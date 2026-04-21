Bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội xem xét sửa 4 luật thuế

Chiều 21/4, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, trong đó đưa vào xem xét gói sửa đổi 4 luật thuế và phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trước khi biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, tại Phiên họp, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quốc hội.

Theo Tờ trình, nội dung thứ nhất đó là bổ sung hai nội dung để trình Quốc hội xem xét thông qua gồm: Một là Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hai là Phương án xử lý nguồn tiền để thực hiện phán quyết của Trọng tài quốc tế. Theo đó sẽ điều chỉnh thời điểm xem xét, thông qua một số nội dung cho phù hợp. Bố trí Quốc hội làm việc thêm 0,5 ngày. Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ bế mạc vào sáng thứ Sáu, ngày 24/4/2026.

Nội dung thứ hai là bổ sung để gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu đối với Báo cáo số 217 ngày 18 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về việc chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương.

Sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Với 462/466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 92,40% tổng số ĐBQH), Quốc hội đã thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.