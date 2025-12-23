Hơn 7 tấn cá khoai chứa formol bị chặn đứng trên đường vào thị trường

Hơn 7 tấn cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc đang trên đường phân phối về nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Bình Định, đã bị lực lượng chức năng phát hiện có chứa hàm lượng formol cao, một chất cực độc bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Vụ việc cho thấy nguy cơ lớn đối với an toàn bữa ăn của người dân khi thực phẩm giá rẻ bất thường vẫn len lỏi vào thị trường...

Ngày 23/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, mới đây Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra một xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 76C-092.45, kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 76R-006.30.

ĐƯỜNG ĐI CỦA LÔ CÁ “NGẬM ĐỘC”

Phương tiện do Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1981, trú tại xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai điều khiển, đang vận chuyển 271 thùng cá khoai ướp đá, tổng trọng lượng 7,046 tấn. Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Phương khai nhận trước đó đã vận chuyển hoa quả từ tỉnh Tiền Giang ra tỉnh Lạng Sơn. Sau chuyến hàng này, Phương được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN, có trụ sở tại tỉnh Lạng Sơn, thuê vận chuyển 372 thùng cá khoai ướp đá, tổng trọng lượng 9,672 tấn.

Số cá khoai này được nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, sau đó đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương từ Thanh Hóa đến Bình Định với tiền công vận chuyển 20 triệu đồng.

Lực lượng chức năng thu giữ lô hàng cá khoai chứa formol. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá.

Theo lộ trình được nhân viên công ty cung cấp, Nguyễn Thanh Phương đã giao 101 thùng cá khoai, trọng lượng hơn 2 tấn cho một số thương lái trên địa bàn phường Nam Sầm Sơn và phường Sầm Sơn. Khi đang tiếp tục giao hàng cho các đầu mối khác, phương tiện cùng số cá khoai còn lại bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra, Công an các phường Sầm Sơn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra các cơ sở mà Phương đã giao hàng. Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ thêm 181 thùng cá khoai đông lạnh, tổng trọng lượng 3,370 tấn, trong đó có 101 thùng vừa được giao và 80 thùng tồn kho tại các cơ sở kinh doanh.

GIÁ RẺ BẤT THƯỜNG VÀ HÀM LƯỢNG FORMOL “ĐẬM ĐẶC”

Theo kết quả điều tra ban đầu, cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam hiện có giá khoảng 37.000 đồng/kg. Khi đưa ra thị trường bán cho người tiêu dùng, giá được đẩy lên khoảng 130.000 đồng/kg, thấp hơn rất nhiều so với cá khoai tự nhiên, vốn có giá từ 250.000 đồng/kg, tùy mùa vụ và kích cỡ, có thời điểm lên tới 350.000 đồng/kg.

Chính mức giá rẻ hơn đáng kể này đã khiến cá khoai nhập khẩu dễ dàng được tiêu thụ, đặc biệt tại các chợ dân sinh và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, nơi người tiêu dùng khó phân biệt bằng mắt thường giữa cá khoai tự nhiên và cá khoai đông lạnh nhập khẩu.

Để làm rõ chất lượng và mức độ an toàn của lô hàng, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu cá khoai gửi Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy toàn bộ số cá khoai đều chứa hàm lượng formol từ 90 đến 105 miligam trên mỗi kg.

Formol là hợp chất cực độc, bị nghiêm cấm sử dụng trong chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm. Theo các chuyên gia y tế, khi formol xâm nhập vào cơ thể, dù với liều lượng nhỏ, cũng có thể gây kích ứng mạnh đường tiêu hóa, dẫn đến khó tiêu, viêm loét thực quản và dạ dày. Trường hợp phơi nhiễm với lượng lớn, formol có thể gây ngộ độc nặng, tổn thương các cơ quan nội tạng và thậm chí dẫn đến tử vong.