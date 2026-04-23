Sửa 4 luật thuế: Nới thẩm quyền điều hành, gia hạn ưu đãi xe điện đến 2030

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, sáng 23/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo dự thảo, Luật được sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh, mà giao Chính phủ quy định.

Đồng thời, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được bổ sung quy định về mức doanh thu được miễn thuế và thẩm quyền quy định chi tiết việc miễn thuế.

Một nội dung trọng tâm khác là chính sách thuế đối với xe điện chạy bằng pin. Dự thảo đề xuất kéo dài thời gian áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin đến hết năm 2030.

Chính phủ kiến nghị Luật có hiệu lực ngay từ ngày được thông qua; riêng các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng hồi tố từ ngày 1/1/2026.

Trong phiên họp sáng, Quốc hội nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027. Sau đó, Quốc hội thảo luận về nội dung này.

Trước đó, chiều 23/4, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua một số dự án luật, Nghị quyết, gồm: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Sau đó, Quốc hội nghe: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.