Bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội xem xét sửa 4 luật thuế

Hà Lê

21/04/2026, 16:04

Chiều 21/4, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, trong đó đưa vào xem xét gói sửa đổi 4 luật thuế và phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế.

Các đại biểu Quốc hội tại Phiên họp. Ảnh: Quốc hội.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trước khi biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, tại Phiên họp, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội.

Theo Tờ trình, nội dung thứ nhất đó là bổ sung hai nội dung để trình Quốc hội xem xét thông qua gồm: Một là Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hai là Phương án xử lý nguồn tiền để thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế. Theo đó sẽ điều chỉnh thời điểm xem xét, thông qua một số nội dung cho phù hợp. Bố trí Quốc hội làm việc thêm 0,5 ngày. Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ bế mạc vào sáng thứ Sáu, ngày 24/4/2026.

Nội dung thứ hai là bổ sung để gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu đối với Báo cáo số 217 ngày 18 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về việc chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương.

Sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Với 462/466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 92,40% tổng số ĐBQH), Quốc hội đã thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tăng trưởng hai con số: Con đường tất yếu để hoàn thành các mục tiêu phát triển 100 năm

Cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý đất lúa

Muốn tăng trưởng hai chữ số, phải tháo "nút thắt" hiệu quả đầu tư và dẫn vốn

bổ sung chương trình kỳ họp Quốc hội Dự án Luật thuế

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Báo cáo trước Quốc hội sáng 21/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết tăng trưởng hai con số là mục tiêu rất thách thức nhưng không thể né tránh, nhằm tạo bứt phá để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Sáng 21/4, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng làm rõ hàng loạt vấn đề đại biểu quan tâm, từ cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp đến điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý, sử dụng đất lúa.

Thảo luận tại Phiên họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, nhiều đại biểu cho rằng muốn đạt mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn tới, cần tái cấu trúc mạnh mẽ cơ chế phân bổ và sử dụng vốn, đặc biệt là đầu tư công.

Thảo luận tại Kỳ họp thứ Nhất cho thấy nhiều ý kiến cho rằng, nếu tiền lương khu vực công chỉ dừng ở mức “cầm cự”, các nỗ lực sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế sẽ khó tạo chuyển biến bền vững.”

Công điện số 32 yêu cầu triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, bảo đảm đồng bộ, thực chất, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

