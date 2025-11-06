Chính phủ triển khai nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 4/11/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.

Để bảo đảm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai toàn diện, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt, của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong đó chú trọng triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2025.

TẬP TRUNG HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN PHÁP LÝ

Theo Nghị quyết 86/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10; đồng thời hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 132 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực.

Ảnh minh hoạ.

Các bộ, cơ quan cần thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Văn bản số 10432/VPCP-PL ngày 24/10/2025 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành cơ bản việc xử lý các “điểm nghẽn” pháp luật trong năm 2025. Kết quả triển khai được tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ được giao chuẩn bị tài liệu phục vụ các phiên họp quan trọng: Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; Phiên họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật; Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 và tháng 12/2025.

Cùng với đó, 11 bộ, cơ quan được yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thiện 23 đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2025; đồng thời hoàn tất 8 tài liệu còn lại trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. Các bộ, ngành chủ trì khẩn trương chuẩn bị, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 234 đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác tháng 11 và tháng 12/2025.

GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH VĨ MÔ, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG VÀ ĐẦU TƯ CÔNG

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng các cơ quan, địa phương liên quan kịp thời đánh giá tác động của thiên tai, bão lũ, cập nhật kịch bản tăng trưởng, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt từ 8% trở lên và năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

Ảnh minh hoạ.

Chính phủ chỉ đạo tiếp tục kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn; phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa chính sách tài khóa mở rộng hợp lý và chính sách tiền tệ thận trọng, hiệu quả. Nguồn tín dụng cần được hướng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, ưu tiên động lực tăng trưởng, quản lý hiệu quả thị trường vàng, chứng khoán, trái phiếu và bất động sản.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương phải tăng cường kỷ luật tài chính, phấn đấu thu ngân sách tăng ít nhất 25% so với dự toán; giải ngân 100% vốn đầu tư công; bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định giá cả hàng hóa thiết yếu, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chính phủ giao Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường nội địa. Đồng thời hoàn thành đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với khối Mercosur và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh trong quý IV/2025.

Để tạo động lực phát triển mới, Chính phủ yêu cầu hoàn thiện thể chế thị trường tài sản mã hóa và thị trường dữ liệu; phát hành trái phiếu Chính phủ cho các công trình trọng điểm quốc gia như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

ĐẨY NHANH HẠ TẦNG, BẢO ĐẢM AN SINH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong lĩnh vực hạ tầng, Chính phủ giao Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ chuẩn bị báo cáo Ban Bí thư về kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình trọng điểm vào ngày 19/12/2025 – chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các bộ: Xây dựng, Tài chính, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương liên quan tăng tốc chuẩn bị điều kiện khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, sân bay Gia Bình, cảng Hòn Khoai và các dự án phục vụ APEC 2027.

Ảnh minh hoạ

Bộ Công Thương được giao hoàn thiện hồ sơ Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng giai đoạn 2026 - 2030; thúc đẩy chuẩn bị xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2; lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án điện LNG trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Về an sinh xã hội, Bộ Y tế đẩy nhanh hoàn thành hai công trình Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, khởi công đồng loạt 88 trường học trong tháng 11/2025. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai giải pháp kích cầu du lịch, phấn đấu đạt 22 - 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2025.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành hoàn thành mục tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025. Các bộ, cơ quan, địa phương được yêu cầu chuẩn bị chu đáo điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán 2026, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, hộ nghèo, vùng thiên tai, vùng sâu, vùng xa.

Về bảo vệ môi trường và ứng phó thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các lực lượng liên quan theo dõi, dự báo tình hình thời tiết, triển khai hiệu quả “Tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp”, phấn đấu “gỡ thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu trong năm 2025. Các chương trình chống lũ, sạt lở vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nâng cấp hệ thống đê điều, xử lý ùn tắc và ô nhiễm tại các đô thị lớn được yêu cầu hoàn thành sớm để đảm bảo an toàn dân sinh.

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH, HOÀN THIỆN BỘ MÁY VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ

Trong công tác điều hành, Chính phủ yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng, thực hiện nghiêm Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15, xử lý dứt điểm các dự án yếu kém trong năm 2025. Các bộ, cơ quan liên quan phải đẩy nhanh phương án xử lý 4 dự án lớn gồm: Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Tisco 2, Mỏ Quý Xa - Nhà máy gang thép Lào Cai và Nhà máy Bột giấy Phương Nam.

Bộ Công an chủ trì triển khai nhiệm vụ xây dựng 20% xã, phường, đặc khu “không ma túy” trong năm 2025; phối hợp Bộ Quốc phòng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, an toàn các công trình, sự kiện trọng điểm, thực hiện nghiêm kế hoạch cao điểm phòng cháy, chữa cháy và chống buôn lậu dịp Tết 2026.

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, nhất là cấp xã, trong thực hiện thủ tục hành chính được phân cấp, phân quyền. Mục tiêu đến hết năm 2025, cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh.

Các địa phương phải bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị cho xã, phường, tăng cường điều động cán bộ cấp tỉnh hỗ trợ cấp cơ sở trong lĩnh vực đất đai, hộ tịch, xây dựng, tài chính, đầu tư. Bộ Tư pháp phối hợp Văn phòng Chính phủ rà soát toàn bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp xã, đề xuất phương án cắt giảm, báo cáo trước ngày 15/11/2025.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ được giao hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, phân loại đơn vị hành chính và chính quyền địa phương hai cấp; chuẩn bị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Liên quan triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW, Chính phủ giao Bộ Tài chính hoàn thiện các nghị định thể chế hóa chính sách phát triển kinh tế tư nhân; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định xác định dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng ESG; Bộ Công Thương trình Chương trình “Go Global”; Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Đề án chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc.

Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; Văn phòng Chính phủ hoàn thành nâng cấp Trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trước ngày 15/12/2025.

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề án, nhiệm vụ phải báo cáo tiến độ hằng tuần về Thường trực Chính phủ, gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trình tại các phiên họp đầu tuần, bảo đảm giám sát chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.