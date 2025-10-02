Gần 2.300 vụ tổn thất bảo hiểm với số tiền bồi thường 357 tỷ đồng sau bão số 10

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 2/10, các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp nhận gần 2.300 vụ tổn thất do bão số 10 với tổng thiệt hại khoảng 357 tỷ đồng. Phần lớn tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới…

Theo báo cáo từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến hết ngày 2/10, các doanh nghiệp bảo hiểm đã ghi nhận 6 vụ thiệt hại về người và 2.281 vụ thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ với tổng số tiền chi trả thiệt hại ban đầu ước khoảng 357 tỷ đồng.

Cụ thể, dựa trên cơ sở báo cáo của 32/32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã ghi nhận 6 vụ thiệt hại về người với giá trị bảo hiểm ước 700 triệu đồng. Thiệt hại về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác là 2.281 vụ, ước khoảng 356.511 triệu đồng.

Trong đó, ghi nhận nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe (1 vụ) với 200 triệu đồng, nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật (591 vụ) với hơn 315.659 triệu đồng, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới (1.680 vụ) với 38.302 triệu đồng và các nghiệp vụ khác như bảo hiểm thân tàu, nông nghiệp (10 vụ) với tổng thiệt hại ước tính là 2.550 triệu đồng.

Tính đến ngày 2/10, ghi nhận khoảng 700 triệu đồng chi trả thiệt hại về người và ước khoảng 356.511 triệu đồng chi trả cho thiệt hại về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác với (i) 200 triệu đồng đến từ bảo hiểm sức khỏe; (ii) 315.659 triệu đồng đến từ nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật; (iii) 38.302 triệu đồng đến từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và (iv) 2.550 triệu đồng đến từ bảo hiểm thân tàu, nông nghiệp. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính.

Đối với lĩnh vực nhân thọ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận tổng cộng 5 vụ tử vong, thương tật, với giá trị chi trả ước khoảng 480 triệu đồng.

Như vậy, ước tính tổng số tiền chi trả ban đầu về người và tài sản mà các doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện do bão số 10 là 357.191 triệu đồng.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết tính tới thời điểm hiện tại, tổng số tiền thiệt hại chủ yếu tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Theo đó, các doanh nghiệp vẫn đang tiếp nhận thông báo tổn thất mới.

Dù việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn nhưung các đơn vị đã ngay lập tức cử cán bộ xuống địa bàn để giám định, đánh giá, tạm ứng và chi trả, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho tổ chức, cá nhân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 29/9, Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) đã có công văn số 1398/QLBH-PNT đề nghị Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt công tác ứng phó.

Trong công văn nêu rõ, trường hợp có thiệt hại phải kịp thời xác định mức độ thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.