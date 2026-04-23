Thứ Năm, 23/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Sửa 4 luật thuế: Nới thẩm quyền điều hành, gia hạn ưu đãi xe điện đến 2030

Hà Lê

23/04/2026, 09:41

Sáng 23/4, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi 4 luật thuế, tập trung điều chỉnh cách xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế, bổ sung miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và kéo dài ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện chạy pin.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Quố hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, sáng 23/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo dự thảo, Luật được sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh, mà giao Chính phủ quy định.

Đồng thời, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được bổ sung quy định về mức doanh thu được miễn thuế và thẩm quyền quy định chi tiết việc miễn thuế.

Một nội dung trọng tâm khác là chính sách thuế đối với xe điện chạy bằng pin. Dự thảo đề xuất kéo dài thời gian áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin đến hết năm 2030.

Chính phủ kiến nghị Luật có hiệu lực ngay từ ngày được thông qua; riêng các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng hồi tố từ ngày 1/1/2026.

Trong phiên họp sáng, Quốc hội nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027. Sau đó, Quốc hội thảo luận về nội dung này.

Trước đó, chiều 23/4, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua một số dự án luật, Nghị quyết, gồm: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Sau đó, Quốc hội nghe: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tăng lương lên 2,65 - 2,7 triệu: "Ngưỡng khởi đầu" để nâng chất lượng quản trị

17:54, 22/04/2026

Tăng lương lên 2,65 - 2,7 triệu: “Ngưỡng khởi đầu” để nâng chất lượng quản trị

Chi ngân sách cho văn hóa tối thiểu 2%: Cần làm rõ cơ cấu và cơ chế thí điểm

15:10, 22/04/2026

Chi ngân sách cho văn hóa tối thiểu 2%: Cần làm rõ cơ cấu và cơ chế thí điểm

Bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội xem xét sửa 4 luật thuế

16:04, 21/04/2026

Bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội xem xét sửa 4 luật thuế

Từ khóa:

Luật sửa đổi thuế thu nhập cá nhân thuế tiêu thụ đặc biệt xe điện

Chủ đề:

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Đọc thêm

Tổng kinh phí cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 được Quốc hội phê chuẩn là 65.020 tỷ đồng, trong đó 30.720 tỷ đồng chi thường xuyên và 34.300 tỷ đồng chi đầu tư phát triển. Đến nay, 92,27% nguồn chi thường xuyên và 68,58% vốn đầu tư đã được phân bổ...

Theo đề xuất, nguồn luật sư công bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, đại biểu Quốc hội kiến nghị có chế định cụ thể để bảo đảm chất lượng công việc, tiêu chuẩn của luật sư công.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định: Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam là phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh, không phổ biến vũ khí hạt nhân và tuân thủ đầy đủ các điều ước quốc tế…

Tối 22/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, khẳng định quyết tâm làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, nhất trí tăng cường liên kết chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và hướng tới mục tiêu thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UDIC tiếp tục khẳng định vị thế Top 10 công ty bất động sản 2026

Bất động sản

2

Huế: Đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ khi tỷ lệ lấp đầy tăng vượt 80%

Hạ tầng

3

SHB xác lập kỷ lục cổ đông tham dự, khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân Việt Nam

Tài chính

4

TP. Hồ Chí Minh - EFTA hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh

Đầu tư

5

Giá dầu tăng gây thiệt hại cho Mỹ nhiều hơn với Trung Quốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy