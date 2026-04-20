Làm rõ ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ làm rõ ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sáng 20/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày tờ trình của Chính phủ.

Về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết trên cơ sở đánh giá tác động, dự thảo luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại Luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Đồng thời sửa đổi nội dung tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền được giao tại khoản 15 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, quy định này nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Đồng thời đảm bảo công bằng trong chính sách thuế thu nhập giữa hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp.

Việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế và cũng là thể chế hóa nội dung nêu tại Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Luật Tổ chức Quốc hội và tương tự quy định giao thẩm quyền cho Chính phủ tại một số luật, nghị quyết của Quốc hội về thuế hiện hành.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính nêu rõ đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với định hướng bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ để bảo đảm công bằng trong áp dụng chính sách về thuế giữa doanh nghiệp quy mô nhỏ với hộ, cá nhân kinh doanh; tạo điều kiện để khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, góp phần đạt được mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Để đảm bảo chất lượng dự án luật và tạo sự thống nhất cao khi trình Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ rà soát, thuyết minh làm rõ và tăng tính thuyết phục việc giao Chính phủ quy định các nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội, gồm: ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ủy ban Thường vụ yêu cầu rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng về thời gian gia hạn, áp dụng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ ngồi chạy bằng pin, đảm bảo mục tiêu chính sách và hài hòa lợi ích; rà soát quy định về hiệu lực thi hành và thời điểm áp dụng đối với thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp để đảm bảo thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc, tranh chấp, nâng cao tính khả thi trong việc tổ chức thực hiện.