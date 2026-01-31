Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 25-31/1/2026: Biến động lịch sử kim loại quý, lộ diện người được chọn cho ghế chủ tịch Fed

Tuần cuối cùng của tháng đầu năm chứng kiến sự biến động dữ dội trên thị trường kim loại quý, khi giá vàng và giá bạc có những bước tiến mạnh hiếm thấy và kết thúc bằng một cú rơi tự do...

Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu dịu đi và thị trường cảm thấy an tâm với lựa chọn của Tổng thống Donald Trump cho ghế chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế đáng chú ý trong tuần từ ngày 25-31/1/2026 do VnEconomy điểm lại:

Tổng thống Trump công bố đề cử chủ tịch Fed

Ngày 30/1, Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm người kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2026. Quyết định này được xem là khép lại một chương dài của những bất định chưa từng có tiền lệ bủa vây ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới.

Việc ông Warsh, 55 tuổi, được đề cử làm chủ tịch Fed được giới phân tích dự báo sẽ không gây xáo trộn trên thị trường tài chính, bởi ông đã có kinh nghiệm làm việc tại Fed, và Phố Wall cho rằng ông sẽ không phải lúc nào cũng làm theo ý muốn của ông Trump.

Giá vàng và giá bạc tăng dữ dội rồi sụt giảm chóng mặt

Tuần này, giá vàng đã lập kỷ lục mọi thời đại ở mức gần 5.600 USD/oz và giá bạc lên tới gần 120 USD/oz, cũng là mức cao chưa từng có trong lịch sử. Bán tháo đã xuất hiện từ phiên ngày thứ Năm, khi các điểm nóng địa chính trị tạm thời chưa có bước leo thang căng thẳng mới và nhu cầu chốt lời xuất hiện sau khi giá vàng liên tục tăng nóng trong những phiên trước đó.

Phiên ngày thứ Sáu, bán tháo càng mạnh hơn sau khi có tin ông Warsh được ông Trump đề cử cho ghế chủ tịch Fed. Mối lo về sự độc lập của Fed được giải tỏa và đồng USD bật tăng trở lại đã gây áp lực giảm mạnh mẽ lên thị trường kim loại quý, đẩy giá vàng về dưới mốc 4.900 USD/oz và giá bạc còn hơn 85 USD/oz.

Đồng yên Nhật hồi phục mạnh nhờ những đồn đoán về can thiệp tỷ giá

Thị trường tài chính toàn cầu tuần này rộ lên đồn đoán rằng Mỹ và Nhật Bản có thể phối hợp can thiệp vào thị trường tiền tệ bằng cách bán USD mua yên nhằm vực dậy tỷ giá đồng yên.

Tin tức này đã đưa tỷ giá yên phục hồi từ mức đáy của 18 tháng là hơn 159 yên đổi 1 USD lên ngưỡng hơn 152 yên đổi 1 USD vào giữa tuần. Cuối tuần, đồng yên thoái lui về vùng 154,8 yên/USD.

Đồng USD rớt xuống đáy 4 năm rồi hồi phục

Đà trượt giá của USD bị đẩy nhanh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (28/1), khiến đồng tiền này rớt xuống mức thấp nhất 4 năm so với một rổ gồm các đồng tiền chủ chốt khác, sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng giá trị của bạc xanh ở thời điểm hiện tại là “tuyệt vời”.

Nhưng trong phiên cuối của tuần, đồng USD đã hồi mạnh trở lại sau khi ông Trump đề cử ông Warsh cho ghế chủ tịch Fed. Cả tuần, chỉ số Dollar Index giảm gần 0,5%.

Tổng thống Trump tiếp tục sử dụng thuế quan để gây sức ép lên các đối tác thương mại

Ông Trump dọa áp thuế quan 100% lên Canada nếu nước này đi đến một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Sau đó, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố nước này không có ý định đạt thỏa thuận thương mại với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Đối với Hàn Quốc, ông Trump chỉ trích việc nước này chậm phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ, và lấy đây làm lý do để ông tăng thuế đối ứng với Hàn Quốc lên 25%. Sau tuyên bố này của ông Trump, phía Hàn Quốc đã gấp rút đẩy mạnh việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại lịch sử

Thỏa thuận thương mại tự do giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đã được ký kết vào ngày 27/1, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa New Delhi và Brussels, trong bối cảnh cả hai đều nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm giảm bớt phụ thuộc vào Mỹ - quốc gia đang theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ.

Thỏa thuận này sẽ loại bỏ hoặc cắt giảm thuế quan đối với hơn 90% hàng hóa được giao dịch giữa Ấn Độ và EU, mở ra một kỷ nguyên mới cho thương mại song phương.

