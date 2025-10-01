Bộ Tài chính đôn đốc chi trả bồi thường bảo hiểm sau bão Bualoi

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng báo cáo tình hình thiệt hại và thực hiện bồi thường người tham gia bảo hiểm sau Bão số 10...

Ngày 28/9/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 175/CĐ-TTg liên quan đến việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ sau bão.

Thực hiện chỉ đạo này, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương báo cáo thiệt hại, thực hiện tạm ứng và chi trả bồi thường nhanh chóng, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm sau bão Bualoi (bão số 10).

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt công tác ứng phó, chi trả bảo hiểm.

Theo đó, để kịp thời hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ứng phó, kịp thời khắc phục thiệt hại do cơn bão gây ra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt công tác ứng phó.

“Trong trường hợp có phát sinh thiệt hại thì doanh nghiệp bảo hiểm phải kịp thời xác định mức độ thiệt hại về người và tài sản của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm. Đồng thời, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật”, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu rõ trong trong công văn.

Cùng với đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm phải tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, tiến độ giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hỗ trợ nhân đạo,... về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (28 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội) cũng như địa chỉ email cucqlgsbh@mof.gov.vn; letramy@mof.gov.vn trong ngày 01/10/2025, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết.

Báo cáo nhanh từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17 giờ ngày 30/9, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề khiến 48 người chết và mất tích.

Về tài sản, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có 90 ngôi nhà bị sập đổ, hơn 144.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, gần 14.000 ngôi nhà ngập nước. Diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng 26.734 ha, thủy sản thiệt hại 9.593 ha. Hệ thống đê điều ghi nhận 15 sự cố. Giao thông bị chia cắt, ngập lụt và sạt lở tại hơn 1.100 điểm.