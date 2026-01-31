Thứ Bảy, 31/01/2026

Trang chủ Thế giới

Chính phủ Mỹ lại đóng cửa một phần

Bình Minh

31/01/2026, 16:16

Chính phủ Mỹ đã chính thức đóng cửa một phần khi bước sang ngày thứ Bảy (31/1), dù Thượng viện nước này đã thông qua một thỏa thuận ngân sách chỉ vài giờ trước đó. Tuy nhiên, việc mở cửa trở lại có thể diễn ra ngay trong ngày thứ Hai tới...

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Capitol Hill, Washington DC - Ảnh: Bloomberg.
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Capitol Hill, Washington DC - Ảnh: Bloomberg.

Theo tin từ hãng tin CNBC, với tỷ lệ phiếu 71-29, Thượng viện Mỹ vào tối ngày thứ Sáu theo giờ Washington đã phê duyệt một gói thỏa thuận gồm 5 dự luật ngân sách có hiệu lực đến hết năm tài khóa hiện tại. Gói này cũng bao gồm một biện pháp ngân sách tạm thời kéo dài hai tuần nhằm cho phép các nghị sỹ có thêm thời gian để giải quyết những bất đồng về ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa.

Tuy nhiên, để các biện pháp ngân sách trên có hiệu lực, Hạ viện cũng cần thông qua. Theo dự kiến, Hạ viện sẽ trở lại làm việc vào ngày thứ Hai tuần tới, và trong thời gian từ nay đến đó, Chính phủ Mỹ sẽ ở trong tình trạng đóng cửa một phần. Khi thỏa thuận ngân sách này được Hạ viện phê chuẩn và Tổng thống Trump ký thành luật, Chính phủ Mỹ sẽ mở cửa trở lại.

Lần gần đây nhất Chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng đóng cửa là vào năm ngoái, với đợt đóng cửa một phần trong thời gian kỷ lục 43 ngày.

Vào chiều ngày thứ Sáu, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa đến từ bang Louisiana, cho biết ông sẽ ủng hộ thỏa thuận ngân sách mà Thượng viện vừa thông qua, nhất là khi Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận này. Ông Johnson hy vọng rằng ngay trong ngày thứ Hai, Hạ viện sẽ thông qua gói ngân sách trên. Sau khi được Hạ viện thông qua, gói ngân sách này sẽ được gửi đến ông Trump để Tổng thống ký thành luật.

Các khoản chi tiêu được Quốc hội phê duyệt trước đây đã hết hạn vào ngày thứ Bảy đối với nhiều cơ quan thuộc Chính phủ Mỹ gồm các bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Dịch vụ Tài chính, An ninh Nội địa, Lao động, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Giao thông, Giáo dục, Nhà ở và Phát triển Đô thị cùng các cơ quan và chương trình liên quan.

Ngày thứ Sáu, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ, ông Russell Vought, cho biết: "Chính quyền sẽ tiếp tục làm việc với Quốc hội để giải quyết các mối quan ngại mới được nêu ra, nhằm hoàn thành kế hoạch ngân sách cho tài khóa 2026. Chúng tôi hy vọng sự gián đoạn này sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn”.

Thỏa thuận của Thượng viện đã loại bỏ kế hoạch ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa và bao gồm 5 dự luật khác để phân bổ ngân sách cho các cơ quan khác trong chính phủ. Thỏa thuận này cho phép Bộ An ninh Nội địa - cơ quan gần đây bị Đảng Dân chủ chỉ trích gay gắt về hai vụ nhân viên kiểm soát nhập cư bắn chết công dân Mỹ ở Minnesota - được áp dụng biện pháp ngân sách tạm thời, và vấn đề ngân sách dài hạn sẽ được giải quyết sau.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào hôm thứ Năm tuần này, Tổng thống Trump kêu gọi các nhà lập pháp ủng hộ thỏa thuận cấp ngân sách cho phần lớn Chính phủ liên bang đến hết năm tài khóa kết thúc vào ngày 30/9/2026.

chính phủ đóng cửa kinh tế mỹ Mỹ thế giới

Trong khi nhiều quốc gia chùn bước vì áp lực nước, điện và môi trường, Ấn Độ lại tăng tốc đầu tư trung tâm dữ liệu AI. Dòng vốn dự kiến vượt 100 tỷ USD vào năm 2027 đưa nước này thành điểm đến chiến lược của hạ tầng AI toàn cầu, song cũng làm nổi rõ các thách thức về tài nguyên và phát triển bền vững…