Chính phủ Mỹ tiếp tục chiến lược thâu tóm nguồn cung đất hiếm

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến rót 1,6 tỷ USD vào công ty đất hiếm USA Rare Earth. Đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay vào lĩnh vực này và nằm trong nỗ lực thúc đẩy nguồn cung khoáng sản quan trọng của Washington.

Theo nguồn tin của tờ báo Financial Times, Chính phủ Mỹ sẽ nắm 10% cổ phần tại USA Rare Earth - công ty niêm yết có trụ sở tại bang Oklahoma. Công ty này hiện sở hữu một số mỏ đất hiếm nặng lớn, loại khó tinh chế hơn, tại Mỹ.

Căng thẳng Mỹ - Greenland dịu đi, Mỹ - Iran để ngỏ cánh cửa đàm phán

Giới chức Mỹ, Greenland và Đan Mạch đã có cuộc gặp ở Washington tuần này nhằm tháo ngòi cuộc khủng hoảng ngoại giao do Tổng thống Trump đòi sáp nhập Greenland vào Mỹ. Sau cuộc gặp, phía Đan Mạch đưa ra đánh giá tích cực, cho thấy căng thẳng dịu đi.

Cũng trong tuần này, hạm đội tàu chiến Mỹ đã tới Trung Đông và ông Trump cảnh báo có thể tấn công Iran. Tuy nhiên, hai bên vẫn để ngỏ cánh cửa cho đàm phán.

Fed giữ nguyên lãi suất, đánh giá lạc quan về kinh tế Mỹ

Trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của năm 2026, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75%, đồng thời đưa ra đánh giá tích cực về sức khỏe nền kinh tế Mỹ. “Các chỉ số hiện có cho thấy hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ vững vàng. Tăng trưởng việc làm còn thấp song tỷ lệ thất nghiệp đã cho thấy một số dấu hiệu đi vào ổn định. Lạm phát còn duy trì ở mức khá cao”, tuyên bố sau của họp của Fed có đoạn viết.

Thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng Fed hạ lãi suất hai lần trong năm nay và không có đợt giảm nào trong năm 2027.

Niềm tin người tiêu dùng Mỹ giảm xuống thấp nhất 12 năm

Theo dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu The Conference Board, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống 84,5 điểm trong tháng 1/2026, thấp hơn nhiều so với các dự báo và là mức thấp nhất kể từ tháng 5/2014. “Niềm tin sụt giảm xuống mức rất thấp trong tháng 1 khi nỗi lo của người tiêu dùng về cả tình hình hiện tại lẫn triển vọng tương lai ngày càng sâu sắc”, bà Dana Peterson, nhà kinh tế trưởng của The Conference Board, nhận định.

Sự sụt giảm niềm tin này xảy ra dù tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ gần đây tăng mạnh và tiêu dùng vẫn khả quan, làm dấy lên lo ngại rằng thành quả tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa lan tỏa đồng đều.

Đồng franc cao nhất 11 năm khiến Thụy Sỹ lo lắng

Từ đầu năm đến nay, đồng franc Thụy Sỹ - một đồng tiền được giới đầu tư xem là “vịnh tránh bão” đã tăng giá 3,5% so với USD. Trước đợt tăng năm nay, đồng franc đã tăng giá 12,7% so với USD trong năm ngoái. Hôm thứ Ba tuần này, franc đạt mức cao nhất so với USD trong 11 năm trở lại đây.

Đồng nội tệ tăng giá gây áp lực giảm phát lên Thụy Sỹ, đặt nước này trước khả năng phải quay lại với chính sách lãi suất âm.

Đức hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026

Trong cập nhật mới nhất, Chính phủ Đức dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này tăng khoảng 1% trong năm nay và 1,3% vào năm 2027. Trước đó, vào tháng 10/2025, Đức dự báo mức tăng trưởng lần lượt là 1,3% và 1,4%.

Theo số liệu sơ bộ công bố cách đây 2 tuần, GDP của Đức tăng 0,2% trong năm 2025 sau hai năm liên tiếp suy giảm.

Cổ phiếu Microsoft có cú sụt mạnh nhất 4 năm

Hôm thứ Năm (29/1), cổ phiếu Microsoft giảm khoảng 10%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2020, khiến giá trị vốn hóa thị trường của “gã khổng lồ” phần mềm sụt 357 tỷ USD. Giới phân tích cho biết cú giảm này là do báo cáo tài chính của Microsoft cho thấy mảng điện thoái đám mây của công ty đạt mức tăng trưởng trong quý 4/2205 không cao như kỳ vọng.