỷ đồng; Tuyên Quang và Sơn La 200 tỷ đồng mỗi tỉnh; Cao Bằng 195 tỷ đồng; Ninh Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Phú Thọ mỗi tỉnh 20 tỷ đồng; Lai Châu 24 tỷ đồng; Điện Biên 90 tỷ đồng; Thanh Hóa và Quảng Trị mỗi tỉnh 200 tỷ đồng và Huế 135 tỷ đồng.