Thủ tướng: Tốc độ tăng GDP quý 4 phải đạt trên 8,4%

Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế được Thủ tướng Phạm Minh Chính xác định là mục tiêu, động lực và nguồn lực phát triển. Để tăng trưởng năm 2025 đạt trên 8%, Thủ tướng yêu cầu tốc độ tăng GDP quý 4 phải đạt trên 8,4%.

Sáng 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với các địa phương. Phiên họp có sự tham dự của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan ngang bộ, cùng lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố.

Các đại biểu tập trung thảo luận chủ đề: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

KINH TẾ DUY TRÌ XU HƯỚNG TÍCH CỰC, NHIỀU CHỈ SỐ VƯỢT KẾ HOẠCH

Theo báo cáo tại phiên họp, tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong đó, 8 điểm nổi bật được nhấn mạnh gồm: hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách hành chính, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, chủ động ứng phó thách thức thương mại quốc tế, phát triển văn hoá - xã hội, ứng phó thiên tai và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực trong 10 tháng đầu năm - Ảnh: VGP

Trong tháng 10, Chính phủ ban hành 27 nghị định, 64 nghị quyết, 282 quyết định, 27 chỉ thị, công điện và hơn 460 văn bản chỉ đạo, điều hành. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chính phủ trình 49 dự án luật, nghị quyết; cả năm là 77 luật, 20 nghị quyết – số lượng cao nhất từ trước tới nay.

Về kinh tế - xã hội, tình hình tháng 10 và 10 tháng năm 2025 tiếp tục xu hướng tích cực. Tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, nhiều chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ năm 2024.

Kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn bảo đảm, thu chi ngân sách, năng lượng, lương thực, lao động đều ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 3,27%. Thu ngân sách đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, vượt 9,1% dự toán, tăng 28,5% so với cùng kỳ, dù đã miễn, giảm, gia hạn 217,3 nghìn tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất.

Thu từ bất động sản và đất chỉ chiếm 20,9% tổng thu; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 19%, xuất nhập khẩu chiếm 17,4%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đạt 762,4 tỷ USD, tăng 17,4%; trong đó, xuất khẩu 391 tỷ USD, nhập khẩu 371,4 tỷ USD, xuất siêu gần 19,6 tỷ USD.

Cả ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng tốt. Sản xuất công nghiệp tăng 9,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%. Khu vực nông nghiệp duy trì ổn định dù chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn báo cáo tại Phiên họp - Ảnh: VGP

Đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực, với giải ngân vốn đầu tư công 491 nghìn tỷ đồng (54,4% kế hoạch), tăng 3,5% về tỷ lệ và 145 nghìn tỷ đồng về giá trị tuyệt đối so với cùng kỳ. FDI đăng ký hơn 31,5 tỷ USD, tăng 15,6%; vốn FDI thực hiện đạt 21,3 tỷ USD – cao nhất trong 5 năm.

Doanh nghiệp khởi sắc với 266 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hoặc trở lại hoạt động, tăng 26,5%. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) đạt 54,5, phản ánh sản lượng và đơn hàng mới tăng, tạo nền cho tăng trưởng quý cuối năm.

Du lịch phục hồi mạnh, với 17,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5%. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, dự kiến đến hết năm cắt giảm 75% thủ tục hành chính, 26% điều kiện kinh doanh. Gần 3.000 dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài được tập trung xử lý.

Văn hoá – xã hội được chú trọng, an sinh xã hội bảo đảm. Chính phủ đã hỗ trợ hơn 12 nghìn tấn gạo cứu trợ, xuất cấp 4.244 tỷ đồng dự phòng ngân sách Trung ương giúp các địa phương khắc phục thiên tai. Nhiều địa phương hoàn thành hàng nghìn căn nhà ở xã hội, với tổng số 127 nghìn căn trên toàn quốc.

Công tác đối ngoại tiếp tục ghi dấu ấn, tổ chức thành công Lễ ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, nâng cấp quan hệ với Anh lên đối tác chiến lược toàn diện, duy trì môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển.

GIẢI NGÂN GẮN VỚI TĂNG TRƯỞNG, KHÔNG ĐỂ LỠ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong 10 tháng qua, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2025 và giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng cho biết nếu duy trì được đà hiện nay, tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 có thể vượt 8%. Thực tiễn cho thấy, địa phương nào giải ngân đầu tư công cao thì tăng trưởng GRDP cao, và ngược lại.

