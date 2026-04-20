Làm rõ ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh
Đỗ Như
20/04/2026, 15:36
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ làm rõ ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
Sáng 20/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý
kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá
nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế
tiêu thụ đặc biệt. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày tờ trình của
Chính phủ.
Về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hộ,
cá nhân kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết trên cơ sở
đánh giá tác động, dự thảo luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng
doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; mức doanh thu không chịu thuế
giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại Luật và giao Chính phủ quy định
mức này.
Đồng thời sửa đổi nội dung tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giao
Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng
thẩm quyền được giao tại khoản 15 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số
67/2025/QH15.
Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, quy định này nhằm hỗ trợ hộ, cá
nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ,
cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Đồng thời đảm bảo công bằng
trong chính sách thuế thu nhập giữa hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy
mô nhỏ, khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp.
Việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính
phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế
và cũng là thể chế hóa nội dung nêu tại Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số
66-NQ/TW, Luật Tổ chức Quốc hội và tương tự quy định giao thẩm quyền cho Chính
phủ tại một số luật, nghị quyết của Quốc hội về thuế hiện hành.
Về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin, Bộ
trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất
thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo
hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính nêu rõ đa số
ý kiến trong Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với định hướng bổ sung quy định
miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ để bảo đảm
công bằng trong áp dụng chính sách về thuế giữa doanh nghiệp quy mô nhỏ với hộ,
cá nhân kinh doanh; tạo điều kiện để khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi
lên mô hình doanh nghiệp, góp phần đạt được mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số
68-NQ/TW.
Để đảm bảo chất lượng dự án luật và tạo sự thống nhất cao
khi trình Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ rà
soát, thuyết minh làm rõ và tăng tính thuyết phục việc giao Chính phủ quy định
các nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội, gồm: ngưỡng
doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia
tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập
doanh nghiệp.
Ủy ban Thường vụ yêu cầu rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng về thời
gian gia hạn, áp dụng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ
dưới 24 chỗ ngồi chạy bằng pin, đảm bảo mục tiêu chính sách và hài hòa lợi ích;
rà soát quy định về hiệu lực thi hành và thời điểm áp dụng đối với thuế thu nhập
cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp để đảm bảo thống nhất,
tránh phát sinh vướng mắc, tranh chấp, nâng cao tính khả thi trong việc tổ chức
thực hiện.
