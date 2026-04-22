Chính phủ dự kiến vay gần 970.000 tỷ đồng, nợ công vẫn trong ngưỡng an toàn
Hoàng Sơn
22/04/2026, 17:02
Chính phủ dự kiến huy động gần 970.000 tỷ đồng năm 2026, phần lớn để bù đắp bội chi và cơ cấu lại nợ. Trong bối cảnh đó, các chỉ tiêu an toàn nợ công tiếp tục được duy trì trong ngưỡng cho phép, góp phần củng cố ổn định tài khóa và niềm tin thị trường…
Bộ Tài chính vừa công bố Kế hoạch
vay, trả nợ công năm 2026 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 352/QĐ-TTg ngày 27/2/2026, tể hiện rõ quy mô huy động vốn, nghĩa vụ trả
nợ cũng như các chỉ tiêu an toàn nợ công trong giai đoạn tới.
Theo kế hoạch, tổng mức vay của
Chính phủ năm 2026 dự kiến đạt khoảng 969.796 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi ngân sách với
khoảng 583.700 tỷ đồng, chiếm 60%. Khoảng 376.005 tỷ đồng, tương đương 39% được
sử dụng để trả nợ gốc, trong khi chỉ khoảng 1% tương ứng 10.092 tỷ đồng được bố
trí cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài.
Nguồn huy động chủ yếu đến từ
phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước, các khoản vay ODA và vay ưu đãi nước
ngoài.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tính đến phương án phát hành trái phiếu trên
thị trường quốc tế và tận dụng các nguồn tài chính hợp pháp khác nhằm đảm bảo
cân đối ngân sách.
Trong năm 2026, kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ dự kiến đạt khoảng 500.000 tỷ đồng. Hoạt động phát hành được thực hiện thông qua đấu thầu điện tử tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Kho bạc Nhà nước tổ chức. Hình thức đấu thầu kết hợp giữa cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất, trong đó khối lượng không cạnh tranh lãi suất tối đa chiếm 30% tổng khối lượng gọi thầu.
(Bộ Tài chính)
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, về nghĩa vụ trả nợ, tổng sốnợ phải thanh toán trong năm 2026 ước khoảng
534.739 tỷ đồng. Trong đó, trả nợ gốc chiếm 406.165 tỷ đồng và trả lãi cùng các
khoản phí khoảng 128.574 tỷ đồng.
Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của
Chính phủ chiếm tỷ trọng lớn với tổng cộng 493.405 tỷ đồng, bao gồm cả nợ trong
nước và nợ nước ngoài. Ngoài ra, nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản vay ODA và
vay ưu đãi nước ngoài cho vay lại vào khoảng hơn 41.000 tỷ đồng.
Đối
với các khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh, hạn mức bảo lãnh cho Ngân hàng Phát
triển Việt Nam dự kiến tối đa 2.910 tỷ đồng, tương ứng với nghĩa vụ trả nợ gốc
đến hạn.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội có hạn mức bảo lãnh tối đa 251 tỷ đồng,
với nghĩa vụ trả nợ gốc dự kiến khoảng 790 tỷ đồng.
Ngoài ra, các khoản bảo lãnh cho
doanh nghiệp trong và ngoài nước không phát sinh nhu cầu rút vốn mới, song vẫn
phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc khoảng 17.156 tỷ đồng, Bộ Tài chính cho biết.
Ở
cấp địa phương, tổng vay của chính quyền địa phương năm 2026 dự kiến đạt 26.079
tỷ đồng, trong khi tổng trả nợ gốc khoảng 3.979 tỷ đồng.
Bộ Tài chính đánh giá các chỉ tiêu an toàn nợ công
tiếp tục được kiểm soát trong giới hạn cho phép.
Theo đó, tỷ lệ nợ công so với GDP
dự kiến ở mức 35–36%, thấp hơn đáng kể so với trần 60%. Nợ Chính phủ khoảng
33–34% GDP so với ngưỡng 50%, còn nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 28–29% GDP,
cũng dưới trần 50%.
Song song, nhĩa vụ trả nợ trực
tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách nhà nước ở mức 20–21%, nằm trong giới
hạn 25%. Đáng chú ý, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với kim ngạch
xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chỉ khoảng 4–5%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng
cảnh báo 25%.
Bức tranh chi phí và rủi ro danh mục nợ
Chính phủ cho thấy mặt bằng lãi suất vay vốn được duy trì ở mức hợp lý, với lãi
suất bình quân khoảng 3,1%/năm. Nghĩa vụ trả lãi tương đương khoảng 1% GDP, vẫn
trong ngưỡng an toàn. Kỳ hạn vay được kéo dài với thời gian đáo hạn bình quân
hơn 9 năm, góp phần giảm áp lực trả nợ ngắn hạn.
Bên cạnh đó, rủi ro
lãi suất được kiểm soát khi phần lớn danh mục nợ có lãi suất cố định, chiếm gần
95%. Trong khi đó, tỷ lệ nợ bằng
ngoại tệ ở mức khoảng 25,6%, cho thấy rủi ro tỷ giá vẫn hiện hữu nhưng không
quá lớn.
Bộ Tài chính cho biết việc công
bố kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm được đánh giá là bước tiến quan trọng
trong minh bạch hóa thông tin, giúp Việt Nam tiệm cận các thông lệ quốc tế về
quản lý nợ.
Điều này không chỉ góp phần cải thiện điểm số theo công cụ Đánh giá
hiệu quả quản lý nợ công (DeMPA) của Ngân hàng Thế giới mà còn tạo điều kiện để
các tổ chức xếp hạng tín nhiệm và các định chế tài chính tiếp cận nguồn thông
tin đầy đủ, chính thống.
Qua đó, Việt Nam có thêm cơ sở để cải thiện các tiêu chí về minh
bạch, quản trị và thể chế trong đánh giá tín nhiệm quốc gia, góp phần hỗ trợ
mục tiêu nâng hạng tín nhiệm trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những
giải pháp cụ thể nhằm triển khai định hướng phát triển kinh tế – xã hội giai
đoạn 2026–2030, hướng tới mục tiêu tăng trưởng ở mức “hai con số” như đã đề ra, Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