Bên cạnh kết quả tích cực, Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều khó khăn, thách thức: áp lực điều hành kinh tế vĩ mô lớn; tỷ giá, lãi suất, lạm phát còn tiềm ẩn rủi ro; doanh nghiệp nhỏ và vừa khó khăn; giải ngân đầu tư công ở một số nơi còn chậm; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa phát huy mạnh; giá vàng biến động, thị trường bất động sản phục hồi chậm.

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại phiên họp - Ảnh: VGP

Thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại khoảng 40 nghìn tỷ đồng, làm giảm 0,2 điểm % tăng trưởng GDP cả nước. Một số lĩnh vực thể chế còn vướng mắc; phân cấp, phân quyền chưa triệt để; mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu triển khai còn lúng túng.

Thủ tướng nhấn mạnh kết quả đạt được có nguyên nhân từ sự lãnh đạo sát sao của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự phối hợp của Quốc hội; tinh thần chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát thực tiễn của Chính phủ; sự đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt; “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, ra việc đó”. Phân công nhiệm vụ phải “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Cùng với đó, phải xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia “đúng – đủ – sạch – sống”, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát. “Không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội,” Thủ tướng nói.

TẬP TRUNG THỰC HIỆN 12 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, BẢO ĐẢM HOÀN THÀNH MỤC TIÊU NĂM

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Thứ nhất, chuẩn bị kỹ các đề án, dự án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức tốt Đại hội Thi đua toàn quốc và các nhiệm vụ phục vụ Đại hội XIV.

Thứ hai, tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững. Chính sách tiền tệ phải chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng báo cáo tại Phiên họp - Ảnh: VGP

Kiểm soát lạm phát, ổn định tỉ giá, lãi suất, thị trường vàng, ngoại tệ; tập trung tín dụng cho sản xuất – kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát rủi ro trong tín dụng bất động sản.

Về tài khoá, đẩy mạnh đầu tư công, giải ngân vốn FDI, khuyến khích đầu tư tư nhân; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí cho đối tượng chịu tác động; phấn đấu thu ngân sách vượt 25% dự toán.

Thứ ba, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%, quý IV phải đạt trên 8,4% để bảo đảm mục tiêu cả năm. Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, thu hút mạnh FDI và đầu tư tư nhân.

Phát triển tiêu dùng nội địa, thương mại điện tử; đẩy mạnh xúc tiến, khuyến mại, giảm giá, nhất là dịp Lễ, Tết. Tăng xuất khẩu tại các thị trường trọng điểm, thúc đẩy ký kết FTA với Mercosur, GCC, triển khai hiệu quả ACFTA 3.0. Phát triển các động lực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xanh, tuần hoàn, chip bán dẫn, AI, năng lượng tái tạo; hoàn thiện thể chế; đến hết năm 2025 không còn điểm lõm sóng, lõm điện.

Thứ tư, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72) và hoàn thiện, trình ban hành các nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, FDI, văn hóa.

Thứ năm, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động; tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh; phát triển công nghiệp chiến lược, công nghiệp phụ trợ, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Thứ sáu, triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, phân cấp, phân quyền, xây dựng vị trí việc làm, bố trí đủ cán bộ có năng lực, bảo đảm kết nối thông tin, dữ liệu và quy trình.

Thứ bảy, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Thứ tám, chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ; tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, khôi phục hạ tầng thiết yếu, cung cấp giống cây trồng, thuốc men, thiết bị y tế cho vùng bị ảnh hưởng.

Thứ chín, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tiết kiệm chi, tăng thu để có nguồn tăng lương, phụ cấp, trợ cấp từ đầu năm 2026. Khởi công gần 100 trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp tại các xã biên giới; thu hồi đất sạch, giao dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Thứ mười, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Mười một, đẩy mạnh giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia; trình Quốc hội hợp nhất 3 chương trình về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Mười hai, tăng cường và nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách; nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, góp phần tạo đồng thuận xã hội với tinh thần “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “đoàn kết tạo sức mạnh, hợp tác tạo nguồn lực, đối thoại tạo niềm tin”.

Z